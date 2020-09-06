Двойная игра: МИД РФ призвал ФРГ сотрудничать по ситуации с Навальным

У Москвы нет уверенности в том, что Берлин не ведет двойную игру, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Ее слова передает РИА «Новости».

«Где же эта «срочность», на которой вы настаиваете? Ее очень не хватает именно немецкой стороне, судя по заявлениям профильного отдела в управлении юстиции Берлина, который только «изучает запрос, а решение об одобрении будет приниматься в случае необходимости по согласованию с компетентными федеральными органами», – подчеркнула она.

По словам Захаровой, в интересах Берлина – оперативный ответ на запрос Генпрокуратуры РФ, переданный властям ФРГ еще 27 августа.

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«Не направляя ответ, Берлин тормозит процесс расследования, к которому призывает. Специально?» – задалась вопросом представитель российского МИДа.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Москва должна дать «разъяснения» по ситуации с Алексеем Навальным. Берлин утверждает, что в его крови обнаружены следы боевого отравляющего вещества группы «Новичок». Глава внешнеполитического ведомства ФРГ пригрозил РФ «реакцией», если Москва откажется отвечать.

Маас добавил, что если власти России не имеют отношения к «новичку», то они должны быть заинтересованы в доказательстве своей непричастности на основе фактов.

Захарова подчеркнула, что Москва готова к взаимодействию с Берлином «24 часа в сутки».

Напомним, Алексей Навальный был госпитализирован в Омске после резкого ухудшения самочувствия в самолете. Российские врачи по итогам обследования диагностировали у блогера «нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови». Причина инцидента неизвестна, заявляет официальная российская медицина, никаких ядов в крови и моче пациента найдено не было.

Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский заявил, что лабораторные исследования не подтвердили предположительный диагноз «отравление». Впоследствии было дано разрешение на госпитализацию Навального в берлинскую клинику Charite. Через полторы недели канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в крови Навального обнаружен боевой яд «Новичок», разработанный в СССР.

5 сентября ТАСС опубликовал полный текст обращения «Национальной медицинской палаты» РФ к Врачебной палате Германии с предложением создать экспертную группу из врачей двух стран для оценки состояния Алексея Навального. Российские врачи «потрясены его болезнью».

«В клиническом измерении такие случаи не только трагичны, но и очень сложны в плане диагностики и лечения. И эта сложность создает пространство для выдвижения различных версий произошедшего: профессиональных и далеких от профессионализма», — заявляют они.

В обращении значится, что российские и немецкие врачи пришли «к разным заключениям относительно причин болезни Алексея Навального» — но врачи должны быть вне политики.

За день до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не скрывают никакой информации о ситуации с Навальным. «Факты мы не скрываем, они всем хорошо известны. Мы о них рассказывали всем нашим партнерам, и нашим визави они прекрасно известны», — отметил он.

По словам представителя Кремля, омские врачи предоставляли больше информации о здоровье больного, чем немецкие. «Справедливости ради нужно обратить внимание, что из омской больницы предоставлялась гораздо больше и чаще информация о состоянии больного, нежели чем сейчас это делается из берлинской больницы. Это абсолютно голая констатация. Наши врачи вели себя гораздо более транспарентно», – добавил Песков.

За день до этого он заявил, что Кремль не видит оснований для введения новых антироссийских санкций — соответствующие угрозы странами ЕС уже выдвигались. Давление на РФ в Москве считают необоснованным и неприемлемым. Песков отметил, что российские власти «не понимают причин» для разговоров о санкциях.