«Получить лучшее из обоих миров»: как Лондон рушит отношения с ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в попытке выторговать для себя наилучшие условия по торговой сделке с Евросоюзом поставил на карту репутацию Соединенного Королевства.

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15 сентября Палата общин приняла во втором чтении законопроект о внутреннем рынке, дающий Великобритании возможность нарушить положения соглашения по Brexit, заключенного с Евросоюзом в прошлом году. Инициативу поддержали 340 парламентариев, против выступили 263.

Законопроект касается вопроса торговли между регионами Великобритании и Северной Ирландией после 1 января — дня окончания переходного периода.

Стоит заметить, что именно этот вопрос стал главным камнем преткновения между Лондоном и Брюсселем, когда они на протяжении нескольких лет вели переговоры о соглашении по Brexit.

Для обеих сторон казалось совершенно неприемлемым допустить появления жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией — это стало бы нарушением Белфастского соглашения, положившего конец конфликту в Северной Ирландии после десятилетий терактов и столкновений.

Соглашение было заключено в 1998 году, посредниками в переговорах выступали США и Евросоюз. Теперь ЕС выступает как гарант соблюдения Белфастского соглашения, для Великобритании же появление фактической границы попросту невыгодно.

Так называемый «бэкстоп» — механизм, гарантирующий отсутствие жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией фактически привел предшественницу Бориса Джонсона Терезу Мэй к отставке. Депутаты правящей Консервативной партии не смогли принять ее вариант соглашения с ЕС.

Когда у руля стал Борис Джонсон, он обещал, что ему удастся переубедить Евросоюз и найти другой способ сохранения прозрачной границы. В результате в соглашение по Brexit был внесен пункт, что Белфаст останется частью единого рынка Евросоюза. Это означает, что товары, поступающие в Северную Ирландию из остальных частей Великобритании, будут подвергаться новым проверкам и контролю на морской границе. Однако точный характер этих проверок еще должен быть согласован между ЕС и Великобританией.

Соглашение с Евросоюзом было заключено, в правительстве Великобритании царило праздничное настроение и Соединенное Королевство начало отсчитывать дни до выхода из состава ЕС — Борис Джонсон выполнил свое главное обещание.

Однако переговоры о торговом соглашении протекают не так, как хочется Лондону. Принятие законопроекта о внутреннем рынке является, судя по всему, попыткой Бориса Джонсона усилить свои переговорные позиции с Брюсселем.

Инициатива предполагает, что британское правительство сможет в одностороннем порядке менять или вовсе отменять правила таможенных перевозок в Северную Ирландию. При этом на сами товары, прибывающие из Северной Ирландии дополнительных проверок быть не должно. Также в законопроекте есть пункт, подразумевающий, что решения британского правительства являются преобладающими в случаях противоречия с международным правом.

В случае, если Великобритания пойдет на эти шаги, то она в одностороннем порядке нарушит соглашение с Евросоюзом по Brexit.

Борис Джонсон обосновал принятие законопроекта необходимостью предотвратить «необоснованное» толкования Европейским Союзом положений соглашения, касающихся Северной Ирландии.

«Если мы не согласимся на условия Евросоюза, он установит полноценную таможенную границу в Ирландском море, прибегнув к радикальному толкованию протокола по Северной Ирландии. Нам сообщают, что ЕС не только введет тарифы на товары, следующие в Северную Ирландию из Великобритании, но и может остановить поставки продовольствия по этому маршруту», — писал Джонсон в статье для The Daily Telegraph.

Фактически, британский премьер обвинил Евросоюз в недобросовестности. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сегодня в ходе пресс-конференции указал на длинный «послужной список» Евросоюза в международных переговорах и заключении соглашений.

«Я могу указать на наши сотни — буквально сотни — международных соглашений, подписанных с очень, очень разными третьими сторонами всех видов. И я думаю, что они свидетельствуют о довольно великолепном послужном списке, когда дело доходит до добросовестного проведения переговоров и даже их завершения, — заявил он. — И я думаю, что Мишель Барнье [глава европейской делегации по переговорам с Лондоном] показал в контексте переговоров по Соглашению о выходе, что даже по чрезвычайно сложным и политически чувствительным вопросам Еврокомиссия и ЕС, действительно, ведут переговоры совершенно добросовестно».

