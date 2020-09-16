Девять вопросов: Россия направила ЕС письмо по Навальному

Постоянное представительство Российской Федерации при Евросоюзе задало девять вопросов Европарламенту в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

«В течение последних недель мы стали свидетелями быстро набирающей обороты информационной кампании как в официальных кругах ЕС, так и в СМИ вокруг инцидента, который произошел с российским активистом и блогером Алексеем Навальным», — заявили в постпредстве РФ.

Там отметили, что на роль экспертов-токсикологов не претендуют, но «считают нужным обратить внимание» на многочисленные несоответствия по данной ситуации.

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Российские дипломаты спрашивают, почему немецкая сторона избегает контактов со специалистами из РФ, а также почему Берлин «неохотно» предоставляет документы о состоянии пациента.

В постпредстве попросили власти ЕС обосновать мотив российского руководства в «отравлении» Навального — поскольку «его реальный уровень популярности вряд ли достигает 2%». По мнению дипломатов, «травить Навального в городе с полумиллионным населением, а затем спасать ему жизнь», способствуя его транспортировке в Германию, где в организме активиста было якобы найдено боевое отравляющее вещество, «нелогично».

Кроме того, в обращении значится, что разработку БОВ «Новичок» и прочих нервно-паралитических веществ вели не только Советский Союз и Российская Федерация, но и страны НАТО. «Только в США выдано более 150 патентов на боевые отравляющие вещества этой группы», — говорится в письме.

Остальные вопросы связаны с повышенным вниманием к безопасности пациента Навального в ФРГ и отсутствием заявления от медиков по поводу его состояния.

7 сентября состояние Алексея Навального улучшилось, сообщила клиника Charite, где он проходит лечение. Пациента вывели из состояния медикаментозной комы и постепенно отлучают от аппарата искусственной вентиляции легких. Он реагирует на то, что с ним говорят.

«Лечащие врачи поддерживают тесный контакт с женой Алексея Навального», — отмечается в сообщении.

Сам блогер 15 сентября опубликовал пост в Instagram, где сообщил, что может дышать самостоятельно.

Между тем Навальный после выздоровления собирается вернуться в Россию, об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Москва должна дать «разъяснения» по ситуации с Алексеем Навальным. Он также пригрозил РФ «реакцией», если Москва откажется отвечать. Маас добавил, что если власти России не имеют отношения к «Новичку», то они должны быть заинтересованы в доказательстве своей непричастности на основе фактов.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ подчеркнула, что Москва готова к взаимодействию с Берлином «24 часа в сутки».

Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский заявил, что лабораторные исследования не подтвердили предположительный диагноз «отравление». Впоследствии было дано разрешение на госпитализацию Навального в берлинскую клинику Charite.

Через полторы недели канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в крови Навального обнаружен боевой яд «Новичок», разработанный еще во времена СССР. За день до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не скрывают никакой информации о ситуации с Навальным. «Факты мы не скрываем, они всем хорошо известны. Мы о них рассказывали всем нашим партнерам, и нашим визави они прекрасно известны», — отметил он.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.