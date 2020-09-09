«Друзья и соседи»: Тихановская обратилась к россиянам

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала видеообращение к жителям Российской Федерации.

«Народы Белоруссии и России всегда были близкими соседями и друзьями. Я уверена, что останутся такими и впредь», — заявила она.

По словам Тихановской, верить «российской пропаганде» по поводу событий в Белоруссии не нужно. При этом политик не стала конкретизировать, в чем выражаются действия «пропагандистов».

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Тихановская заявила, что Александр Лукашенко «подошел к выборам без шансов на переизбрание» и реальной поддержки у него нет. Поэтому, добавила она, белорусский глава выбрал «единственную знакомую ему тактику — не допускать к выборам независимых кандидатов, бросать их в тюрьмы и выдворять из страны».

Экс-кандидат также обвинила Лукашенко в препятствовании законному праву белорусов наблюдать за выборами.

Тихановская также перечислила три требования белорусов, протестующих уже месяц подряд. Во-первых, Лукашенко должен уйти с поста президента. Во-вторых, в Белоруссии нужно провести новые «честные, прозрачные выборы» с участием всех кандидатов. Наконец, в-третьих, должны быть освобождены все политзаключенные, а преступления властей против народа должны быть расследованы.

«Ни на каком этапе это не была борьба против России и, уверена, не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное», — подытожила Тихановская.

Наконец, она выразила благодарность тем гражданам РФ, которые поддерживают белорусов в их борьбе.

«Мы, белорусы, очень признательны россиянам, которые уже поддерживают сопротивление народа незаконно удерживающему власть диктатору. Мы не забудем никакие из жестов или акций солидарности», — пообещала она.

8 сентября Тихановская выступила с речью в ПАСЕ, призвав страны Европы ввести индивидуальные санкции против руководства Белоруссии. «Моя страна, моя нация, мой народ сейчас нуждаются в помощи. Необходимо, чтобы на этот режим, на этого человека, отчаянно цепляющегося за власть, было оказано международное давление», — сказала политик.

По ее словам, санкции иностранных государств нужно ввести против тех, кто «отдает и исполняет преступные приказы», нарушая права человека. Экс-кандидат в президенты также потребовала освободить политзаключенных и «начать цивилизованный диалог, чтобы найти дальнейшие пути развития» для Белоруссии. Она подчеркнула, что считает сфальсифицированными результаты белорусских президентских выборов 9 августа. «Ни одна международная организация не признала эти итоги. Белорусский народ отказался признавать этот обман. Это значит, что господин Лукашенко не является легитимным президентом», — добавила экс-кандидат.

18 августа Александр Лукашенко в ходе совещания Совета безопасности РБ обвинил оппозицию в антироссийских настроениях. Он по пунктам раскритиковал программу «оппозиционного штаба», заявив, что его противники хотят покинуть все интеграционные организации, где «доминирует Россия», вернуть пограничный контроль на границе двух стран, запретить продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры, запретить вещание российских телеканалов, а также добиться «ползучего запрета русского языка».

26 августа Тихановская в интервью польскому порталу Onet заявила, что белорусская оппозиция не рассматривает вариант закрытия границ с Россией.

«Были голоса, что мы хотим закрыть границу с Россией, что является ерундой», — уточнила она.

Стоит отметить, что всего полгода назад Лукашенко выступал с весьма критическими заявлениями в адрес России. 24 декабря он сообщил, что Белоруссия и Россия находятся на этапе «раздорожья», хотя такого не должно быть после многих лет дружбы. Он также призвал власти России прекратить обвинять Белоруссию в нахлебничестве. «Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем. Когда народ это слышит, мне никаких союзов не хочется», — пояснил Лукашенко. Он также пригрозил, что белорусы «могут окончательно обидеться» на Москву за «такое отношение». Кремль слова белорусского лидера опроверг.