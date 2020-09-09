Есть секретная часть: Лукашенко о переговорах «Берлина» и «Варшавы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск опубликовал не весь перехваченный разговор, предположительно, представителей Берлина и Варшавы по ситуации с Алексеем Навальным. По его словам, есть часть с «сенсационными подробностями».

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Как отметил главред радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, в этом белорусский лидер признался во время интервью с представителями российских СМИ. Лукашенко уточнил, что перехват разговора людей под именами Майк и Ник произошел через станцию в Гродно.

«Она (станция) у нас снабжена суперсовременной техникой, у нас там работают суперпрофессиональные люди, и мы перехватили эту историю», — цитирует слова главы республики Бабаян.

На опубликованном телеканалом RT фрагменте интервью президент Белоруссии утверждает, что это реальный разговор, но предоставить полную запись теперь может только глава ФСБ Александр Бортников.

«Это собственность ФСБ. Мы все восстановили до миллиметра. Передали реальную запись, документы и даже конверт, в котором мне пришла эта информация. Поэтому вы не шутите с этим, у нас куча такой информации. Но это была такая явно выраженная. Понимаете, как по-иезуитски?» — сказал Лукашенко.

По его словам, сама запись — «только цветочки, а скоро нам ягодки подкинут». Что имеется в виду, президент Белоруссии не уточнил, но отметил, что тысячу раз проверяет информацию перед тем, как ее озвучить.

Лукашенко настаивал, что перехваченный диалог является подлинным, продолжил Роман Бабаян, спецслужбы республики указывают, что в разговоре принимали участие американцы — на это намекает акцент Ника и Майка.

Впервые о перехвате переговоров иностранцев белорусский лидер объявил еще 3 сентября во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Минске. Тогда Лукашенко отметил, что Запад собирается надавить на Россию, а история с Навальным является фальсификацией.

«Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами», — говорил президент Белоруссии.

На следующий день после визита Мишустина, 4 сентября, белорусские государственные СМИ опубликовали фрагмент той самой записи, о которой упоминал глава государства. Одним из наиболее резонансных моментов диалога Ника и Майка стала фраза о том, что нужно «отбить [президенту России Владимиру] Путину охоту совать нос в дела Белоруссии».

Фрагмент был показан уже с русским переводом. Согласно расшифровке, о российском лидере мужчины говорили в контексте дела Навального. В частности, они согласились с тем, что достоверность информации об отравлении политика не слишком важна, так как «идет война» и все средства хороши.

Касательно слов Лукашенко о давлении на Россию, переговоры это также подтвердили. Так, стороны назвали предположительную провокацию вокруг Навального лучшим способом, чтобы утопить Москву в проблемах в преддверии региональных выборов.

В Кремле с опубликованным диалогом уже ознакомились.

«Но, наверное, не нам судить о полезности, ценности данной записи, это, скорее, работа специальных служб, что они и делают», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Кремля.

В свою очередь в Берлине с большой долей скепсиса отнеслись к предоставленной Белоруссией записи разговора, в котором якобы был задействован представитель немецких спецслужб. По словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, Германия придерживается мнения, что заявления Лукашенко не являются правдивыми.

Канцлер Германии Ангела Меркель пока не обсуждала с Путиным произошедшее с Навальным, сообщил представитель кабмина ФРГ. Однако планируется ли такой разговор и будет ли на нем обсуждаться белорусская запись, он не уточнил.

При этом до сих пор неизвестно, что именно Лукашенко имел в виду под «сенсационными подробностями» второй части разговора Ника и Майка. В опубликованной части диалога содержится лишь обсуждение ситуации вокруг Навального и слова о сопротивлении руководства Белоруссии, вероятно, смене власти в республике. Беседа заканчивается прощанием сторон, поэтому не совсем понятно, из какой части разговора был вырезан фрагмент, о котором говорит Лукашенко.