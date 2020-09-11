Коррупция и протесты: в Туркмении расформированы русскоязычные классы

Туркмения расформировала в школах классы, где обучение проводится на русском языке. На сайте посольства России в стране сообщается, что соответствующие действия предприняты «в связи с невозможностью соблюдения в этих учебных заведениях действующих сейчас санитарно-гигиенических норм».

Курс на ликвидацию русскоязычного образования был взят еще президентом республики Сапармуратом Ниязовым в середине 1990-х годов. Национализация стала неотъемлемой частью так называемого «башизма» — проводимой Ниязовым политики национализма. Постепенно начали закрываться русскоязычные вузы и школы.

Одновременно власти ввели визовый режим с Россией, сократив межкультурные контакты. Туркменистан превратился в самое закрытое государство постсоветского пространства.

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Последний выпуск учеников школ, где обучение велось только на русском языке, состоялся в 2002 году. После средние учебные заведения почти полностью перешли на туркменский. Правда, запрос на русскоязычное обучение среди жителей страны никуда не исчез. В некоторых школах областных центрах осталось по одному классу в параллели, где обучение продолжалось на русском языке.

Как сообщил Deutsche Welle руководитель правозащитной организации «Туркменская инициатива по правам человека» (ТИПЧ) в Вене Фарид Тухбатуллин, при Ниязове в классы, где образование велось на русском языке, принимали только тех, у кого было второе российское гражданство или статус переселенца.

«Точную цифру таких школ я назвать не могу. В Ташаузе, насколько я знаю, к началу нового учебного года были пять школ, в каждой из которых оставалось по два-три «русских класса». В Ашхабаде их было порядка десяти. Востребованность таких классов и сейчас чрезвычайно высока», — утверждает Фарид Тухбатуллин.

Как сообщает издание Turkmen.News, в Ашхабаде родители и ученики, недовольные закрытием русских классов, устроили стихийный протест во дворе школы. Сообщается, что собралось около 100 человек, в результате чего в ситуацию пришлось вмешаться полиции.

Востребованность русскоязычного образования объясняется также и тем, что туркмены стараются поступать в российские, белорусские, украинские и кыргызстанские вузы.

Местные СМИ сообщают, что из-за большого количества желающих отдать своего ребенка учиться в русскоязычный класс в образовательной среде начала процветать коррупция.

Как сообщил в интервью DW лидер Республиканской партии Туркмении в изгнании Нурмухаммед Ханамов, чтобы отправить ребенка в русскоязычный класс, родителям необходимо дать взятку в размере до $400.

Конечно, тенденция на отдаление от России появилась в Туркмении уже давно. По словам Фарида Тухбатуллина, власти страны планировали после 2030 года полностью прекратить русскоязычное обучение в средних школах. Однако пандемия коронавируса стала удобным способом либо сделать это гораздо раньше, либо же прощупать почву на этом направлении.

Примечательно, что Россия, в целом, достаточно спокойно относилась к постепенному ограничению прав русскоязычного населения в стране, в отличие от аналогичных тенденций на Украине и в Казахстане. В сообщении на сайте посольства, однако, российская сторона напомнила об обязательствах Туркмении, взятых в рамках договора между странами, заключенного в 2002 году.

«Посольство в своем диалоге с туркменской стороной выразило сожаление и надеется, что при введении в действие упомянутых санитарно-гигиенических норм партнеры будут в том числе руководствоваться статьей 14 Договора о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Туркменистаном от 23 апреля 2002 года, в соответствии с которой Высокие Договаривающиеся Стороны поощряют изучение и распространение русского языка в Туркменистане и туркменского языка в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В 2016 году глава МИД России Сергей Лавров по результатам встречи с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым заявил, что глава республики подтвердил свою поддержку русскому языку в стране.

«Президент Туркменистана подтвердил неизменную линию руководства страны на поддержку русского языка, развития культурных и образовательных контактов», — заявил Лавров.

Он также рассказал, что в ходе встречи было отмечено, что многие туркменские граждане едут в Россию получать образование. «Мы тоже активно поддерживаем этот интерес», — отметил Лавров.

По данным переписи 2012 года, на русскоязычных граждан приходилось 5% населения страны. С тех пор ситуация с распространением русского языка только усугубилась. По сообщениям СМИ, русскую речь можно услышать только в столице страны.

Туркмения, так или иначе, все больше отдаляется от России, становясь частью мусульманского мира.