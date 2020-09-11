«Мы привыкли быть первыми»: Лавров пошутил про выборы в США

Вашингтон заявляет, что Пекин представляет большую, чем Москва, опасность в плане «вмешательства» в будущие ноябрьские президентские выборы в США, однако Россия не привыкла довольствоваться вторыми ролями в чем бы то ни было, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его цитирует ТАСС.

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«В этом состязании через американских представителей, по их оценкам, пока побеждает Китайская Народная Республика. Нам, естественно, обидно, мы на втором месте. Мы всегда привыкли быть первыми», — с улыбкой сказал дипломат.

В отчете Microsoft говорится, что в последние несколько недель иностранные хакеры совершают массовые кибератаки на людей и организации в США, связанные с грядущими президентскими выборами.

Компания утверждает, что киберпреступники из разных стран, «как и ожидалось», пытаются вмешаться в избирательный процесс. При этом Microsoft выделила три хакерские группировки, которые были замечены за кибератаками. Одной из них является Zirconium, в которую входят граждане Китая.

Сообщается, что они пытались взломать штаб кандидата в президенты Джо Байдена, а также нескольких важных чиновников по линии министерства иностранных дел. В свою очередь, иранские хакеры Phosphorus атаковали предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа и приближенных к нему людей.

Наиболее агрессивными в докладе Microsoft представлены «русские хакеры» из группировки Strontium, которые якобы не только пытались взломать оба штаба, но и более 200 организаций, так или иначе связанных с выборами в США.

Сообщается, что именно Strontium, которых также называют Fancy Bear, причастны ко взлому почты Национального комитета Демократической партии США накануне выборов 2016 года.

В Microsoft сообщают, что хакеры пытаются скомпрометировать интернет-аккаунты членов предвыборных кампаний, чтобы в дальнейшем использовать их для сбора данных или подрывной деятельности.

Днем ранее минфин США ввел санкции в отношении трех россиян и одного украинца из-за приписываемого им «вмешательства» в американские выборы. В «черный список» попали Антон Андреев, Дарья Асланова, Артем Лифшиц и гражданин Украины Андрей Деркач. Россияне проживают в Санкт-Петербурге. По данным ведомства, они работают в Агентстве интернет-исследований, которое американские власти связывают с российским предпринимателем Евгением Пригожиным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выводы Microsoft о «вмешательстве» России в выборы в США не заслуживают внимания без обстоятельных доказательств.

Заявления Соединенных Штатов о «вмешательстве» являются инсинуациями, а все обвинения — голословными, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, данное решение «не содержит ничего, кроме сигнала о намерении следовать ставшей, в общем-то, обыденной линии по голословному обвинению россиян в неких нежелательных действиях», которые приписываются Вашингтоном российскому АИИ.

Такими действиями США демонстрируют намерение следовать курсу на дальнейшее обострение двусторонних отношений, отметила дипломат. Представитель МИД РФ добавила, что Россия «не вмешивалась, не вмешивается и не собирается как-либо влиять на электоральные процессы в США и других странах».

Расследование дела по подозрению Москвы во «вмешательстве» в выборы в течение двух лет проводил спецпрокурор Роберт Мюллер. Под его руководством команда специалистов пыталась ответить на несколько вопросов.

Первое, что они хотели выяснить, был ли глава Белого дома Дональд Трамп в сговоре с Москвой, второе — было ли вмешательство российских властей в выборный процесс американского президента. Третье — препятствовал ли Трамп, который победил в 2016 году, правосудию.

Мюллер в итоговом докладе ответил лишь на два первых вопроса. Он признал, что между Москвой и Трампом не было сговора. Также он заявил о наличии «российского вмешательства» в выборы президента США.

На третий вопрос он так и не смог ответить с юридической точки зрения. Спецпрокурор лишь привел факты, которые смог установить во время следствия.