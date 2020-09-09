«Как минимум, подозреваемая»: Колесникову поместили в СИЗО в Минске

Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова находится в следственном изоляторе, сообщила ее защита.

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«Да, она в СИЗО, я пытаюсь попасть туда, будем разбираться», — сообщила в комментарии РИА «Новости» адвокат Колесниковой Людмила Казак.

Представители штаба Виктора Бабарико, которого не допустили до участия в выборах на пост президента Белоруссии, ранее рассказали, что Колесникову поместили в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске.

Информацию, что Колесникова в следственном изоляторе, подтвердил и ее отец. «Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу», — приводит Tut.by слова Александра Колесникова.

Казак отметила, что нахождение Колесниковой в СИЗО может указывать, что правоохранители дали ей процессуальный статус подозреваемой. «Раз она в СИЗО, как минимум, она подозреваемая», — подчеркнула адвокат представителя оппозиции.

По ее мнению, речь, скорее всего, идет об уголовном деле, которое было возбуждено по факту создания координационного совета. Сам совет оппозиции был создан по инициативе основной соперницы Александра Лукашенко Светланы Тихановской. О своей идее она заявила в середине августа, когда были объявлены окончательные результаты выборов главы государства. По данным ЦИК страны, победил Лукашенко — за него проголосовали 80,1%.

Как отмечают члены совета, его задача состоит в налаживании диалога между протестующим народом и властями страны. Однако в белорусской генпрокуратуре считают, что его деятельность вне закона, так как в законодательстве республики не прописано создание координационного совета по передаче власти.

В то же время, утверждается, что Колесникова намеревалась покинуть территорию страны вместе с другими оппозиционерами. Якобы они хотели уехать на Украину. Но в украинском МВД заявили, что Колесникову хотели выдворить из Белоруссии, однако у властей это не получилось, так как член президиума оппозиционного совета порвала свой паспорт. Ее коллегу Антона Родненкова и Ивана Кравцова все-таки отправили на Украину.

На сегодняшний день из семи членов президиума координационного совета оппозиции на свободе находится лишь нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Ранее она заявила, что совет не готовил государственного переворота. Наоборот, его члены хотели не допустить раскола в Белоруссии путем диалога в обществе, отметила она.

«Восстал не координационный комитет, восстала страна. Я хочу повторить то, что говорю всегда. Мы не готовили переворот. Мы хотели не допустить раскола в нашей стране. Мы хотели, чтобы в обществе начался диалог», — заявила Алексиевич. Ее обращение было опубликовано на сайте белорусского ПЭН-центра.

Она напомнила, что белорусский президент Лукашенко говорил, что «не будет говорить с улицей, а улица — это сотни тысяч людей, которые каждое воскресенье и каждый день выходят на улицу».

Алексиевич также отметила, что все ее коллеги по президиуму КС «или в тюрьме, или выброшены за границу». «Сегодня взяли, последним, Максима Знака», — сказала она, подчеркнув, что власти «похищают лучших».

В своем обращении она заверила, что вместо них «придут сотни других».

Ровно месяц в Белоруссии не утихают массовые акции протеста. Самые многочисленные проходят по выходным. Протестующие недовольны результатами выборов президента. Они требуют проведения нового голосования. Но официальные власти заявляют, что «выборы состоялись» и нет причин считать их нелегитимными.

Реакция властей на первые манифестации привела к тому, что ЕС заявил о намерении ввести санкции. Европейские политики посчитали, что необходимо наказать тех, кто, по их мнению, причастен к насилию над протестующими и подавлению «мирных акций».