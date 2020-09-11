«У Лукашенко нет легитимности»: США призвали к новым выборам

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган заявил, что Вашингтон не считает президента Белоруссии Александра Лукашенко легитимным главой государства.

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По его словам, возможность граждан выбирать главу государства гарантированы Хельсинкским заключительным актом и Всеобщей декларацией прав человека, и они, по словам Бигана, были нарушены, передает ТАСС.

«Нет легитимности, обеспеченной правителю Белоруссии в результате выборов 9 августа. Белорусский народ заслуживает и требует возможности провести такие выборы при независимом наблюдении, и Соединенные Штаты решительно поддерживают его желание обеспечить это», — пояснил дипломат.

Он также заявил о полноценном праве белорусов на протест, и выразил нежелание вводить санкции против страны. При этом Биган допустил возможность введения рестрикций против отдельных высших должностных чинов Белоруссии.

Помимо этого, Вашингтон поддерживает требования проигравшей в электоральной гонке представителя оппозиции Светланы Тихановской о «свободных и честных президентских выборах, освобождении всех политических заключенных», а также «расследовании преступлений белорусских властей против народа Белоруссии».

Днем ранее Александр Лукашенко заявил, что не собирается отдавать власть. Как сообщает «Sputnik Беларусь», об этом политик сказал, представляя нового генерального прокурора республики Андрея Шведа.

«Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что «власть он не отдаст». Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал», — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что в середине 1990-х Белоруссия «валялась в грязи» и о республику «вытирали ноги», такая же ситуация была и с белорусскими правоохранителями и военными.

«Многие из вас этот период помнят. И я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени. Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет», — заявил политик.

Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что страна должна вернуться к «безопасному периоду» уже в этом году. «Сейчас страна переживает непростой, острый период. <...> Наверное, впервые в истории нашего государства. По крайней мере, последних 10 лет», — цитирует его слова БелТА.

Что же касается санкций, то 10 сентября Кипр заблокировал введение ограничительных мер Евросоюза в отношении Белоруссии, добиваясь внесения в санкционные списки семи компаний из Турции. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает агентство Bloomberg.

Никосия считает, что санкции должны быть сперва введены против турецких компаний, участвовавших в добыче природного газа в экономической зоне, которую Кипр считает своей. Санкции против Белоруссии теперь не могут быть приняты Евросоюзом, поскольку для этого необходимо согласие всех 27 членов объединения.

Чуть ранее глава Госдепартамента Майк Помпео призвал Минск прекратить «насилие по отношению к собственному народу» и освободить всех политзаключенных и несправедливо задержанных граждан.

В ответ на это глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что сейчас Белоруссия не нуждается в посреднических услугах для урегулирования обстановки в стране. По его мнению, в первую очередь, такой политикой занимаются США и Канада.

Многотысячные акции протеста в Белоруссии начались после выборов президента 9 августа. ОМОН и внутренние войска разгоняли демонстрации и митинги с крайней жестокостью, российские и белорусские журналисты, равно как и простые граждане, сообщали об избиениях задержанных.

По словам Лукашенко, жестокость подавления протестов, которые продолжаются уже более месяца, обусловлена тем, что «омоновцы спасли страну от блицкрига».