Диктаторам денег не дадут: как Венгрия срывает план ЕС

Венгрия блокирует утверждение пакета экстренного пакета помощи для европейской экономики объемом €750 млрд. Соглашение является частью плана Евросоюза по спасению экономики, серьезно пострадавшей от пандемии коронавируса COVID-19. Как передает Reuters со ссылкой на источники, Будапешт не слишком позитивно оценивает новые правила по распределению помощи государствам объединения, а именно пункт о соблюдении той или иной страной принципов верховенства права.

Венгерская сторона намерена уточнить этот момент, прежде чем принимать окончательное решение по европейскому пакету помощи — у страны есть возможность заблокировать инициативу.

Сам пакет мер лидеры ЕС одобрили спустя несколько дней затяжных переговоров в рамках июльского саммита объединения. Компромиссный вариант предполагает семилетний бюджет Евросоюза в размере €1 074,3 млрд и тот самый внебюджетный фонд на €750 млрд. Какие именно критерии должны выполнить европейские страны для получения средств, а также в каком качестве они будут предоставлены, вызвало жаркие споры среди лидеров ЕС.

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Тут стоит указать, что сильнее всего в объединении от пандемии пострадали государства Южной Европы — такие как Италия и Испания. Они же настаивали, чтобы не повторилась история с долговым кризисом ЕС, которая больше всего ударила по Греции: для финансовой поддержки стране пришлось перейти на режим жесткой экономии и оказаться под частичным контролем со стороны Брюсселя. Кроме того, отдельное беспокойство вызывало предоставление средств непосредственно в виде кредитов.

В итоге стороны выбрали определенный компромисс, сделав решающим фактором соблюдение принципов верховенства права Евросоюза. Именно от него напрямую зависит объем дотаций той или иной стране.

Это уточнение еще на стадии обсуждения вызвало сопротивление Венгрии, Польши и других стран Восточной Европы

— хотя первоначальный вариант документа был более жестким и предполагал автоматическое сокращение выплат той стране, которую Еврокомиссия уличит в отступлении от европейских ценностей.

Венгрия обдумывает демарш

Венгрия занимает жесткую позицию в отношении пункта о соблюдении принципов верховенства права. Как пишет Politico, венгерские дипломаты требуют разъяснений по механизму, который будет определять, соответствует политика государства этим принципам или нет.

В рамках переговоров по восстановительному фонду венгерская сторона сравнивает требование ЕС с бюджетными санкциями, основанными на расплывчатых концепциях и непрозрачных процедурах. По данным издания, Брюссель воспринимает подобные заявления Венгрии не лучим образом, называя переговорную тактику Будапешта «деспотичной».

При этом бойкот венгерской стороны в отношении фонда помешает его запуску в намеченный срок — 1 января 2021 года. Вместе с фондом без согласования останется и бюджетное соглашение объединения, что потребует новых переговоров. В условиях рецессии европейской экономики увеличение сроков согласования поддержки вряд ли позитивно отразится на общей ситуации.

Только с апреля по июнь статистическое управление ЕС зафиксировало рекордное падение ВВП в Германии (-10,1% по сравнению с предыдущим кварталом), Франции (-13,8%), Италии (-12,4%) и Испании (-18,5%). По оценке специалистов, в первом квартале ВВП только еврозоны снизился на 3,6% в поквартальном выражении и на 3,1% в годовом. А ВВП 27 государств Евросоюза во втором квартале рухнул на 11,7% в поквартальном выражении и на 14,1% в годовом.

Таким образом, фонд по восстановлению государствам попросту необходим, что в целом может сыграть в пользу Венгрии и ее союзника Польши. Впрочем, пойдет ли Евросоюз на уступки — большой вопрос, поскольку в Брюсселе давно недовольны действиями Будапешта и Варшавы.

Проблемные республики

Венгрия и Польша в последние годы не в фаворе у Евросоюза. Они даже вместе могли попасть под экономические санкции Брюсселя, в частности, за несоответствия правилам, и нарушения тут самые разные.

Так, премьера Венгрии обвиняли в давлении на оппозицию, захвате власти и уходе от демократии. Польские власти же подозревали в установлении диктатуры, организации неконкурентных выборов и желании взять под контроль судебную систему.

Обе страны объединяет нахождение у власти правых партий, «евроскептиков» — «Фидес» в Венгрии и «Право и справедливость» в Польше. Отчасти поэтому в большинстве случаев стороны выступают единым фронтом против Брюсселя.

При этом обвинения в адрес Варшавы и Будапешта поступали даже во время пандемии коронавируса. В частности, расширение полномочий кабмина премьера Виктора Орбана в Брюсселе расценили как угрозу демократии страны, а Польша продолжила спорить с Еврокомиссией из-за своей реформы, которая отчасти разрушает принципы независимого суда.

То есть сопротивление Венгрии относительно фиксации фонда Евросоюза на соблюдении принципов верховенства права и демократии вполне понятно. Будапешт и так вызывает гнев Брюсселя по этим вопросам, а тут рискует остаться без необходимой поддержки, если не изменит свою политику.

Маловероятно, что «Фидес» вместе с Орбаном решит уйти от текущей системы управления государством. Да и такие спорные вопросы, как поддержка сексуальных меньшинств или менее жесткое отношение к мигрантам, ждать также не стоит — только в мае в стране ввели запрет на однополые браки, а политику Орбана по беженцам не смогли изменить даже угрозы со стороны Европейского суда.

Таким образом, европейский план по спасению экономики отчасти находится под угрозой срыва, учитывая, что Польша вполне может присоединиться к Венгрии в этом противостоянии — хотя для того, чтобы свернуть план, хватит лишь решения Будапешта.