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«Санкции за репрессии»: Вашингтон угрожает Минску

США могут ввести адресные санкции против властей Белоруссии

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США готовы ввести дополнительные санкции против властей Белоруссии, заявил госсекретарь Майк Помпео. По словам дипломата, Госдеп считает возможными ограничения против тех, кто причастен к «репрессиям» в республике. Вашингтон также призвал Минск прекратить насилие по отношению к собственному народу и начать «конструктивный диалог» с оппозицией.

Соединенные Штаты вместе с союзниками готовы ввести дополнительные адресные санкции против руководства Белоруссии. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

«США <...> рассматривают дополнительные адресные санкции для привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Белоруссии», — подчеркнул Помпео.

Он также призвал Минск прекратить «насилие по отношению к собственному народу» и освободить всех политзаключенных и несправедливо задержанных граждан.

«Власти РБ <...> должны начать конструктивный диалог с настоящими представителями белорусского общества», — отмечается в заявлении.

Штаты обеспокоены также сообщениями о «похищении и попытках принудительного выдворения на Украину» члена президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой и двух других оппозиционеров — Антона Родненкова и Ивана Кравцова.

«Напоминаем белорусским властям об их ответственности за обеспечение безопасности госпожи Колесниковой и всех несправедливо задержанных», — добавили в Госдепе.

В первых числах сентября заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что если Россия совершит «открытое силовое вмешательство» в ситуацию в Белоруссии, то отношения Москвы и Вашингтона станут существенно хуже.

«Мы четко заявили, какими будут последствия открытого силового вмешательства. Если они думают, что отношения с нами, американо-российские отношения, последние четыре года были тяжелыми, то они могут стать еще хуже», — подчеркнул американский дипломат.

По его словам, «естественным посредником» между белорусской властью и обществом является ОБСЕ — структура которой «идеально подходит» для решения накопившихся в Белоруссии проблем — низкокачественного избирательного процесса, отсутствия политических свобод и кризиса в общественных отношениях. Кент подчеркнул также, что Соединенные Штаты продолжат переговоры как с Евросоюзом, так и с Россией и Белоруссией.

Он отметил, что не намерен рассуждать о гипотетическом «вводе русских войск» в Белоруссию — «наихудшем» сценарии. Дипломат добавил, что замглавы Госдепа ранее заявил о «плохих» последствиях такого шага.

1 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что сейчас Белоруссия не нуждается в посреднических услугах для урегулирования обстановки в стране. По его мнению, в первую очередь такой политикой занимаются США и Канада.

«Мы считаем, что необходимости в каких-либо навязчивых посреднических услугах нет», — подчеркнул Лавров. Страны Запада, в свою очередь, обеспокоены тем, чтобы Россия не «вторгалась» в Белоруссию и не направляла резерв силовиков на помощь Александру Лукашенко. «Я надеюсь, что дело не дойдет до использования таких сил», — заявляла канцлер ФРГ Ангела Меркель.

В то же время высокопоставленные источники в Белом доме заявили Reuters, что Вашингтон изучает возможность введения санкций против семи белорусских чиновников, которые, как считает американская сторона, имеют отношение к «фальсификации» на президентских выборах в Белоруссии и «жестокому обращению c мирными протестующими».

Ранее Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария в совместном заявлении потребовали от властей Белоруссии соблюдать взятые на себя международные обязательства, а также прекратить насилие и угрозы применения военной силы против граждан республики.

3 сентября Лукашенко вновь сообщил, что Белоруссия столкнулась с «агрессией извне» и оказалась «один на один». В связи с этим президент поблагодарил Россию за поддержку и отметил, что без нее «сейчас было бы непросто».

Протесты в Белоруссии начались после выборов президента 9 августа. Силовики разгоняли демонстрации и митинги с крайней жестокостью, журналисты и простые граждане сообщали об избиениях и издевательствах над задержанными. По словам Лукашенко, жестокость подавления протестов, которые продолжаются до сих пор, обусловлена тем, что «омоновцы спасли страну от блицкрига».