Битва за Киев: сможет ли Кличко переизбраться на пост мэра

Виталий Кличко, занимающий пост мэра украинской столицы с 2014 года, снова примет участие в выборах на эту позицию. Его кандидатуру 18 сентября выдвинула возглавляемая им партия «УДАР».

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«Такое решение было принято на собрании городской организации политической силы, происходящем в столице», — говорится в сообщении политического движения.

Выдвижение Кличко мало для кого было сюрпризом. Несмотря на свою неоднозначную репутацию, бывший спортсмен до сих пор пользуется популярностью среди киевлян. Согласно результатам проведенного в начале сентября опроса украинской социологической группы «Рейтинг»,

кандидатуру Кличко на пост мэра столицы готовы поддержать 43,6% киевлян.

Конкурентам действующего мэра такой рейтинг может только сниться. Ближайший конкурент Кличко — комик Сергей Притула, которого на пост градоначальника выдвинула партия «Голос». Его рейтинг составляет всего 9,8%.

Тем не менее, положение киевского мэра нельзя назвать устойчивым. Дело в том, что должность столичного мэра де-факто не наделена реальными полномочиями. Рычаги управления находятся в руках главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), однако со времен Александра Омельченко, мэра Киева в 1999-2006 годах — косвенно благодаря которому Кличко и попал в политику — эти должности совмещает один человек.

После победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины его команда активно пыталась сместить Кличко с должности главы КГГА и поставить во главе столицы своего человека. Тогда добиться этой цели так и не удалось — набранное еще при Петре Порошенко правительство отклонило инициативу главы государства.

Несмотря на победу на парламентских выборах, команда Зеленского отказалась от прямого противостояния с популярным среди жителей столицы Кличко.

Тем не менее, это не значит, что власть отказалась от своих планов окончательно.

Для того, чтобы уверенно закрепиться на насиженной за шесть лет позиции, Кличко нужно не только выиграть выборы в первом туре (что затруднительно даже с его рейтингом), но и взять большинство на проходящих параллельно выборах в городской совет.

Если у партии УДАР не будет существенной фракции в городском парламенте, даже при сохранении позиции главы КГГА он, как градоначальник, по сути будет бессилен.

В этой борьбе Кличко придется бороться как с действующей, так и с бывшей властью. Серьезную конкуренцию УДАРу составит партия экс-президента Порошено «Европейская солидарность». На выборах в киевский горсовет список партии возглавит его жена Марина Порошенко.

По ее собственным словам, она не чувствует себя политиком, а решение об участии в выборах приняла из чувства гражданского долга.

Выбор Марины Порошенко на роль фронтмена «Европейской солидарности» в киевских выборах стал не единственным сюрпризом от партии.

На голосовании за пост мэра партия решила поддержать кандидатуру Виталия Кличко. Политик такой поддержке совсем не обрадовался.

Несмотря на общее майданное прошлое, мэр Киева давно пытается отмежеваться от бывшего президента и его команды. Из партии Порошенко Кличко окончательно вышел после его поражения на президентских выборах, в 2019 году, сосредоточившись на развитии собственного партийного проекта.

Чтобы опровергнуть восстановление альянса с утратившим популярность Порошенко, Кличко даже записал отдельный видеоролик, в котором эмоционально заявил об отсутствии каких-либо предвыборных договоренностей.

«Сегодня узнал о поддержке моей кандидатуры на должность мэра Киева некоторыми другими политическими силами. Понимаю, что многие партии сегодня хотят, чтобы Кличко был их мэром. Я снова четко скажу всем: я буду мэром только киевлян! <…> УДАР идет на выборы самостоятельно. Мы не торгуемся! Любое объединение возможно лишь вокруг интересов киевлян», — заверил Кличко.

Таким образом киевский мэр оставил себе возможность для коалиционных переговоров и с другими политическими силами, в том числе со «Слугой народа» Владимира Зеленского и «Батькивщиной» Юлии Тимошенко.