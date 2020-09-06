Угроза независимости: зачем сменили экзарха белорусской церкви

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 6 сентября возведет епископа Минского и Заславского Вениамина в сан митрополита. Как отмечает пресс-служба Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ), чин возведения епископа в сан митрополита будет совершен за литургией в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.

Реклама

Епископ Вениамин в конце августа стал патриаршим экзархом вся Беларуси, сменив на этом посту митрополита Павла. Возведение нового экзарха в сан митрополита можно назвать завершающим этапом перестановки в руководстве Белорусской православной церкви (БПЦ), которая подчиняется Московскому патриархату.

Решение синода РПЦ по митрополиту Павлу произошло на фоне политического кризиса в Белоруссии. С 9 августа в республике проходят массовые протесты против переизбрания Александра Лукашенко президентом, которые отчасти поддерживают представители различных религиозных организаций.

Павел высказывал несколько неоднозначную позицию по ситуации в республике. Так, изначально он поддержал главу государства и поздравил его с победой на выборах, вслед за патриархом Кириллом. Однако затем белорусский митрополит отозвал свое поздравление из-за особой жестокости силовиков в ходе задержания участников протестов.

Впоследствии Павел официально обратился к Лукашенко с призывом остановить насилие в стране, начал посещать пострадавших в больницах и участвовать в крестных ходах, организованных в поддержку мирного отстранения президента от власти.

В итоге вокруг БПЦ сложилась достаточно двоякая ситуация, которая открыла путь для разных трактовок решения синода РПЦ о переводе Павла из Белоруссии в Кубанскую митрополию. Независимые СМИ активно раскручивали версию, что митрополита отстранили по просьбе Лукашенко, а Вениамин, который сменил его, будет придерживаться более провластного курса.

Церковный протест

Если рассматривать уход митрополита Павла в связке с Минском, то четкого переплетения тут все же нет. Да, Лукашенко вполне открыто говорил, что его удивляет позиция некоторых конфессий в Белоруссии, хотя и не делал прямых выпадов в сторону БПЦ.

«Дорогие мои священнослужители, остепенитесь и займитесь своим делом. В храмы люди должны приходить молиться! Церкви, костелы — не для политики. Туда люди душой должны приходить, как это было всегда», — указывал президент Белоруссии.

Представители церкви не должны идти на поводу у отщепенцев, говорил Лукашенко, скорее всего имея ввиду протестующих, так как сами демонстрации в Минске изначально рассматривают как провокации «западных кукловодов».

«Вам будет стыдно и позорно за то, какую вы, некоторые, позицию занимаете сейчас. И государство с безразличием на это смотреть не будет», — подчеркивал белорусский лидер.

Своим заявлением, Лукашенко отчасти намекнул, что представителям церкви придется ответить за свою позицию. Глава государства еще четыре года назад признал, что не понимает тезис об отделении церкви от государства — потребовав от БПЦ отдавать себе отчет, что она должна приспосабливаться к работе в суверенном и независимом государстве.

Тем не менее, раздражение белорусского лидера вряд ли сыграло особую роль в переводе митрополита Павла, поскольку его позицию по белорусскому кризису поддержал синод РПЦ.

На заседании в конце августа представители церкви призвали власти Белоруссии расследовать случаи применения насилия на акциях протеста как к гражданам, так и к сотрудникам сил правопорядка.

К слову, синод РПЦ также одобрил обращение БПЦ к народу республики о прекращении противостояния, которое было выпущено еще при митрополите Павле, что опять-таки сделало его реакцию на протесты несколько двоякой.

Если говорить об опасениях власти о «вмешательстве» церкви в политический кризис, то вряд ли БПЦ удастся стать консолидирующим фактором протестов. Демонстрации по большей части не привязаны даже к оппонентам Лукашенко, хотя именно кандидата от оппозиционных сил Светлану Тихановскую многие активисты называют победительницей выборов.

