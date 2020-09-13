Прикрываются «оккупацией»: депутат ответила на заявление Киева

Депутат Госдумы Елена Панина в ответ на заявление Киева о том, что Москва должна полностью обеспечивать Крым водой, отметила, что такая позиция вызывает тревогу. По ее словам, действия Украины по закрытию водоснабжения полуострова прикрываются мифологией о «российской оккупации».

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«Следуя этой логике, украинские власти записывают 90 процентов жителей полуострова в «пособники оккупантов», в отношении которых оправданы любые карательные меры», — приводит ее слова «Вечерняя Москва».

Она также выразила мнение, что страны, которые разделяют украинскую позицию о якобы «оккупации», несут ответственность за гуманитарные преступления Киева в отношении крымчан наравне с Украиной.

Ранее на Украине заявили, что Россия пытается надавить на Киев и склонить его к восстановлению водоснабжения на Крымском полуострове.

«Приведенные российской стороной положения международных договоров в области защиты прав человека не касаются права на воду, обязательств по водоснабжению или поставке других ресурсов, а касаются обеспечения других прав человека», — говорится в заявлении так называемого представительства президента Украины в республике Крым, которое было опубликовано в Facebook.

Украинская сторона также отметила, что «абсолютно недопустима ситуация, когда о возможном нарушении права на жизнь и совершении пыток говорит государство-оккупант». Таковым Киев считает Россию после того, как в 2014 году Крым стал российской частью после проведенного в республике референдума.

Двумя днями ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что введение Киевом водной блокады полуострова может расцениваться как нарушение правозащитных обязательств Украины. По ее словам, эти обязательства закреплены в международных документах.

Захарова обратила внимание, что право человека на воду является обязательным требованием реализации требований, которые направлен на соблюдение достоинства человека.

«Украина является участником целого ряда международных правозащитных договоров, следовательно, она добровольно взяла на себя обязательство уважать, защищать, осуществлять зафиксированные в этих документах права человека, в том числе перечисленные выше», — заметила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Установление водной блокады, заявила Захарова, может говорить о нарушении обязательств по таким документам, как Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах.

В них, заметила представитель министерства, есть пункты о праве человека на достаточное питание, свободу от голода и справедливое распределение мировых запасов продовольствия.

Захарова напомнила, что Россия рассматривает лишение Крыма пресной воды как «коллективное наказание крымчан за свободный сознательный выбор». Она заметила, что такой шаг губителен не только для полуострова, но и для южных регионов самой Украины.

«Если Республика Крым, которая воссоединилась с Россией, смогла постепенно адаптироваться к новым условиям, продолжая свое экономическое и социальное развитие, то граничащая с ней Херсонская область Украины оказалась перед лицом экологической и санитарно-эпидемиологической угрозы», — заявила Захарова.

Она отметила, что «все это еще раз свидетельствует о том, что в своем русофобском рвении киевский режим готов к любого рода авантюрам, вплоть до вредящих собственным национальным интересам и гражданам Украины».

Ранее официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл обратила внимание, что за поставки питьевой воды для Крыма ответственны обе страны: Россия и Украина.

В комментарии РИА «Новости» она возложила главную ответственность на Москву, но отметила, что Киев должен «поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав» жителей полуострова.

«Право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию признано Генеральной Ассамблеей ООН в качестве одного из прав человека, необходимых для полноценной жизни и полного осуществления всех прав человека», — подчеркнула собеседница агентства.

Проблемы с водоснабжением начались на полуострове после того, как власти Херсонской области построили дамбу, которая перекрыла поставки воды в Крым. До 2014 года пресная вода поступала из Днепра по Северо-Крымскому каналу.