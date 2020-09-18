Беженцев не примем: Австрия бросила вызов Германии

После пожара в крупнейшем в Европе лагере для беженцев «Мориа» Евросоюз снова столкнулся с необходимостью вернуться к дискуссии 2015 года — миграционной политике. И тогда, и сейчас лидеры ЕС не смогли прийти к единому мнению. В 2015 году вопрос политики в отношении мигрантов стал серьезным испытанием для солидарности членов содружества. И хотя сейчас предметом разговора стала не миграционная политика в целом, а помощь беженцам «Мориа», лидеры Евросоюза снова столкнулись с противоречиями. Дискуссию усугубляют и без того сложные и запутанные отношения между странами.

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Пожар в лагере для беженцев «Мориа» на греческом острове Лесбос произошел в ночь на 9 сентября. О пострадавших не сообщается, известно только, что крупнейший в Европе лагерь полностью сгорел. В «Мориа» находились 12,8 тыс. человек — это в четыре раза больше, чем предполагаемая вместительность лагеря. Пожар произошел вскоре после того, как были выявлено 35 случаев заражения среди беженцев, проживающих в лагере.

Поток беженцев в Европу резко усилился за время пандемии коронавируса. Согласно информации PA Media,

с начала введения карантина почти 4,9 тыс. человек, прошения об убежище которых не приняла Великобритания, пересекли Ла-Манш на небольших лодках. И это в два раза превышает количество беженцев, пытавшихся прорваться в Европу через пролив за весь 2019 год. За этот год в Италии выявлено 16 942 морских прибытия по сравнению с 11 471 за прошлый год.

Объяснить такую тенденцию легко — некоторые страны по-прежнему ощущают на себе последствия войны, другие потрясены экономическим кризисом в связи с пандемией.

10 сентября лидеры ЕС принялись обсуждать меры помощи беженцам «Мориа» и самой Греции, которая из-за своего географического положения испытывает серьезные трудности в связи с наплывом мигрантов.

В качестве экстренной меры европейским политикам было предложено принять у себя беженцев из Греции, чтобы Афины могли решить проблему переполненности лагерей и нехватки мест для новых мигрантов.

Ожидаемо, инициативу проявила Германия, чувствующая особую ответственность за мигрантский кризис 2015 года.

ФРГ, как лидер Евросоюза и председательствующая в Совете Европы страна, вынуждена была подать пример толерантности остальным членам содружества.

В результате Берлин взялся принять 1553 беженца. При этом немецкие политики продемонстрировали еще большую инициативу — сопредседатель Социал-демократической партии Саския Эскен потребовала согласовать большее количество мигрантов. Лидер парламентской партии зеленых Катрин Геринг-Эккардт предложила принять 5 тыс. человек.

Вместе с тем министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что Берлин должен не просто помочь беженцам из лагеря «Мориа», но также подтолкнуть остальных членов содружества к координированному поиску решения миграционной проблемы. По его мнению, пытаясь действовать в одиночку, Германия попросту не способствует попыткам сформулировать общий европейский ответ.

Депутат бундестага Матиас Мидделберг сказал Deutsche Welle, что «Германия не должна создавать впечатление, будто готова решить проблему миграции самостоятельно».

Впрочем, вариантов у Берлина не так много. Из 27 членов ЕС только восемь согласились участвовать в берлинской инициативе по поиску убежища для 400 детей, оставшихся без сопровождения. Примерно 100-150 детей примут Франция и Германия, Финляндия — 11. Ожидается, что остальных детей распределят между собой Бельгия, Хорватия, Словения, Люксембург и Португалия. Готовность помочь также высказала Швейцария.

Такие страны, как Венгрия или Польша, которые традиционно выступают против «политики открытых дверей», отказались от участия в распределении мигрантов. Их демарш был ожидаем. Настоящим ударом для Германии стала позиция Австрии.

Австрийский вызов

Вена не просто отказалась принимать беженцев. Она сделала это в достаточно жесткой форме. Канцлер Австрии Себастьян Курц пообещал, что «не пойдет немецким путем». Вместе этого австрийские власти заявили, что помогут беженцам на местах, на самом Лесбосе, обеспечив питанием и теплой одеждой.

«Это не решение проблемы. И мы должны быть очень осторожны, чтобы не посылать сигналы [о готовности принять всех беженцев], которые затем вызовут цепную реакцию, с которой мы, возможно, больше не сможем справиться, — сказал министр внутренних дел Австрии Александр Шелленберг. —

Если мы опустошим лагерь «Мори», он снова будет полон. Если вы пошлете сигналы о том, что надежда попасть в Европу существует, то тысячи беженцев скоро снова будут стоять у границ, например, в Шпильфельде».

С одной стороны, реакция Австрии стала для Германии неожиданностью. Частью правящей коалиции в стране являются «зеленые», которые принципиально выступают за принятие беженцев.

С другой стороны, от канцлера Австрии ожидать принципиально другого решения не приходилось. В 2015 году Вернер Файманн, на тот момент канцлер страны, был одним из немногих лидеров ЕС, кто полностью поддержал «политику открытых дверей» Ангелы Меркель. Уже через год, глядя на рост антимигрантских настроений в обществе, канцлер начал дистанцироваться от позиции гостеприимства.

В начале 2016 года Файман окончательно сменил курс, введя в Австрии лимит по приему беженцев, а затем вовсе ужесточил правила предоставления убежища в стране. Однако политическая карьера Файмана не выдержала ударов, и в мае 2016-го он подал в отставку, потеряв доверие правительства. Через год страну возглавил Себастьян Курц, открыто критикующий «политику открытых дверей», что также проложило ему путь в кресло канцлера.

Соответственно, ожидать от него внезапной поддержки в вопросе приема беженцев не приходилось. Однако именно на Австрию немецкие политики затаили обиду.

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил журналистам, что он «удивлен» отказом Австрии участвовать в европейской инициативе по разрешению кризиса. Премьер Баварии Маркус Зедер отметил, что «вдвойне разочарован» позицией Австрии. А канцлер Ангела Меркель, как сообщает Politico, сказала коллегам по партии, что Вена заняла «плохую» позицию.

Однако, так или иначе, ответ Курца был неизбежен.

«Я также предполагаю, что очень многие европейские страны не пойдут по этому пути, принимая большое количество беженцев из Греции. Мы здесь, в Австрии, приняли очень, очень большое количество беженцев в последние годы», — подчеркнул политик в беседе с журналистами.

У Курца и Меркель довольно часто возникают разногласия по наиболее важным вопросам в Евросоюзе. В последний раз лидерам пришлось спорить относительно программы финансовой помощи странам содружества, пострадавшим от пандемии коронавируса. Канцлер Австрии настаивал на уменьшении доли невозвратных грантов и увеличении доли кредитов, в то время как Ангела Меркель вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном предлагали выделить гранты в размере €500 млрд.

В целом, Себастьян Курц уже не в первый раз бросает вызов канцлеру Германии, и почти наверняка ожесточенные споры по вопросу миграционной политики между лидерами еще впереди. Так или иначе, заявляя о том, что Австрия не пойдет по немецкому пути, Курц ставит вопрос не о беженцах, а о лидерстве Германии и ее способности найти выход из назревающего кризиса.