Еропарламент уже потребовал от Лондона изменить до конца сентября законопроект о внутренних рынках. В противном случае он «ни при каких обстоятельствах не ратифицирует какое-либо соглашение между ЕС и Великобританией».

Иными словами, Брюссель продемонстрировал, что готов покинуть стол переговоров и разорвать отношения с Евросоюзом без торговой сделки.

Если принятие законопроекта было манипуляцией со стороны Великобритании в попытке усилить свои позиции, то на Брюссель это не подействовало.

Лондон действительно не демонстрирует готовности к компромиссам в обсуждении будущих экономических отношений с Евросоюзом. Великобритания хочет, с одной стороны, полностью покинуть содружество, не оставив никакого намека на ее членство в составе, с другой, оставить при себе торговые преимущества, которыми она пользовалась, как член ЕС.

Джонсона устроило бы заключение соглашения о свободной торговле аналогичное тому, что Евросоюз имеет с Канадой.

ЕС же указывает на разницу в количестве торговых контактов с Канадой и Великобританией, которая еще даже не покинула по факту содружество.

В основе требований Брюсселя лежит пункт о так называемом «ровном игровом поле», обеспечивающим честную конкуренцию на рынке. Лондон, по мнению Евросоюза, должен согласиться соблюдать правила ЕС и придерживаться тех же стандартов, причем не только технических, но и в сфере занятости и экологии. Также Брюссель настаивает на одинаковых правилах по части государственной помощи компаниям.

Еще одним серьезным расхождением стал вопрос рыболовства. Евросоюз планирует сохранить доступ к водам Великобритании, заботясь о восьми своих членах, которым есть что терять в случае полного возвращения контроля Лондона над водами. Среди них такие влиятельные в ЕС игроки как Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды и Дания. Лондон же предлагает сотрудничать на основании рыболовных квот — такие ЕС заключил с Исландией и Норвегией.

Проблемы возникли и в вопросах компетенции Европейского суда, а также сотрудничества правоохранительных органов.

«Британцы хотели бы получить лучшее из обоих миров — экспортировать свою продукцию на европейский рынок на их условиях», — жаловался журналистам Мишель Барнье.

Если раньше позиция Лондона вызывала у ЕС раздражение и разочарование, то открытое намерение нарушить в одностороннем порядке ратифицированное соглашение о выходе, ради которого Брюссель не раз откладывал дату Brexit, чтобы дать британскому правительству возможность избежать экономического потрясения, вызывает откровенное возмущение у Евросоюза.

По сути, Великобритания не скрывает, что готова действовать в своих интересах, игнорируя заключенные ею международные соглашения только потому, что Брюссель не ведет себя так, как хочет Лондон.

Как сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на внутренние документы ЕС, содружество может пойти на крайние меры в ответ на нарушение соглашения по Brexit.

«Союз примет все необходимые меры для того, чтобы обеспечить воплощение в жизнь соглашения о выходе Соединенного Королевства из ЕС», — говорится в документе, выдержки из которого приводит издание.

Издание сообщает, что Брюссель применит предусмотренный соглашением механизм разрешения споров, чтобы наложить штрафные санкции на Великобританию, если ее правительство нарушит взятые на себя обязательства.

В случае, если эти меры не подействуют, то ЕС выйдет из всех торговых соглашений с Великобританией и введет тарифы и квоты на британские товары и услуги. Первыми, кто может пострадать, окажутся британские фермеры, а также производители автозапчастей. Кроме того, ограничения могут коснуться лондонского финансового сектора, который рискует потерять доступ к рынку ЕС.

И, наконец, если Великобритания пойдет на этот шаг, то она, несомненно, нанесет урон своей международной репутации надежного партнера в любых мировых переговорных процессах.