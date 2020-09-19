Нарушают Устав ООН: МИД России осудил санкции Запада против Минска

«К сожалению, в контексте Белоруссии мы наблюдаем привычную картину: западные страны, попирая основополагающие принципы Устава ООН, пытаются использовать постэлекторальную ситуацию для продвижения собственных узкокорыстных интересов», — указал дипломат, передает РИА «Новости».

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В случае введения Евросоюзом санкций против Белоруссии Минск примет ответные меры, ранее пообещал министр иностранных дел республики Владимир Макей.

«Будут, конечно же, и персональные санкции в отношении представителей различных евросоюзовских структур, а также представителей и отдельных стран — членов Евросоюза», — указал Макей.

Ранее Европейский парламент по итогам пленарной сессии согласовал текст резолюции о происходящем в республике. В тексте документа говорится, что Европа отказывается признавать итоги президентских выборов в Белоруссии и не считает Александра Лукашенко легитимным главой государства.

В качестве представителя народа Белоруссии европейские депутаты признали Координационный совет белорусской оппозиции.

Для давления на официальную белорусскую власть депутаты призывают Совет ЕС прибегнуть к санкциям. Ограничительные меры должны быть введены в отношении «всех белорусских лиц, виновных в фальсификации выборов, насилии и репрессиях в Белоруссии».

Среди других мер давления на белорусские власти в резолюции Европарламента перечисляются призыв к руководству ЕС заморозить любые переводы средств Минску и прекратить выдачу кредитов ЕИБ, ЕБРР, а также отозвать решение о проведении в республике Чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

Наконец, Европарламент выражает сожаление о начале отгрузки ядерного топлива на БелАЭС. По мнению европейских парламентариев, запуск атомной электростанции должен быть начат только после выполнения в полном объеме рекомендаций ЕС по проведению стресс-тестов. Как сообщал ранее Лукашенко, БелАЭС будет запущена в работу уже 7 ноября.

Более того, члены ЕП также призывают изучить возможность введения санкций в отношении граждан России, которые, с их точки зрения, «непосредственно причастны к поддержке режима Лукашенко в Белоруссии».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Литва нарушает суверенитет Белоруссии и перешла все грани приличия в отношении этой страны. Литва, Латвия и Эстония запретили въезд 30 гражданам Белоруссии, включая Лукашенко.

Лавров отметил, что сейчас Белоруссия не нуждается в посреднических услугах для урегулирования обстановки в стране. По его мнению, в первую очередь, такой политикой занимаются США и Канада.

Многотысячные акции протеста в Белоруссии начались после выборов президента 9 августа. ОМОН и внутренние войска жестко разгоняли демонстрации и митинги, российские и белорусские журналисты, равно как и простые граждане, сообщали об избиениях задержанных.

По словам Лукашенко, жестокость подавления протестов, которые продолжаются уже более месяца, обусловлена тем, что «омоновцы спасли страну от блицкрига».

Американские власти занимаются раскруткой главы белорусской оппозиции Светланы Тихановской и других активистов в качестве «народных лидеров», подтвердил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

При этом он обратил внимание, что Запад начал подготовку протестов задолго до голосования.

«США в 2019 году и начале 2020 года по линии различных НПО (неправительственных организаций) направили на организацию антиправительственных выступлений порядка $20 млн», — сообщил Нарышкин.

По словам главы российской спецслужбы, эти деньги предназначались для формирования «независимых блогеров» и информационных аккаунтов в соцсетях, подготовки активистов к проведению уличных акций.

«Наиболее перспективные из них проходили обучение за рубежом, в частности, в Польше, Литве и на Украине, где с ними занимались опытные американские инструкторы по «ненасильственным протестам», — рассказал Нарышкин.