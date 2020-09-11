Отсутствие равенства: Анкара толкает Киев к свободной торговле

Украина и Турция активизировали переговоры о создании зоны свободной торговли, которые продолжаются уже почти 10 лет. В Киеве заявили о перезагрузке этой темы еще в начале сентября после разговора украинского министра экономики Игоря Петрашко с министром торговли Турции Рухсаром Пекджаном.

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Так, глава минэкономики Украины объявил, что стороны стремятся перезапуститесь долговременные переговоры и найти взаимовыгодное решение для заключения соглашения о свободной торговле.

«Убежден, это даст импульс реализации нашей амбициозной цели — увеличению торгового оборота до $10 млрд. Украина и Турция имеют тесные экономические связи и активный двусторонний диалог», — добавил Петрашко.

Одной из важных тем диалога сторон стало повышение тарифов Турции в пределах ее возможностей в ВТО, что может стать негативным фактором для украинских компаний.

Дабы урегулировать этот вопрос Петрашко и Пекджан договорились о визите торгпредставителя Украины Тараса Качки в Анкару в ближайшее время.

Кроме того, стороны согласились провести личные переговоры по комплексному решению проблем торговли в рамках будущего соглашения о свободной торговле. В свою очередь, Тарас Качка заявил, что Украина получила обновленное тарифное предложение от Турции, но деталей его раскрывать не стал.

По его мнению, позиция Анкары в совокупности с предложением по тарифам открывает путь к комплексному решению для двусторонней торговли. Каким оно станет, он опять-таки не уточнил.

«Пока рано сказать каким оно будет <…> возможность такая существует. Она потребует политических решений на уровне президентов. В ближайшие недели будем активно работать чтобы подготовить почву для таких политических решений», — резюмировал Качка.

Удар по Киеву

Турецкие тарифы не просто так являются важным аспектом будущего расширения экономического сотрудничества двух стран. Турция входит в топ-5 главных покупателей украинской продукции — за прошлый год объем экспорта составил $2,6 млрд, а импорт достиг отметки в $2,35 млрд.

За 2020 год Анкара уже дважды поднимала импортные пошлины: весной изменения коснулись пластмасс, электронных изделий, компонентов из черной стали, спортивных товаров и оборудования, а летом в список попали еще более 110 товаров.

Как пишут украинские СМИ, данный момент серьезно беспокоит Киев, в августе президент Украины Владимир Зеленский прямо попросил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана исключить влияние дополнительных пошлин на украинские товары в рамках паритетных условий двусторонней торговли.

Президент Турции коллегу услышал и даже пообещал проработать этот вопрос. Вероятно, новое тарифное предложение можно расценивать как компромиссный вариант для Киева, подготовленный Анкарой. Однако до раскрытия всех деталей нельзя говорить об этом с полной уверенностью.

С точки зрения партнера украинской юридической фирмы Елены Омельченко,

за счет тарифно-правовой базы Турция защищает свой внутренний рынок и усиливает свою позицию по переговорам о доступе к нему с третьими странами. При этом нормы ВТО Анкара не нарушает, поскольку пошлины касаются всех государств-членов организации, и, соответственно, доступ вполне равный.

Исключения же действует только для тех стран, которые входят в таможенный союз или обладают соглашением о свободной торговле с Турцией, что также находится в рамках правил ВТО. В статье для «Европейской правды» Омельченко отмечает, что с помощью повышения тарифов Турция тактически усиливает свою позицию в переговорах с Киевом.

«Возможности такого маневра для Украины нет, ведь наша страна вступила в ВТО на гораздо худших условиях, чем Турция. А это значит, что без создания режима свободной торговли Украине будет нелегко получить равноценный доступ к рынку Турции, потому что таможенно-тарифная база сторон, которая является основой для переговоров, существенно отличается», — подчеркивает Омельченко.

Украинский ответ

Если рассматривать то, как Украина может усилить свою позицию для ответа Турции — вариантов не особо много. По сути, Киев может использовать три других вида пошлин для защиты своих торговых интересов: антидемпинговые, компенсационные и защитные. Дабы не нарушить нормы ВТО, применение любой из них должно проходить при соблюдении определенных условий и процедур, в том числе расследования.

Однако пойдет ли на это Киев — большой вопрос, поскольку заключение соглашения с Анкарой может подаваться как достижение нынешней власти, несмотря на не слишком выгодные условия.

Этот вариант можно рассматривать на фоне падения популярности Зеленского и правящей партии «Слуга народа», по сентябрьскому опросу группы «Рейтинг», их действия поддерживают 44% и 26% украинцев соответственно.

На возможность такого сценария намекал глава ассоциации «Укркондпром» Александр Балдынюк. После повышения турецких пошлин, он указал на опасность прекращения экспорта украинских сладостей в Турцию, что обойдется Украине в $15 млн в год.

«Сейчас проходят переговоры о зоне свободной торговли с Турцией, это очень сложные переговоры, и Турция занимает сильную последовательную позицию защиты внутреннего рынка. Мы обеспокоены тем, что желание получить хорошее «паблисити» от подписания соглашения о ЗСТ с Турцией может возобладать над торговыми интересами государства. ЗСТ с Турцией — это, пожалуй, единственный способ сейчас исправить неравноправный торговый режим для многих отраслей экономики Украины, на который мы согласились, вступая в ВТО, и занять позицию защиты собственных интересов», — уверен Балынюк.

Впрочем, говорить, что Киев готов пойти на невыгодное соглашение ради политических очков, с полной уверенностью нельзя. Формально просьба Зеленского к Эрдогану указывает на обратную позицию у украинского руководства. Однозначно можно говорить лишь о том, что Анкара использует свое положение в ВТО для давления на Украину и пока неизвестно, на какой компромисс она готова пойти в рамках соглашения о свободной торговле.