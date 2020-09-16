«Если уйдет»: Тихановская дала Лукашенко гарантии безопасности

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что действующий глава республики Александр Лукашенко получит личные гарантии безопасности и «даже больше», если по доброй воле сложит полномочия. Об этом она заявила в интервью украинскому изданию LB.ua.

«Это все обсуждаемо. Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать, уверенность», — сказала Тихановская.

По ее словам, Лукашенко получит «больше», чем гарантии, если покинет пост — но в данном вопросе будет учтено «мнение всех белорусов». Ранее экс-кандидат в президенты написала в авторской статье для американской газеты The Washington Post, что Лукашенко покинет президентское кресло — это лишь «вопрос времени». Она подчеркнула, что отказывается признавать результаты голосования на президентских выборах 9 августа и победу Лукашенко.

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«Мы настаиваем на мирном протесте и отказываемся применять насилие (...). У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и его уход из власти — это лишь вопрос времени», — подчеркнула лидер оппозиции.

10 сентября Лукашенко заявил, что не собирается отдавать власть. «Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что «власть он не отдаст». Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал», — сообщил он.

Президент добавил, что в середине 1990-х годов Белоруссия «валялась в грязи» и о республику «вытирали ноги», такая же ситуация была и с белорусскими силовиками.

«Многие из вас этот период помнят. И я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени. Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет», — заверил Лукашенко.

Москва считает, что белорусы должны решать свои проблемы в рамках правового поля и диалога. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, международные наблюдатели присутствовали на президентских выборах в Белоруссии, однако многие организации, такие как ПАСЕ и ОБСЕ, отказались от миссии по наблюдению за этими выборами.

«Те же международные наблюдатели, которые были, они отфиксировали состоявшиеся выборы. Эта ситуация де-юре и де-факто, что касается международных наблюдателей», — сказал представитель Кремля.

8 сентября Светлана Тихановская, выступая в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), призвала ввести индивидуальные санкции против руководства страны. «Моя страна, моя нация, мой народ сейчас нуждаются в помощи. Необходимо, чтобы на этот режим, на этого человека, отчаянно цепляющегося за власть, было оказано международное давление», — сказала Тихановская.

По ее мнению, санкции иностранных государств нужно ввести против тех, кто «отдает и исполняет преступные приказы», нарушая права человека. Экс-кандидат в президенты также призвала освободить политзаключенных и «начать цивилизованный диалог, чтобы найти дальнейшие пути развития» для Белоруссии. Она подчеркнула, что считает сфальсифицированными результаты белорусских президентских выборов 9 августа. «Ни одна международная организация не признала эти итоги.

Белорусский народ отказался признавать этот обман. Это значит, что господин Лукашенко не является легитимным президентом», — добавила экс-кандидат.

Стоит отметить, что Белоруссия не является членом ПАСЕ. Европейскую конвенцию по правам человека Минск также не ратифицировал.

За день до этого глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель осудил задержания и аресты граждан Белоруссии по политическим мотивам. «Мы решительно осуждаем непрекращающиеся произвольные и необъяснимые аресты и задержания по политическим мотивам в Белоруссии, которые происходят с начала президентской предвыборной кампании», — говорится в сообщении главы евродипломатии.