По оценкам белорусского Информационно-аналитического центра, среди населения республики около 65% верующих. По конфессиям преобладает православие, согласно опросу Госдепа за 2015 год, 68% белорусов относят себя к БПЦ, 14% исповедуют католичество и 3% относятся к другим религиозным группам. Однако, в соответствии с рейтингом Gallup, Белоруссия входит в топ 15 наименее религиозных стран мира — только 34% белорусов признают, что вера играет важную роль в их жизни.

Автокефальный тренд

Если отмести вариант с просьбой Лукашенко, то смену экзарха в подобной ситуации можно объяснить недовольством РПЦ митрополитом Павлом хотя на официальном уровне никакого конфликта не прослеживается. Определенные вопросы к экс-главе БПЦ имеются, и, в основном, они связаны с его мягким отношением к разворачивающейся дискуссии об автокефалии белорусской церкви. Однажды экзарх даже сам призвал к независимости БПЦ, но достаточно быстро отрекся от этой позиции.

Почему же в Русской православной церкви решили сменить его именно на фоне протестов вполне очевидно — тема автокефалии белорусской церкви вновь стала актуальной, что потребовало назначения главы БПЦ с более жесткой позицией.

Вопрос независимости белорусской церкви от Московского патриархата, по сути, обсуждается с начала протестов в различных СМИ религиозной направленности, особую ценность данный тренд приобрел на Украине. В прошлом году Православная церковь Украины (ПЦУ) получила томос об автокефалии от Константинопольского патриархата, что отказались признавать в РПЦ — так как изначально украинская церковь подчинялась Московскому патриархату.

Это событие само по себе запустило волну дискуссий о независимости церковных структур Русской православной церкви в Молдавии и Белоруссии, а белорусский политический кризис лишь усилил данный тренд.

В ходе конфликта с РПЦ Вселенский патриархат отменил решение о передаче под управление Московского патриарха Киевской митрополии, в которую в XVII веке входила территория Белоруссии.

Это многие священники и обозреватели на Украине начали использовать для подтверждения права белорусов требовать автокефалию — потому что де-юре белорусская церковь перешла под юрисдикцию Константинопольского патриархата, а не Московского.

Как говорил священник ПЦУ Георгий Коваленко, аналог украинской независимой церкви уже существует в Белоруссии, что подтверждают протесты в республике. «Православная церковь Беларуси — уже реальность, хотя еще и не осознанная и не организованная», — указал священнослужитель.

При этом к данному треку также подключилась Белорусская автокефальная православная церковь (БАПЦ), находящаяся в изгнании с 1944 году и базирующуюся в Нью-Йорке. Глава БАПЦ архиепископ Святослав открыто выступил против Лукашенко, призвав к смене власти в стране. По его словам, автокефальная церковь подпольно функционирует в Белоруссии и активно поддерживает протесты — священники непризнанной структуры даже приняли участие в общехристианской молитве в минском католическом костеле, где также присутствовали представители БПЦ.

Опять-таки тревожным звонком стало подключение священников Белорусской православной церкви к протестам через крестных ходы, молитвы и даже митинги. То есть часть представителей БПЦ явно не согласны с признанием Лукашенко президентом. Не исключено, что подобное недовольство может перерасти в желание уйти из церкви или же потребовать ее независимости.

Пока представители самой Белорусской православной церкви о подобных планах не говорят, даже оппозиционно настроенные священнослужители не упоминали вопрос автокефалии на фоне политического кризиса в республике.

Впрочем, нельзя отрицать, что сам факт обсуждения подобной темы РПЦ беспокоит, и новому экзарху предстоит задача урегулировать данную проблему. В целом, можно утверждать лишь одно: переход белорусской церкви к независимости по украинской модели — крайне негативный сценарий для Русской православной церкви, и, скорее всего, Московский патриархат сделает все возможное, чтобы его избежать.