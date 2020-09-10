Без конфронтации с Россией: с чем Саакашвили идет в премьеры Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что не будет вступать в конфронтацию с Россией, в случае победы его партии «Единое национальное движение» (ЕНД) на выборах в республике. По его словам, в настоящее время существуют другие задачи.

«Нашей задачей не является конфронтация с кем-либо. Наша задача — решение внутренних проблем. В долгосрочной перспективе, конечно же, мы решим все наши проблемы, в том числе и те, которые касаются нашей международной повестки и внутренних территорий», — заверил экс-президент.

В интервью грузинскому телеканалу «Формула» он также отметил, что готов стать премьер-министром Грузии только на два года, после чего политик собирается вернуться на Украину, где в настоящее время занимает пост главы исполнительного комитета национального совета реформ при президенте Украины.

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О своих планах по возвращению в Грузию Саакашвили заявил в конце августа, что позитивно восприняли в «Едином национальном движении», в партии оперативно предложили выдвинуть экс-президента на пост премьера в случае своей победы на парламентских выборах.

Однако сможет ли политик вернуться на родину — большой вопрос, так как он уже заочно обвинен по ряду уголовных дел и лишен грузинского гражданства. Суммарно Саакашвили грозит до девяти лет тюрьмы, и это только по завершенным расследованиям. Формально единственным вариантом может стать президентское помилование, но в правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» не раз отвергали подобную возможность.

План Саакашвили

Скорее всего, Саакашвили проблема преследования не слишком беспокоит, так как, если его партии удастся победить на выборах, снятие всех обвинений и восстановление его паспорта станет лишь вопросом времени. В качестве подтверждения этой позиции можно расценивать публикацию плана политика по будущим изменениям в Грузии.

Свои предложения Саакашвили назвал «шагами к справедливости», которые включают девять основных пунктов. Во-первых, экс-президент настаивает на полной деполитизации полиции, ее руководитель должен быть независим от главы МВД. Изменения также предполагают, что руководителей этих двух ведомств будет избирать парламент с учетом как минимум 1/3 голосов оппозиции, кандидатов же должен выбирать гражданский сектор.

Во-вторых, Саакашвили настаивает на отделении пенитенциарной службы от минюста, с избранием ее руководителей по модели полиции. Третий пункт включает разделение прокуратуры на два ведомства — общую и по гражданским делам. Четвертый завязан на комитете по правам человека парламента, с точки зрения политика, его должна выбирать только оппозиция.

Кроме того, Саакашвили планирует ликвидировать Службу безопасности Грузии (СГБ), а также включить контрразведку и антитеррористическую службу в состав МВД. Необходимость упразднения СГБ Саакашвили объясняет тем, что она служит для реализации политических интересов властей.

Шестой пункт также касается силовых ведомств, а именно — «ключей прослушки», которые политик предлагает передать в распоряжение судебной системы.

Седьмой шаг заключается в устранении финансовой полиции за ее ненадобностью, Саакашвили уверен, что бизнес не нуждается в силовом контроле. Восьмой пункт завязан на создании независимого центра судебной экспертизы, а последний шаг предполагает проведение судебной реформы путем широкого политического консенсуса — не только внутри правительства, но при парламентском большинстве.

Предложения нельзя назвать сенсационными, но они явно указывают на желание экс-президента решить внутренние проблемы республики, о чем он опять-таки говорил ранее. Особый уклон в сторону регулирования полиции можно назвать повторением пройденного, поскольку одним из главных достижений Саакашвили на посту главы республики стали успехи в борьбе с коррупцией в правоохранительных органах.

Однако привязка ряда пунктов плана к оппозиции вызывает определенные вопросы. Если рассматривать сценарий возможной победы ЕНД на выборах, место оппозиции займет «Грузинская мечта». В случае реализации «шагов к справедливости» соперники Саакашвили получат шанс как минимум формировать комитет по защите прав человека в парламенте, который в конечном итоге может быть использован против экс-президента.

Перспективы оппозиции

Впрочем, пока сценария с победой «Единого национального движения» на выборах не выглядит реалистичным. «Грузинская мечта» лидирует в опросах, оставаясь наиболее популярной партией в Грузии. Так, по августовскому исследованию IRI, правящая партия пользуется поддержкой 33% избирателей, тогда как ЕНД Саакашвили получает лишь 16%, а замыкает тройку лидеров «Европейская Грузия» с показателем в 5%.

Победить «Грузинскую мечту» оппозиция может, лишь объединив свои усилия с теми организациями, которые могут рассчитывать меньше, чем на 5% голосов. Вместе они могут набрать больше правящей партии и, объявив ей бойкот в парламенте, в итоге сформировать правительство — так как без союзников у «Грузинской мечты» не хватит мандатов для единоличного правления.

Такой сценарий прорабатывается, как писали местные СМИ, ряд оппозиционных сил Грузии стараются заключить подобный договор друг с другом, чтобы не дать правящей партии сформировать коалицию.

Однако мешает этому Саакашвили, по иронии судьбы помогая «Грузинской мечте» своими заявлениями о планах участвовать в предвыборной кампании.

Дело в том, что в оппозиции отношение к политику далеко не у всех положительное. Стоит ли говорить, что его собственная партия три года назад пережила раскол, часть депутатов покинули ЕНД в пользу «Европейской Грузии». Одним из таких парламентариев стал Гига Бокерия, в прошлом друг Саакашвили. Он не раз говорил, что экс-президент — прошлое Грузии. По его мнению, Саакашвили пытается вернуться к ситуации 2012 года и смотрит в прошлое.

В свою очередь, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение», экс-спикер парламент Нино Бурджанадзе отмечала, что премьерство Саакашвили невозможно с правовой точки зрения, не говоря уже о вопросах гражданства.

«Я исключаю премьерство Саакашвили. Исключено, чтобы какая-либо одна оппозиционная сила выиграла выборы в одиночку, а такое желание, к сожалению, есть у Саакашвили и у некоторых членов его команды», — уверена политик.

Бурджанадзе была председателем парламента во время президентства Саакашвили, а также достаточно близко взаимодействовала с ЕНД, хотя никогда не состояла в этой партии. С ее точки зрения, возвращение экс-президента на родину сыграет в пользу власти.

«Со стороны Саакашвили было бы революционным решением, если бы он объявил, что он отстраняется от этих выборов, отходит в сторону, не дает [лидеру «Грузинской мечты» Бидзине] Иванишвили возможность заниматься популизмом и максимально способствует многопартийным выборам», — подчеркивала глава «Единой Грузии».

Таким образом, бывшие соратники Саакашвили не слишком его жалуют, да и вряд ли позволят политику стать премьером, если оппозиция все же сможет занять парламент Грузии. При этом в народе экс-президент также не обладает большой популярностью. По январскому опросу NDI, члена «Грузинской мечты» и мэра Тбилиси Каху Каладзе поддерживают 34% грузин, показатель Саакашвили составляет — 26%.