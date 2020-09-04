«Независимости не признаем»: о чем договариваются Сербия и Косово

Президент Сербии Александар Вучич и премьер непризнанного Косова Авдулах Хоти планируют 4 сентября принять участие в церемонии подписания договоренностей в Белом доме в присутствии американского лидера Дональда Трампа, говорится в распространенном Белым домом пятничном графике президента США.

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«В 11:05 (18:05 мск) президент [Трамп] наблюдает за церемонией подписания с участием президента Республики Сербия и премьер-министра Республики Косово», — говорится в документе.

Подробности соглашения не раскрывается, но ранее сербский лидер выразил надежду на достижение договоренностей в экономической сфере с Косовом к утру 4 сентября.

Церемония, анонсированная Белым домом, пройдет в присутствии ограниченного пула журналистов администрации президента в так называемой комнате Рузвельта. Она находится в Западном крыле официальной резиденции главы государства. После этого Трамп, Вучич и Хоти примут участие в трехсторонних переговорах в Овальном кабинете.

Президент Сербии ранее заявил, что делегация его страны отказалась признать независимость Косова в ходе переговоров в Вашингтоне. «Нам предложили документ, который мы не видели и который нельзя разглашать, этот документ был очень тяжелым для нас, он содержал 16 пунктов, один из которых касался обоюдного признания. Я сказал, что такой документ для нас неприемлем <...> Это больше не будет объектом обсуждения, ничего такого Сербия не будет рассматривать», — заявил Вучич в эфире канала TV Pink.

По словам главы государства, во время встречи обсуждались экономика, инфраструктурные проекты, связывающие Белград и Приштину, кредиты через агентства развития и открытие канцелярии американского Фонда развития в Белграде. Кроме того, на обсуждение был вынесен вопрос включения Приштины под американские гарантии в Балканский экономический союз — так называемый малый Шенген.

Сербский президент обратил внимание, что на встрече обсуждалось и «восстановление доверия и уверенности между сербами и албанцами».

В переговорах участвовали представители американских госкорпораций, оказывающих содействие в сокращении уровня бедности за счет экономического роста и инвестирующих в развитие, а также экспортно-импортного банка США — специализированного учреждения правительства Соединенных Штатов, которое оказывает поддержку национальному бизнесу в выходе на иностранные рынки.

«В какой-то момент к переговорам на короткое время подключилась [советник главы США] Иванка Трамп, [помощник американского президента по национальной безопасности] Роберт О'Брайен, с которым у нас затем состоялась отдельная встреча. Будет ли соглашение и встреча на высшем уровне, никто подтвердить не может», — уточнил сербский лидер.

По его словам, переговоры были «нелегкими», в ходе встречи обсуждались три документа.

Он заверил сограждан, что не подпишет никакой документ, содержащий признание независимости Косова.

Вучич ранее выражал опасения перед встречей по вопросу непризнанного Косова в Вашингтоне. По утверждениям косоваров, там от сербского лидера планировалось требовать подписать признание независимости сербского автономного края. Но глава Сербии был настроен решительно отстаивать интересы своей страны.

Сербское издание «Вечерние новости» ранее писало, что Вучич с 3 по 5 сентября будет в США, где примет участие в переговорах об экономическом сотрудничестве между Белградом и Приштиной, организованных Белым домом.

Как передавало издание, спецсоветник американского президента Дональда Трампа Ричард Гренель заявил, что 3 сентября на встрече в Вашингтоне будут обсуждаться «только экономические вопросы».

В то же время, он допустил, что в будущем могут подниматься и другие темы.

Сербский автономный край Косово и Метохия в одностороннем порядке объявили о своей независимости в феврале 2008 года. Косово отказываются признавать более 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия, Китай и пять государств Евросоюза.