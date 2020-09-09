«Я непримирим с Талибаном*»: в Кабуле совершено покушение на вице-президента

В Кабуле утром 9 сентября было совершено покушение на вице-президента Афганистана Амруллу Салеха. Политик в результате инцидента не пострадал, однако десять человек погибли, еще 15 получили ранения, сообщает МВД Афганистана. По информации телеканала Tolo News, в результате взрыва погибли 10 человек.

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Покушение было совершено во время движения кортежа вице-президента. В стоящем на улице автомобиле сработало взрывное устройство. Как сообщает AFP, взрыв устроил террорист-смертник.

Президент Афганистана Ашраф Гани выступил с резким осуждением инцидента, назвав атаку «чудовищным актом террора».

«Президент подчеркнул, что афганские силы безопасности по-прежнему полны решимости противостоять противникам и защищать родину и соотечественников», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте афганского лидера.

В нем отмечается, что Гани поручил соответствующим властям расследовать обстоятельства атаки, а также мобилизовать все имеющиеся ресурсы для помощи пострадавшим.

Политическая ситуация в Афганистане остается достаточно напряженной, несмотря на запуск процесса мирного урегулирования между афганскими властями и группировкой «Талибан» (организация запрещена в России).

Инцидент произошел перед началом переговоров, проведение которых уже запланировано в Катаре. Правда, дата встречи представителей правительства Афганистана и талибов пока не назначена.

Начало процессу урегулирования ситуации положило февральское соглашение между США и «Талибаном», призванное закончить военные действия, которые длятся уже 19 лет. Согласно договоренностям, Вашингтон уже вывел часть своего контингента из страны. При этом процесс урегулирования конфликта проходит достаточно тяжело. Не удается сторонам в полной мере соблюдать режимы тишины и идти на компромиссы.

Одним из главных противоречий, к примеру, было требование талибов освободить заключенных. Однако по этому вопросу наблюдаются подвижки — Кабул в начале августа принял решение освободить 400 талибов, считающихся особо опасными преступниками. 14 августа 80 из них были освобождены, что стало толчком для начала переговоров, которые откладывались из-за разногласий по вопросу освобождения заключенных.

Это последняя группа заключенных — правительство Афганистана уже освободило тысячи боевиков «Талибана» в соответствии с соглашением, заключенным между Вашингтоном и боевиками.

Для Кабула это действительно серьезный шаг. Власти страны не участвовали в переговорах США с талибами. Условия договоренностей предполагают освобождение 5 тыс. пленных талибов в обмен на тысячу сотрудников сил безопасности Афганистана. Однако после давления со стороны администрации Дональда Трампа процесс сдвинулся с мертвой точки, фактически устранив последнее препятствие для начала мирных переговоров.

Однако, так или иначе, обстановка в Афганистане неспокойная. 14 мая радикалы из движения «Талибан» убили пять мирных граждан и одного солдата на востоке страны. От взрыва бомбы, в одном из грузовиков, также пострадали десятки человек. При этом атака должна была произойти на военной базе Гардезе, но взрывчатка сработала раньше времени.

Данный инцидент фактически стал первым нападением талибов с момента подписания соглашения с США. Ситуация, так или иначе, выглядит неоднозначно. С одной стороны, Афганистан и талибы уже пошли на серьезные шаги, с другой — нападения не прекратились.

Критики соглашения Вашингтона с «Талибаном» считают, что готовность к диалогу, продемонстрированная боевиками, — не что иное как часть большой стратегии. Так, движение пытается добиться вывода американских войск, чтобы снова взяться за оружие, когда правительство Афганистана, которое они всегда называли «марионетками», получит меньше международной поддержки на местах.

Кроме того, сохраняется и проблема и с другими террористическими группировками. 12 мая мощный взрыв произошел во время похорон начальника полиции одного из округов в провинции Нангархар. Практически одновременно с этой атакой было совершено нападение на роддом в Кабуле, в результате чего погибли по меньшей мере 24 человека.

Ответственность за серию терактов взяла на себя террористическая группировка ИГ (организация запрещена в России) в Хорасане» (ответвление запрещенного в РФ «Исламского государства»). Террористы выступают против мирного урегулирования между афганскими властями и «Талибаном».

Кабул настаивает, что своими действиями боевики пытаются спровоцировать новую войну.

2 августа боевики «Исламского государства» совершили нападение на тюрьму в городе Джелалабад.

Накануне боевики совершили нападение в провинции Панджшер на северо-востоке Афганистана и взяли в заложники по меньшей мере 10 человек, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти. Как заявил глава совета провинции Азмуддин Мирзайе, инцидент произошел во вторник, 8 сентября, в районе Абшар. Власти Афганистана настаивают, что за нападением стоят талибы.

Инцидент стал первой крупномасштабной атакой почти за два десятилетия в северной провинции Панджшер, которая была центром сопротивления, когда «Талибан» контролировал около 90% афганской территории в 1990-х годах.

Панджшер — родина Амруллу Салеха, который достаточно критично настроен к переговорам с талибами. При этом, как вице-президент, политик иногда смягчал свою риторику в отношении с талибами, разделяя свои личные взгляды и ответственность перед гражданами страны. Вместе с тем Салех настаивает, что любая сделка с талибами должна подразумевать их подчинение политической системе Афганистана.

«Как вице-президент, я не хочу мешать миру, — говорил Салех на прошлой неделе в интервью ToloNews. — Но как Амрулла Салех, личность с прошлым и идеологией, которые у меня есть, я непримирим с «Талибаном». Для нас невозможно примириться, работать вместе».

Сегодняшнее покушение не первое для Салеха. Предыдущие нападения он связывал со своей непримиримой позицией по «Талибану».

За покушение на вице-президента ни одна из групп не взяла на себя ответственность. Представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил в Twitter, что движение не стоит за нападением.