«Принять это и двигаться дальше»: Джонсон тормозит переговоры по Brexit

8 сентября пройдут очередные переговоры между Великобританией и Евросоюзом об условиях дальнейшего сосуществования сторон после Brexit. Заключить соглашение Лондон намерен к 15 октября. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон накануне.

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«Мы входим в финальную фазу наших переговоров с ЕС. ЕС дал очень ясное представление о графике. Я тоже. Соглашение с нашими европейскими друзьями должно быть готово к встрече Европейского совета 15 октября, чтобы вступить в силу к концу года… Если мы к тому времени не сможем договориться, то я не предвижу соглашения о свободной торговле, обе стороны должны будут принять это и двигаться дальше», — говорится в заявлении премьера.

Однако надежды на успешное завершение переговоров достаточно призрачны. В целом, диалог между сторонами продвигался все это время с большим трудом — слишком противоречивые позиции занимают Великобритания и Евросоюз. И чем ближе срок фактического выхода Соединенного королевства из состава содружества, тем больше негативных признаков демонстрирует именно Лондон.

Сейчас британское правительство планирует отменить ключевую часть соглашения о Brexit, касающейся положения Северной Ирландии. Изменения могут повлиять на характер новых таможенных процедур в регионе, направленных на предотвращение повторных проверок на границе с Ирландией.

Чтобы избежать появления жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией, в соглашение по Brexit был внесен пункт, что Белфаст останется частью единого рынка Евросоюза. Это означает, что товары, поступающие в Северную Ирландию из остальных частей Великобритании, будут подвергаться новым проверкам и контролю на морской границе. Однако точный характер этих проверок еще должен быть согласован между ЕС и Великобританией.

Опубликовать законопроект планируется в эту среду. Как сообщает Financial Times, инициатива предполагает соблюдение Северной Ирландии лишь некоторых таможенных правил ЕС. По информации издания,

законопроект «устранит» юридическую силу соглашения по Brexit.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уже написала в своем Twitter, что доверяет правительству Великобритании в вопросах исполнения «обязательств по международному праву и необходимых условий для любого будущего партнерства». Она также добавила, что положение о Северной Ирландии «необходимо для защиты мира и стабильности на острове, а также целостности единого рынка».

К слову, именно за решение Северо-Ирландского вопроса боролся Борис Джонсон в октябре прошлого года. Допустить появление границы Великобритания не могла, как и покинуть ЕС без урегулирования этой проблемы. Именно эти договоренности и позволили премьер-министру воплотить обещанное и вывести страну из состава Евросоюза. Сама возможность того, что сейчас британское правительство может попросту отказаться от оговоренных условий, вызывает у Брюсселя разочарование.

В правительстве уверяют, что разрабатываемые изменения — всего лишь резервный план на случай провала торговых переговоров между ЕС и Лондоном. Однако сам факт того, что Великобритания рассматривает возможность отменить какой бы то ни было пункт соглашения по Brexit, несомненно, создает еще более негативный фон для переговоров.

Не способствует продвижению диалога и решительный и бескомпромиссный настрой премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который уже заявил, что в случае, если сделка не будет достигнута к 15 октября, то стороны должны «двигаться дальше», что все равно станет «хорошим исходом». При развитии такого сценария Лондон предложит выстраивать дальнейшие отношения на основе правил Всемирной торговой организации — об этом также не раз заявлял Джонсон.

«Мы, конечно же, будем готовы даже в таких обстоятельствах говорить с нашими друзьями в ЕС. Мы будем готовы искать разумные решения практических проблем, таких как перелеты, грузовой транспорт или сотрудничество в научной сфере, если ЕС этого захочет. Наша дверь никогда не будет закрыта, и мы будем торговать как друзья и партнеры, но без соглашения о свободной торговле», — отметил Джонсон накануне.

У Евросоюза такое предложение вызывает недоумение — торговля по правилам ВТО предполагает восстановление полноценных границ, что приведет к огромным задержкам транспорта на границе. Даже если проверки будут проходить за несколько минут, в портах образуются многокилометровые пробки, которые могут растянуться до самого Лондона.

Однако британское правительство уже готовится именно к такому варианту, о чем и свидетельствует разработка законопроекта, отменяющего часть соглашения по Северной Ирландии.

Не стоит также забывать и о том, что торговля по правилам ВТО на практике означает не только таможенные проверки, но также введение импортных пошлин, что куда более невыгодно для Великобритании, которая будет заключать сделки с 27 членами ЕС.

Борис Джонсон по-прежнему намерен заключить с Брюсселем сделку о свободной торговле, аналогичную той, что Евросоюз имеет с Канадой. ЕС однозначно дал понять, что не пойдет на это.

В основе требований содружества лежит пункт о так называемом «ровном игровом поле», обеспечивающим честную конкуренцию на рынке. Лондон, по мнению Евросоюза, должен согласиться соблюдать правила ЕС и придерживаться тех же стандартов, причем не только технических, но и в сфере занятости и экологии. Также Брюссель настаивает на одинаковых правилах по части государственной помощи компаниям.

Еще одним серьезным расхождением стал вопрос рыболовства. Евросоюз планирует сохранить доступ к водам Великобритании, заботясь о восьми своих членах, которым есть что терять в случае полного возвращения контроля Лондона над водами. Среди них такие влиятельные в ЕС игроки как Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды и Дания.

Лондон же предлагает сотрудничать на основании рыболовных квот — такие ЕС заключил с Исландией и Норвегией.

В целом, линия Великобритании заключается в полном сохранении суверенитета и независимости от содружества — в этом и была задумка евроскептиков. Для Евросоюза же поведение и намерения Лондона выглядит как беспрецедентная наглость и желание избежать компромиссов во всем.

«Британцы хотели бы получить лучшее из обоих миров — экспортировать свою продукцию на европейский рынок на их условиях», — заявил журналистам ранее глава европейской делегации по переговорам с Лондоном Мишель Барнье.

Понятно, что, заключая соглашение по Brexit, Борис Джонсон оставлял для себя возможность отступления в вопросе Северной Ирландии. Речь идет о характере новых таможенных проверок на границе, которые должны согласовать стороны, и здесь у Лондона есть пространство для маневра и другой интерпретации договора.

Однако очевидно и то, что Евросоюз не станет проявлять дипломатичность и терпение. Как сообщает The Guardian со ссылкой на источники, Урсулу фон дер Ляйен не волнует Brexit в той же степени, что и ее предшественника Жан-Клод Юнкера, при котором и было заключено соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

«Создается впечатление, что она уже просто хочет двигаться дальше, как и все государств-члены», — цитирует издание слова источника.

Стоит заметить, что у содружества действительно попросту может не оказаться сил на споры с Лондоном. Евросоюз занят предотвращение второй волны пандемии, борьбой с ее экономическим последствиями, противостоянием членов ЕС с Турцией в Средиземном море и другими вопросами.

Участие лидеров ЕС или руководства содружества в вопросах Brexit остается минимальным — все полномочия, похоже, переданы Мишелю Барнье, который уже продемонстрировал не меньшее упрямство, чем Борис Джонсон.

Между тем, Великобритания продолжает проявлять решительность. И с каждым подобным заявлением риск жесткого Brexit все больше увеличивается.

«Я не думаю, что мы этого вообще боимся [выхода без торгового соглашения]. Если мы достигнем соглашения, которое регулирует торговлю на манер Канады, то отлично. Если мы не сможем, это будет торговое соглашение как в случае с Австралией [по нормам ВТО], и мы полностью готовы к такому», — заявил накануне глава делегации от Великобритании Дэвид Фрост.