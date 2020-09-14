ЕДГ: провала власти не случилось

Вообще, технология «умного голосования» подразумевает рекомендации избирателям по голосованию на выборах за определенных кандидатов не от партии власти.

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«Попытка примазаться»

Так, например на выборах в заксобрание Новосибирской области, которые также проходили в минувшие выходные, фамилия коммуниста Вадима Агеенко тоже была включена в список «умного голосования». Однако, он, судя по всему, не считает, что УГ сыграло какую-то весомую роль в его победе.

Агеенко, уже в третий раз выигравший выборы в новосибирское заксобрание по одномандатному округу, считает свой успех скорее результатом эффективной работы.

»КПРФ отказалась от поддержки «умным голосованием», так как это просто попытка [Алексея] Навального вовремя примазаться к явному успеху вполне проходных кандидатов. Победа на выборах - это не заслуга «умного голосования», а показатель эффективности работы на округе за долгое время», - говорится в заявлении Агеенко, опубликованном в понедельник на сайте новосибирского обкома компартии.

«Считаю, что наш штаб выбрал грамотную тактику проведения кампании - ненавязчивость. Мы победили тремя газетами и двумя листовками. Мы нормально отчитались перед избирателями, не прятались от них. Думаю, что за десять лет моей работы на округе, я зарекомендовал себя как честный и работающий человек», - цитирует Агеенко ТАСС.

«Пиратство и рейдерство»

А вот лидер партии «Родина» Алексей Журавлев назвал «политическим пиратством» и «тупым рейдерством» включение в списки УГ кандидатов своей партии на выборах все в то же заксобрание Новосибирской области в

«Только сейчас с большим удивлением узнали, что пара наших кандидатов на выборах в Новосибирской области числились, оказывается, в списках так называемого «умного голосования». Занесены туда заочно, без всякого персонального согласия и тем более без согласования с руководством нашей партии», - написал Журавлев в понедельник на своей странице в Facebook.

Лидер партии связал это с тем, что «у навальновской секты нет своих приличных кандидатов, вот они и тайком подворовывают у «Родины». «Но думать, что наши соратники могут даже временно солидаризироваться с этими открытыми врагами России - это, конечно, верх идиотизма! И наши кандидаты не нуждаются в поддержке прозападного либерального болота», - заверил Журавлев.

Эсеры тоже не считают себя обязанными «умному голосованию».

Представители «Справедливой России» и КПРФ одержали победу в Единый день голосования именно в качестве кандидатов от партий, а не как рекомендованные «умным голосованием», подчеркнули руководители их региональных отделений Галина Немцева и Наталья Барышникова.

«Не то, на что рассчитывали»

«У нас появилась фракция в городской думе города Стрежевого, там три депутата прошло от «Справедливой России», впервые появилась фракция в думе Асиновского района. Асиновская команда создавалась буквально в июле месяце, крепкая такая ячейка, и уже имеются показатели... Мы сохранили свои позиции в Молчановском районе. Я благодарю всех жителей Томской области, которые доверили «Справедливой России» свои голоса, уверяю, что мы их не подведем», — сказала Немцева.

Определенно, по итогам ЕДГ можно говорить о провале «умного голосования», считает член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев.

«По данным самих организаторов этого процесса, 1100-1200 человек было зарегистрировано на УГ и поддержано. Предполагалось, что в таких городах, где был Навальный – типа Томска и Новосибирска – чуть ли не по 50 человек пройдет, поддержанных «умным голосованием», либо по 25% наберут. В итоге получилось, что в том же Томске, Новосибирске – два-четыре человека прошло. Смысл в том, что это не те результаты, на которые рассчитывали», — заявил эксперт «Газете.Ru».

По его мнению, в масштабах страны это «умное голосование» вообще никак не состоялось.

«Коммунисты, ЛДПРовцы, которые чуть ли не деньги платили за это «умное голосование», сейчас разочарованы и считают, что УГ им только помешало. Полный провал, при том, что оно должно было сработать хорошо – Навальный последние три недели перед выборами был в повестке дня. УГ к нему привязывалось и должно было мобилизовать избирателя. Если оно даже в такой ситуации не сработало, то тем более оно не сработает на выборах в Госдуму и в ходе других кампаний», — подчеркнул Матвейчев.

Тему с «умным голосованием» можно окончательно закрывать как провальный проект, резюмировал политолог.

Провала власти не случилось

В целом же прогнозы о провале властей на выборах не оправдались, констатировал по итогам ЕДГ директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

«Начнем с общих оценок — выборы, безусловно, легитимны, они состоялись, значимых нарушений не было зафиксировано. Тем более, не может идти речь о признании выборов где-то недействительными. Я считаю, это успех с точки зрения выборного законодательства. Можно обратить внимание на многодневный характер голосования, но отзывы избирателей в этой связи скорее позитивные. Люди осознают те вызовы, которые имеют место быть из-за коронавируса, и воспринимают это как специальную меру», — заявил социолог.

По словам эксперта, распространялось мнение о немыслимом количестве вторых туров — назывались цифры в семь возможных вторых туров на губернаторских кампаниях, делались прогнозы о неуспехе партии власти — но всё это не оправдалось.

«Почему это произошло — основная специфика связана с двумя выборными моментами. Первое — серьёзная перезагрузка системы власти, целеполагания власти. Что было объявлено президентом и на региональном уровне. Второе — ситуация с коронавирусом. Власть, которая по установке от президента должна больше участвовать и нести ответственность за жизни людей, ответила на вызов. И, скорее, с этим вызовом справилась», — добавил он.

Потуремский также подчеркнул, что полученный на ЕДГ результат — это прежде всего оценка работы политической системы и власти государства вообще в этот сложный год.