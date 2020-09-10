Откуда не ждали: Кипр заблокировал санкции ЕС против Минска

Кипр заблокировал введение ограничительных мер ЕС в отношении Белоруссии, добиваясь внесения в санкционные списки семи компаний из Турции. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает агентство Bloomberg.

Никосия считает, что санкции должны быть сперва введены против турецких компаний, участвовавших в добыче природного газа в экономической зоне, которую Кипр считает своей.

Санкции против Белоруссии теперь не могут быть приняты Евросоюзом, поскольку для этого необходимо согласие всех 27 членов объединения. Ранее власти ЕС заявили, что прошедшие в Белоруссии президентские выборы являются нечестными и несправедливыми, их результаты — победу президента Александра Лукашенко — Брюссель признавать отказался.

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Лидеры стран ЕС договорились ввести индивидуальные санкции против тех белорусских чиновников, которые несут ответственность за применение насилия в отношении протестующих и «фальсификацию выборов».

Представитель пресс-службы Еврокомиссии и ЕСВД Петер Стано отмечал, что европейские органы продолжают составлять «черный список», куда попадут белорусские чиновники и силовики.

9 сентября председатель Европейского совета Шарль Мишель в Twitter призвал ускорить введение санкций против белорусских властей. Мишель также заявил, что «политические преследования в Белоруссии, включая задержания по политическим мотивам и принудительную ссылку, должны быть прекращены».

Санкции против белорусского руководства могут ввести и США, предупредил госсекретарь Майк Помпео. «США <...> рассматривают дополнительные адресные санкции для привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Белоруссии», — подчеркнул Помпео.

Он также призвал Минск прекратить «насилие по отношению к собственному народу» и освободить всех политзаключенных и несправедливо задержанных граждан.

1 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что сейчас Белоруссия не нуждается в посреднических услугах для урегулирования обстановки в стране. По его мнению, в первую очередь такой политикой занимаются США и Канада.

«Мы считаем, что необходимости в каких-либо навязчивых посреднических услугах нет», — подчеркнул Лавров. Страны Запада, в свою очередь, требуют, чтобы Россия не «вторгалась» в Белоруссию и не направляла резерв силовиков на помощь Александру Лукашенко. «Я надеюсь, что дело не дойдет до использования таких сил», — говорила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Ранее Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария в совместном заявлении потребовали от властей Белоруссии соблюдать взятые на себя международные обязательства, а также прекратить насилие и угрозы применения военной силы против граждан республики. 3 сентября Лукашенко вновь сообщил, что Белоруссия столкнулась с «агрессией извне» и оказалась «один на один». В связи с этим президент поблагодарил Россию за поддержку и отметил, что без нее «сейчас было бы непросто». Он также добавил, что если «падет» Белоруссия, то Российская Федерация «будет следующей».

Многотысячные акции протеста в Белоруссии начались после выборов президента 9 августа. ОМОН и внутренние войска разгоняли демонстрации и митинги с крайней жестокостью, российские и белорусские журналисты, равно как и простые граждане, сообщали об избиениях задержанных. По словам Лукашенко, жестокость подавления протестов, которые продолжаются уже более месяца, обусловлена тем, что «омоновцы спасли страну от блицкрига».

10 августа президент РФ Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии.

«Рассчитываю, что ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ», — сказано в телеграмме.

Путин добавил, что такие задачи отвечают конкретным интересам народов Белоруссии и России.