«Тихановская» и «Науседа»: пранкеры позвонили главе Европарламента

Российские пранкеры разыграли главу Европейского парламента Давида Сассоли. Они позвонили ему от имени бывшего кандидата в президента Белоруссии Светланы Тихановской и президента Литвы Гитанаса Науседы. Впоследствии пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус, опубликовал в YouTube аудиозапись беседы.

Реклама

Роль Тихановской исполнила девушка-пранкер. Исходя из записи, Сассоли рассказал об обеспокоенности Европарламента ситуацией в Белоруссии, где уже больше месяца сторонники оппозиции проводят акции протеста против избрания Александра Лукашенко на новый президентский срок.

Кроме того, глава Европарламента поинтересовался у Тихановской, как она себя чувствует. Сассоли также пригласил главу белорусской оппозиции в Европарламент.

Но не стал брать на себя всю ответственность за ее приезд: «У нас будет следующая сессия в начале октября, и это будет хороший повод для вас посетить нас. Наверное, что я могу сделать — поговорить с председателем [главой комитета по внешней политике ЕП Дэвидом] Макалистером».

Сассоли отметил, что он может вместе с Макалистером организовать визит Тихановской. «Можем коммуницировать по поводу этого визита, организовать пресс-конференцию или что-то такое. И через несколько дней я встречусь с мистером Макалистером и мы вместе подумаем, кто поможет вам поработать над тем, как повлиять на публичное мнение и на государства. Я думаю, это сейчас лучшее», — сказал он.

Пранкеры поинтересовались у главы Европарламента, собираются ли европейские депутаты вводить санкции в отношении Белоруссии и если да, то какие именно. В ответ на это Сассоли снова пригласил Тихановскую на встречу в начале октября.

Во время разговора Сассоли отметил, что «ЕС пытается ввести санкции по отношению к тем, кто причастен к нападениям», а «Европейский парламент твердо стоит на поддержке таких мер и проявляет солидарность с оппозицией в это сложное время».

«Тем временем для меня очень интересна ваша позиция как государства-члена, и мне также интересно, какие сигналы идут от США», — признался Сассоли.

В то же время он отметил, что по поводу признания Тихановской президентом Белоруссии в Европарламенте единства нет.

Сассоли 16 сентября написал на своей странице в Twitter о том, что пригласил Тихановскую в Европарламент, но затем запись удалил.

На следующий день — 17 сентября — Европарламент объявил о резолюции, в которой отмечалось, что депутаты не признают выборы в Белоруссии состоявшимися. Аналогичные заявления ранее сделали США.

Кроме того, депутаты ЕП потребовали освобождения представителя белорусской оппозиции Марии Колесниковой и всех политзаключенных. Также Европарламент выразил поддержку Светлане Тихановской и Координационному совету оппозиции.

По мнению президиума верхней палаты парламента Белоруссии (Совета республики), таким образом европейцы хотят внести раскол в белорусское общество.

«Вместо того, чтобы заниматься проблемами своих стран, падением их экономик, ростом численности безработных, второй волной пандемии COVID-19, уносящей жизни многих людей, многотысячными протестными акциями, жестоко подавляемыми репрессивными органами, европарламентарии пытаются внести раскол в белорусское общество, дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию в Беларуси», — приводит РИА «Новости» слова из заявления президиума.

В свою очередь президент республики Александр Лукашенко, выступая на женском форуме в Минске, поклялся, что результаты выборов не были подтасованы.

«Я вам клянусь — никакого вранья на выборах не было, нельзя фальсифицировать выборы в 80%», — заявил он.

Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. С вечера этого дня в различных городах страны стали проходить массовые манифестации против предварительных итогов, по которым победил Лукашенко.

В первые дни выступления оппозиции были жестоко подавлены: применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии методы силовиков стали мягче. А на ситуацию обратили внимание в мире: ЕС заявил о намерении ввести санкции против лиц, причастных к насилию над протестующими.