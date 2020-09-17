«Лидирующая роль»: Помпео поблагодарил Литву за позицию по Белоруссии

Попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии и усилия по дестабилизации ситуации в республике недопустимы. Об этом в МИД РФ заявили американскому послу, в срочном порядке вызванному в ведомство, передает РИА «Новости».

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В то же время госсекретарь США Майк Помпео провел встречу в Вашингтоне с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом. Он выразил гостю признательность за роль, которую литовские власти играют в ситуации вокруг Белоруссии.

«Госсекретарь выразил признательность Литве за ее лидирующую роль в обеспечении независимости и территориальной целостности Белоруссии, а также демократических прав народа этой страны», — говорится в заявлении Госдепа США.

Кроме того, госсекретарь и министр обсуждали взносы Литвы в бюджет НАТО, боевые действия в Афганистане и Ираке, взаимодействие в районе Ормузского пролива.

1 сентября в МИД Литвы заявили, что Вильнюс не вмешивается во внутренние дела других стран, в том числе Белоруссии.

Соответствующее заявление было сделано после слов главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о том, что литовские власти сотрудничают с находящейся в стране бывшим кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской и используют при этом нарушающие суверенитет методы.

«Литва не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, потому что не имеет на то ни прав, ни намерений», — заявили в литовском МИДе. При этом подчеркивается, что литовское государство помогало и будет помогать тем белорусским гражданам, «безопасность которых находится под угрозой».

«Необходимы прозрачные выборы, которые признали бы и белорусский народ, и международное сообщество», — отметили в Вильнюсе.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Литва нарушает суверенитет Белоруссии и перешла все грани приличия в отношении этой страны. До этого сообщалось, что Литва, Латвия и Эстония запретили въезд 30 гражданам Белоруссии, включая президента страны Александра Лукашенко. Лавров отметил, что сейчас Белоруссия не нуждается в посреднических услугах для урегулирования обстановки в стране. По его мнению, в первую очередь, такой политикой занимаются США и Канада.

Страны Запада, в свою очередь, обеспокоены тем, что Россия может «вторгнуться» в Белоруссию и направить резерв силовиков на помощь Александру Лукашенко. «Я надеюсь, что дело не дойдет до использования таких сил», — заявляла канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Помпео ранее заявлял, что Соединенные Штаты вместе с союзниками готовы ввести дополнительные адресные санкции против руководства Белоруссии.

«США <...> рассматривают дополнительные адресные санкции для привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Белоруссии», — подчеркнул Помпео.

Он также призвал Минск прекратить «насилие по отношению к собственному народу» и освободить всех политзаключенных и несправедливо задержанных граждан.

«Власти РБ <...> должны начать конструктивный диалог с настоящими представителями белорусского общества», — отмечается в сообщении.

Ранее Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария в совместном заявлении потребовали от властей Белоруссии соблюдать взятые на себя международные обязательства, а также прекратить насилие и угрозы применения военной силы против граждан республики.

3 сентября Лукашенко вновь сообщил, что Белоруссия столкнулась с «агрессией извне» и оказалась «один на один». В связи с этим президент поблагодарил Россию за поддержку и отметил, что без нее «сейчас было бы непросто».

Протесты в Белоруссии начались после выборов президента 9 августа. Силовики разгоняли демонстрации и митинги с крайней жестокостью, журналисты и простые граждане сообщали об избиениях и издевательствах над задержанными.