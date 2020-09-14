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ЕДГ: провала власти не случилось

Оппозиционные партии не ставят отдельные успехи в регионах в заслугу УГ

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Болат Шайхинов/РИА «Новости»
Последний Единый день голосования продемонстрировал то, что эксперты окрестили провалом так называемого «умного голосовавания» (УГ). Представители самых разных политических партий говорят, что оно им чуть ли не помешало. И, конечно, если УГ не сработало даже в только что прошедшей кампании, то рассчитывать на ощутимый эффект от него на выборах в Госдуму, было бы наивно, считают политологи.

Вообще, технология «умного голосования» подразумевает рекомендации избирателям по голосованию на выборах за определенных кандидатов не от партии власти.

«Попытка примазаться»

Так, например на выборах в заксобрание Новосибирской области, которые также проходили в минувшие выходные, фамилия коммуниста Вадима Агеенко тоже была включена в список «умного голосования». Однако, он, судя по всему, не считает, что УГ сыграло какую-то весомую роль в его победе.

Агеенко, уже в третий раз выигравший выборы в новосибирское заксобрание по одномандатному округу, считает свой успех скорее результатом эффективной работы.

»КПРФ отказалась от поддержки «умным голосованием», так как это просто попытка [Алексея] Навального вовремя примазаться к явному успеху вполне проходных кандидатов. Победа на выборах - это не заслуга «умного голосования», а показатель эффективности работы на округе за долгое время», - говорится в заявлении Агеенко, опубликованном в понедельник на сайте новосибирского обкома компартии.

«Считаю, что наш штаб выбрал грамотную тактику проведения кампании - ненавязчивость. Мы победили тремя газетами и двумя листовками. Мы нормально отчитались перед избирателями, не прятались от них. Думаю, что за десять лет моей работы на округе, я зарекомендовал себя как честный и работающий человек», - цитирует Агеенко ТАСС.

«Пиратство и рейдерство»

А вот лидер партии «Родина» Алексей Журавлев назвал «политическим пиратством» и «тупым рейдерством» включение в списки УГ кандидатов своей партии на выборах все в то же заксобрание Новосибирской области в

«Только сейчас с большим удивлением узнали, что пара наших кандидатов на выборах в Новосибирской области числились, оказывается, в списках так называемого «умного голосования». Занесены туда заочно, без всякого персонального согласия и тем более без согласования с руководством нашей партии», - написал Журавлев в понедельник на своей странице в Facebook.

Лидер партии связал это с тем, что «у навальновской секты нет своих приличных кандидатов, вот они и тайком подворовывают у «Родины». «Но думать, что наши соратники могут даже временно солидаризироваться с этими открытыми врагами России - это, конечно, верх идиотизма! И наши кандидаты не нуждаются в поддержке прозападного либерального болота», - заверил Журавлев.

Эсеры тоже не считают себя обязанными «умному голосованию».

Представители «Справедливой России» и КПРФ одержали победу в Единый день голосования именно в качестве кандидатов от партий, а не как рекомендованные «умным голосованием», подчеркнули руководители их региональных отделений Галина Немцева и Наталья Барышникова.

«Не то, на что рассчитывали»

«У нас появилась фракция в городской думе города Стрежевого, там три депутата прошло от «Справедливой России», впервые появилась фракция в думе Асиновского района. Асиновская команда создавалась буквально в июле месяце, крепкая такая ячейка, и уже имеются показатели... Мы сохранили свои позиции в Молчановском районе. Я благодарю всех жителей Томской области, которые доверили «Справедливой России» свои голоса, уверяю, что мы их не подведем», — сказала Немцева.

Определенно, по итогам ЕДГ можно говорить о провале «умного голосования», считает член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев.

«По данным самих организаторов этого процесса, 1100-1200 человек было зарегистрировано на УГ и поддержано. Предполагалось, что в таких городах, где был Навальный – типа Томска и Новосибирска – чуть ли не по 50 человек пройдет, поддержанных «умным голосованием», либо по 25% наберут. В итоге получилось, что в том же Томске, Новосибирске – два-четыре человека прошло. Смысл в том, что это не те результаты, на которые рассчитывали», — заявил эксперт «Газете.Ru».

По его мнению, в масштабах страны это «умное голосование» вообще никак не состоялось.

«Коммунисты, ЛДПРовцы, которые чуть ли не деньги платили за это «умное голосование», сейчас разочарованы и считают, что УГ им только помешало. Полный провал, при том, что оно должно было сработать хорошо – Навальный последние три недели перед выборами был в повестке дня. УГ к нему привязывалось и должно было мобилизовать избирателя. Если оно даже в такой ситуации не сработало, то тем более оно не сработает на выборах в Госдуму и в ходе других кампаний», — подчеркнул Матвейчев.

Тему с «умным голосованием» можно окончательно закрывать как провальный проект, резюмировал политолог.

Провала власти не случилось

В целом же прогнозы о провале властей на выборах не оправдались, констатировал по итогам ЕДГ директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

«Начнем с общих оценок — выборы, безусловно, легитимны, они состоялись, значимых нарушений не было зафиксировано. Тем более, не может идти речь о признании выборов где-то недействительными. Я считаю, это успех с точки зрения выборного законодательства. Можно обратить внимание на многодневный характер голосования, но отзывы избирателей в этой связи скорее позитивные. Люди осознают те вызовы, которые имеют место быть из-за коронавируса, и воспринимают это как специальную меру», — заявил социолог.

По словам эксперта, распространялось мнение о немыслимом количестве вторых туров — назывались цифры в семь возможных вторых туров на губернаторских кампаниях, делались прогнозы о неуспехе партии власти — но всё это не оправдалось.

«Почему это произошло — основная специфика связана с двумя выборными моментами. Первое — серьёзная перезагрузка системы власти, целеполагания власти. Что было объявлено президентом и на региональном уровне. Второе — ситуация с коронавирусом. Власть, которая по установке от президента должна больше участвовать и нести ответственность за жизни людей, ответила на вызов. И, скорее, с этим вызовом справилась», — добавил он.

Потуремский также подчеркнул, что полученный на ЕДГ результат — это прежде всего оценка работы политической системы и власти государства вообще в этот сложный год.