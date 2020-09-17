Договоренности с Россией: чего Турция добилась в Ливии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал об итогах российско-турецких межведомственных переговоров по Ливии и Сирии, которые проходили в Анкаре 15 и 16 сентября.

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По словам турецкого министра, часть встречи, посвященная Ливии прошла крайне плодотворно, по ее итогам Москва и Анкара добились значительных успехов.

«Наша общая цель — перемирие. Мы приблизились к соглашению о его параметрах и политическому процессу в Ливии», — сказал министр.

Примечательно, что это заявление прозвучало на фоне серии отставок в самой Ливии. В тот же день стало известно, что глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж намерен покинуть свой пост в ближайшие месяцы. По информации журналистов Bloomberg, он уже обсудил такие планы с ливийскими и международными партнерами.

А за несколько дней до этого, 13 сентября в отставку подало и временное правительство, контролирующее восток Ливии.

Как указывал ранее в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт центра Карнеги в Москве Алексей Малашенко, одновременная отставка руководства противостоящих друг другу сторон, открывает некие пути для осторожного диалога. «Потому что те люди, которые ранее были в Бенгази и в Триполи, не были к этому диалогу готовы и особенно его не желали», — говорил эксперт.

Гражданская война в Ливии продолжается уже почти 10 лет. Убийство экс-лидера страны Муаммара Каддафи спровоцировало распад страны на несколько самостоятельных государственных образований, вступивших в противоборство между собой.

Свои нынешние черты ливийский конфликт начал обретать в 2014 году, когда фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар начал военное наступление с целью объединить страну. Создание в 2016 году при поддержке ООН ПНС не остановило противостояние с Хафтаром.

Директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев в разговре с «Газетой.Ru» указывает, что

ливийский конфликт — это не просто гражданское противостояние, но «многоплановое шахматное состязание между различными внешними игроками, от Турции до Объединенных Арабских Эмиратов, Франции и Египта».

Острое обострение конфликта наблюдалось этим летом, а предпосылкой к нему стало прямое вмешательство Турции в эту войну в январе 2020 года. Анкара пришла на помощь признанному ООН правительству, базирующемуся в Триполи, и обратила вспять наступление, которое продолжалось в течение нескольких месяцев силами ЛНА.

С учетом согласования позиций Москвы и Анкары по ливийскому урегулированию, а также отставки правительств противоборствующих сторон конфликта, можно подводить промежуточные итоги турецкого вмешательства в ливийскую гражданскую войну. И, по мнению Юрия Мавашева, именно Анкара стала «самым крупным победителем этого лета».

Теперь поддерживаемое Турцией ПНС полностью контролирует запад Ливии и даже может рассчитывать на получение контроля над стратегическим «нефтяным полумесяцем» страны — дугой прибрежных городов и нефтяных объектов, располагающихся во внутренних районах между столицей Триполи и городом Бенгази, находящемся на востоке государства.

Эксперт предполагает, что договоренности России и Турции по ливийскому вопросу могут «напрямую касаться контроля практически всего экспорта нефти и нефтепродуктов и производства».

«В этом смысле куда важнее, в чьих руках останется главная прибрежная автострада, соединяющая Тунис и Египет. Города Рас-Лануф и Брега находятся именно там. Если сторонам действительно удалось найти инклюзивное и долгосрочное решение, то это будет «сделкой века»», — считает Мавашев.

По словам эксперта, еще одним важным итогом турецкого вмешательства в ливийский гражданский конфликт стал рост авторитета Анкары на международном и региональном уровнях: «Она ощутимо и существенно укрепила свои позиции, с точки зрения применения стратегических наступательных вооружений. Вряд ли кто-то захочет по своей воле и осознанно связываться с турками после их побед на ливийском театре военных действий».