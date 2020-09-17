Непризнанный президент: Европа назвала «законную» власть Белоруссии

Европейский парламент, на протяжении четырех дней обсуждавший события в Белоруссии и другие международные вопросы, по итогам пленарной сессии согласовал текст резолюции о происходящем в республике.

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В тексте документа говорится, что Европарламент отказывается признавать итоги президентских выборов в Белоруссии и не считает Александра Лукашенко легитимным главой государства. Позиция евродепутатов аргументируется тем, что голосование прошло «с вопиющими нарушениями всех международно признанных норм».

В качестве представителя народа Белоруссии европейские депутаты признали Координационный совет белорусской оппозиции.

Члены ЕП поприветствовали «Координационный совет как временное представительство людей, требующих демократических изменений в Белоруссии, открытое для всех заинтересованных политических и социальных сторон».

Исходя из этой позиции депутаты призывают Совет ЕС и Еврокомиссию оказать поддержку белорусской оппозиции, в том числе экс-кандидату в президенты Светлане Тихановской.

В качестве меры давления на официальную белорусскую власть депутаты призывают Совет ЕС прибегнуть к санкциям. Ограничительные меры должны быть введены в отношении «всех белорусских лиц, виновных в фальсификации выборов, насилии и репрессиях в Белоруссии».

Более того, члены ЕП также призывают изучить возможность введения санкций в отношении граждан России, которые, с их точки зрения, «непосредственно причастны к поддержке режима Лукашенко в Белоруссии».

Санкции должны быть введены «безотлагательно», а также носить характер «широких и эффективных» мер.

Отношения Белоруссии с Россией в резолюции Европарламента были затронуты не только в вопросе санкционного давления. Члены ЕП посчитали также необходимым заявить, что любые договоренности Москвы и Минска при сохранении режима Лукашенко не будут считаться действительными.

«Европарламент предупреждает, что Александр Лукашенко не имеет политического или морального мандата на заключение каких-либо дальнейших соглашений от имени Белоруссии, в том числе с российскими властями, которые могут угрожать суверенитету и территориальной целостности Белоруссии», — говорится в резолюции.

ТАСС со ссылкой на источник в одной из фракций Европарламента сообщает, что этим положением европейские депутаты стремились заложить основу для отказа новых властей Белоруссии от выполнения отдельных договоренностей с Россией. Вероятно, речь идет о соглашениях об углубленной интеграции в рамках проекта по укреплению Союзного государства.

Среди других мер давления на белорусские власти в резолюции Европарламента перечисляются призыв к руководству ЕС заморозить любые переводы средств Минску и прекратить выдачу кредитов ЕИБ, ЕБРР, а также отозвать решение о проведении в республике Чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

Наконец, Европарламент выражает сожаление о начале отгрузки ядерного топлива на БелАЭС. По мнению европейских парламентариев, запуск атомной электростанции должен быть начат только после выполнения в полном объеме рекомендаций ЕС по проведению стресс-тестов. Как сообщал ранее Александр Лукашенко, БелАЭС будет запущена в работу уже 7 ноября.

Позицию Европарламента по белорусскому вопросу можно считать окончательной, хотя обсуждение темы на этом вряд ли закончится.

В частности, в стенах законодательного органа может выступить Светлана Тихановская. Соответствующее приглашение экс-кандидат в президенты получила от главы Европарламента Давида Сассоли.

«Сегодня я разговаривал со Светланой Тихановской о тревожной ситуации в Белоруссии, она приняла наше приглашение в Европейский парламент», — сообщил он накануне на своей странице в Twitter. Кроме того, Сасоли подчеркнул, что Европарламент поддерживает народ Белоруссии «в борьбе за демократию и за свободный выбор будущего своей страны».

Нынешняя резолюция ЕП по событиям в Белоруссии была принята подавляющим большинством. Ее поддержали 75% членов парламента или 532 депутата. Против выступили только 37 человек (5%) и еще 84 депутата (12%) воздержались.

При этом стоит отметить, что резолюция носит «незаконодательный» характер. Это значит, что к документу стоит относиться как к рекомендации, а его положения необязательны к исполнению институтами ЕС и правительствами государств-членов.