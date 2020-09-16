Зачистка дипломатов: Лукашенко уволил посла в Латвии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил Василия Марковича с поста чрезвычайного и полномочного посла в Латвии, а также лишил его дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».

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Перешедшие на сторону оппозиции бывшие послы Белоруссии во Франции и Словакии Павел Латушко и Игорь Лещеня лишены дипломатического ранга «в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу», передает информационный портал Tut.By.

При этом о поддержке протестов со стороны Марковича нигде не сообщалось, однако отношения с Ригой у Минска испортились именно из-за того, что Латвия раскритиковала прошедшие в Белоруссии 9 августа президентские выборы и начавшиеся затем митинги.

Маркович был вызван в МИД Латвии 18 августа. Ему вручили ноту протеста в связи с задержанием латвийских граждан силовиками в Белоруссии, а также потребовали объяснений по поводу обвинений Риги со стороны Лукашенко в финансировании оппозиции.

Латушко является членом президиума Координационного совета. Ране он отметил, что белорусские власти поставили перед ним ультиматум. По словам политика, перед ним поставили выбор между уголовной ответственностью или отъездом в другую страну.

«Мне был поставлен ультиматум: покинуть страну или быть привлеченным к уголовной ответственности», — сказал Латушко.

При этом оппозиционер добавил, что не намерен просить у европейских стран политического убежища. Он подчеркнул, что намерен вернуться в Белоруссию обратно. Однако Латушко не уточнил, когда именно это произойдет.

Лещеня также был уволен за то, что поддержал соотечественников, которые выходили на акции протеста в Минске и других городах после выборов президента республики.

«Я солидарен с теми, кто выходил на улицы городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Как уроженец города Жодино, я с вами, рабочие «БелАЗа» и Кузнечного завода тяжелых штамповок», — сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале «Наша Нива».

Издание отметило, что это первый посол Белоруссии, который поддержал манифестантов. Лещеня отметил, что он «в шоке от историй о пытках и избиениях граждан» его страны.

«Сотни моих соотечественников почувствовали на себе, что ряд представителей правоохранительных органов в полной мере возродили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси XXI века», — заметил посол.

Он также рассказал, как «в одной из фотографий месива из синяков и кровоподтеков» опознал одноклассника своей дочери, «который точно никогда не был смутьяном». Снимок был опубликован в одном из белорусских СМИ.

В своем обращении Лещеня также подчеркнул, что государство может быть сплоченным, сильным и не подверженным внешним влияниям только когда уважаются «воля народа, его язык, история и культура».

Дипломат выразил надежду, что в будущем власти республики будут учитывать позиции всех слоев населения и представителей разных политических партий.

В прошлом месяце был уволен сотрудник МИД Белоруссии, начальник историко-архивного отделения министерства Вячеслав Казаченок за поддержку протестов в республике.

Он был уволен по статье 42 Трудового кодекса «в связи с грубым нарушением своих трудовых обязанностей». МИД также пришлось покинуть замначальника управления Евразийской интеграции Елене Копаневой.

17 августа Казаченок и Копанева вышли на одиночный пикет на ступеньки здания внешнеполитического ведомства с белыми пустыми листами. Тем самым сотрудники МИДа хотели показать свою принципиальную позицию по ситуации в стране.

В Белоруссии 9 августа прошло голосование за кандидатов в президенты республики. Согласно данным ЦИК страны, победил Александр Лукашенко. За него проголосовали 80,1% избирателей. Лишь 10,1% голосов ушло его основной сопернице Светлане Тихановской. Примерно такими же были и предварительные результаты.

Они стали известны вечером 9 августа: именно тогда и начались акции протеста. Белорусы стали выходить на улицы по всей стране и выступать против избрания Лукашенко. С итогами выборов оппозиция была категорически не согласна. В штабе Тихановской утверждали, что она набрала 60-70% голосов.