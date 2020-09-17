Наказать силовиков: Тихановская создает «черный список»

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии, один из лидеров протеста Светлана Тихановская сообщила, что оппозиция готовит так называемый «список Тарайковского» с именами чиновников и силовиков, несущих ответственность за жестокие разгоны демонстраций и задержания людей после выборов. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Список, названный в честь погибшего в Минске в ходе обстрела милицией протестующих Александра Тарайковского, будет передан «в Россию, Турцию, страны Евросоюза, в США и на Украину».

«Нам передали имена и фамилии тех, кто пытает и избивает людей. Поэтому мы готовим отдельный список чиновников и силовиков, которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе <…> лица, причастные к пыткам, незаконным арестам и издевательствам над задержанными», — заявила Тихановская.

Она также отметила, что для идентификации виновных в пытках и избиениях оппозиция работает с правозащитниками над проектом «Черная книга Беларуси». Тихановская призвала силовиков остановить насилие и «перейти на сторону народа — в противном случае справедливого суда и наказания им не избежать».

16 сентября экс-кандидат на пост президента Белоруссии пообещала, что действующий глава республики Александр Лукашенко получит личные гарантии безопасности, если по доброй воле сложит полномочия. «Это все обсуждаемо. Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать, уверенность», — сказала Тихановская.

По ее словам, Лукашенко получит «даже больше», чем гарантии, если покинет пост, — но в данном вопросе будет учтено «мнение всех белорусов». Ранее экс-кандидат в президенты написала в авторской статье для американской газеты The Washington Post, что Лукашенко покинет президентское кресло — это лишь «вопрос времени». Она в очередной раз отказалась признавать результаты голосования на президентских выборах 9 августа и победу Лукашенко.

«Мы настаиваем на мирном протесте и отказываемся применять насилие (...). У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и его уход из власти — это лишь вопрос времени», — писала экс-кандидат в президенты для WP.

10 сентября Лукашенко заявил, что не собирается отдавать власть. «Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что «власть он не отдаст». Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал», — сообщил глава республики.

8 сентября Светлана Тихановская, выступая в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), призвала ввести индивидуальные санкции против руководства страны. «Моя страна, моя нация, мой народ сейчас нуждаются в помощи. Необходимо, чтобы на этот режим, на этого человека, отчаянно цепляющегося за власть, было оказано международное давление», — сказала Тихановская.

По ее мнению, санкции иностранных государств нужно ввести против тех, кто «отдает и исполняет преступные приказы», нарушая права человека. Экс-кандидат в президенты также призвала освободить политзаключенных и «начать цивилизованный диалог, чтобы найти дальнейшие пути развития» для Белоруссии. Политик подчеркнула, что считает сфальсифицированными результаты белорусских президентских выборов 9 августа. «Ни одна международная организация не признала эти итоги.

Белорусский народ отказался признавать этот обман. Это значит, что господин Лукашенко не является легитимным президентом», — добавила экс-кандидат.

Многотысячные акции протеста в Белоруссии начались после выборов президента 9 августа. ОМОН и внутренние войска жестко разгоняли демонстрации и митинги, российские и белорусские журналисты, равно как и простые граждане, сообщали об избиениях задержанных. По словам Лукашенко, жестокость подавления протестов, которые продолжаются уже более месяца, обусловлена тем, что «омоновцы спасли страну от блицкрига».