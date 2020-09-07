Ждет помилования: как Саакашвили может вернуться в Грузию

8 сентября экс-президент Грузии и председатель Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили выступит с заявлением о своем возвращении в Тбилиси. Об этом он написал в Facebook.

Реклама

Накануне же лидер оппозиционной грузинской партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе в ходе брифинга сообщил, что партия выдвигает Саакашвили на пост премьер-министра Грузии.

«Саакашвили должен вернуться в Грузию, он должен встретиться со своим народом с глазу на глаз. Именно поэтому «Единое национальное движение» и все партии, которые входят в объединенную оппозицию, решили выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра Грузии», — сказал Вашадзе.

До этого «Единое национальное движение» и «Сила в единстве» подписали меморандум о сотрудничестве.

27 августа был выпущен видеоролик, на котором Саакашвили, занимающий пост председателя Исполнительного комитета реформ Украины, заявил о своем намерении вернуться в Грузию.

«Украина — мой второй дом. В свое время я приехал сюда из своего главного дома, сладкой Грузии. Я любил Украину еще со времен студенчества, в самые тяжелые времена именно она приняла меня таким, каким я являюсь, без условий и требований, и я это очень ценю», — сообщает экс-президент Грузии.

Ролик доступен в Facebook только для грузинской аудитории. Свое заявление политик сделал также на грузинском языке.

«Бог свидетель, я хотел лучшего для своего народа. Хотел, чтобы мой народ жил лучше, богаче, и все же за допущенные ошибки хочу у всех попросить прощения. За эти семь лет не было ни одного дня, когда бы я не интересовался новостями Грузии, и знаю точно, что период моего президентства не прошел даром и многое, что мы создали, сохранено до сих пор и функционирует. Однако в то же время, когда я слышу новости из Грузии, понимаю, что мы можем жить намного лучше, каждый грузин может жить богаче, и у нас это получится. Я возвращаюсь!» — заявил политик.

Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября. Официальная предвыборная кампания в стране стартовала в конце августа. В парламент избираются 150 депутатов по смешанной системе: часть по партийным спискам, а часть через мажоритарные одномандатные округа. ЦИК уже завершил регистрацию партий для участия в парламентских выборах. «Зеленый свет» от комиссии получило рекордное число партий — 66.

Объявление о возвращении Саакашвили, несомненно, стало самым большим сюрпризом в избирательной кампании.

Решение экс-президента вызывает интригу: непонятно, как именно он планирует вернуться в Грузию — на территории страны на политика заведено сразу несколько уголовных дел.

Ранее суд Тбилиси заочно приговорил политика к трем годам лишения свободы в связи с превышением служебных полномочий из-за помилования полицейских, осужденных по делу об убийстве сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани.

Также Саакашвили был приговорен к шести годам лишения свободы в связи с обвинениями в организации избиения в 2005 году своего оппонента, депутата и бизнесмена Валерия Гелашвили, оскорбившего в одном из своих интервью жену экс-президента Сандру Рулофс.

В течение года приговор экс-президенту будет вынесен еще по двум уголовным делам — за растрату государственных средств и по делу о жестоком разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года.

Вероятнее всего, говоря о возвращении, сам политик и его соратники делают ставку на победу оппозиционного блока «Сила в единстве» на этих парламентских выборах. Этот блок объединил 11 оппозиционных партий, в том числе бывшее правящее «Единое национальное движение», созданное Саакашвили. Объединение было сформировано еще летом 2018 года для борьбы с «Грузинской мечтой» на президентских выборах. Победить объединению не удалось, его кандидат Григол Вашадзе занял на выборах второе место. И одним из главных поводов для атаки в его адрес со стороны правительства были именно связи с Саакашвили — супруга Вашадзе крестила сына экс-президента.

Тот факт, что власти страны долгое время используют имя экс-президента для критики в адрес оппонентов, — еще один показатель того, что политику трудно будет вернуться в игру. Саакашвили, очевидно, не стал народным любимцем. Однако, судя по всему, оппозиция решила пойти ва-банк и рискнуть.

Правящая партия хоть и растеряла популярность после многочисленных протестов, все же лидирует в опросах. Так, согласно исследованию компании IRI, «Грузинская мечта» занимает первую строчку в рейтинге предпочтений (33%). 52% и первое место партия заняла и по результатам исследования компании Survation по заказу телеканала Rustavi 2. Второе же место в обоих опросах досталось «Единому национальному движению», правда, со значительным отрывом от «Грузинской мечты» — 16% и 19% соответственно.

Грузинской оппозиции действительно удалось объединиться и повысить свои шансы на победу. Однако процесс проходит не так гладко. В лагере оппозиции достаточно быстро появились противоречия, и он начал раскалываться. Уже в августе «Единое национальное движение» начало выдвигать своих кандидатов в мажоритарных округах в обход позиции и решений блока.

Раскол произошел и между лидерами, причем в вопросе кандидата на пост премьера от оппозиции. Слухи о том, что ЕНД в случае победы планирует выдвинуть в главы правительства Саакашвили, ходят уже давно. Это не устроило другого оппозиционного лидера, Георгия Вашадзе, который в августе вышел из объединения, основал свою партию и заявил о планах побороться за пост премьер-министра от оппозиции.

Очевидно, что выдвижение Саакашвили — это не проявление преданности от его сторонников. На фигуру экс-президента сделаны ставки, причем достаточно серьезные. Стоит также учитывать, что Михаил Саакашвили — политик-тяжеловес, причем отличающийся живучестью. Он за свою карьеру покинул с громким скандалом сразу две страны, но снова вернулся в игру, причем, опять-таки, в те же две страны.

Политическим пиаром Саакашвили умеет заниматься и даже может побороться с результатами государственной пропаганды в Грузии, выстроенной категорически против него.

С высокой долей вероятности победу на этих выборах одержит «Грузинская мечта». Интрига состоит в том, получится ли у нее занять большинство кресел в парламенте. В противном случае правящей партии придется договариваться, и существует вероятность, что вести переговоры ей придется именно с Нацдвижением, которое может поставить вопрос о возвращении Саакашвили.

Другой вопрос, что помиловать политика может только президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая не раз заявляла, что не станет этого делать ни при каких условиях.

Так или иначе, сразу по приезде в Грузию Михаил Саакашвили будет задержан. Возвращение политика может стать подарком для правящей «Грузинской мечты», которая годами выстраивала свою политику на противопоставлении с экс-президентом — ненависть к Саакашвили стала частью пропаганды правительства. За любой дестабилизирующий фактор на выборах ответственность можно будет повесить на экс-президента.

«Еще раз скажу: пускай приезжает. Никто и ничто не сможет поставить под вопрос стабильность страны. И никто и ничто не поставит под вопрос проведение выборов в нормальной, спокойной обстановке», — написал в Facebook премьер-министр страны Георгий Гахария.