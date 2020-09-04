«Европу ждут потрясения»: на Украине предсказали новый майдан

Бывший вице-премьер и экс-посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный предсказал новый «майдан» и потерю власти действующему президенту страны Владимиру Зеленскому. Такое заявление политик сделал в эфире телеканала ATR.

«Сейчас звучит, что Украина с нынешней политикой Зеленского и его окружения идет к очередному майдану, это и так понятно», — подчеркнул Бессмертный.

По его словам, он станет свидетелем уже четвертого по счету свержения украинской власти. При этом Бессмертный отметил, что Европу сотрясут более серьезные и значительные события, на фоне которых новая украинская «революция» покажется второстепенным, локальным конфликтом.

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Он также выразил мнение, что подобная ситуация «характерна» для государства, где власти «дают пинка» каждые десять лет.

В конце июня депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович выразил мнение, что Украина близится к тому, чтобы стать парламентской республикой, а Владимир Зеленский может оказаться последним президентом страны.

По его словам, год назад Зеленского, «столько обещавшего народу», поддержали три четверти украинцев. Но большинство из этих людей разочаровались в действиях новых украинских властей. Рабинович заявил, что президент «73 процентов» начал заигрывать с «20% тех, кто не голосовал за него». Он также предположил, что лидер просто не знает, что ему делать с государством.

«У Зеленского была огромная возможность сделать нашу страну процветающей, но пока просвета не видно. Я еще год назад сказал: «Президент Украины Владимир Зеленский будет или самым успешным президентом, или последним президентом Украины, потому что мы станем парламентской республикой», — подчеркнул парламентарий.

15 августа депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко приготовил государственный переворот. По его словам, политик мог запланировать путч на 24 августа 2020 года — в День независимости Украины.

«Порошенко постарается захватить несколько административных зданий, возможно, даже офис президента, и потребовать проведения досрочных выборов и президента, и парламента», — заявил Кива в эфире телеканала NewsOne.

Он не стал уточнять, откуда получил подобные сведения. Нардеп добавил, что экс-президент страны «финансирует националистические группы», готовя их к маршу, который должен перерасти в противостояние с властью и закончиться свержением действующего руководства Украины.

По мнению депутата, в перевороте могут принять участие сторонники бывшего лидера «Правого сектора» (организация запрещена в России) (организация запрещена в РФ) Дмитрия Яроша и боевики экстремистской организации «Азов». Тем не менее, никакого путча не произошло.

Рейтинг Зеленского остается в два раза выше, чем показатель доверия Петру Порошенко. В то же время, 30 июня были опубликованы результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова. Исследование показало, что президенту Владимиру Зеленскому доверяют 41% опрошенных, а не доверяют — 51%. Это второй подряд опрос, показывающий, что уровень недоверия к главе государства выше. Партию президента «Слуга народа» поддерживают 30% украинцев. Впрочем, постепенное падение рейтингов — нормальная ситуация практически в каждой стране. Сенсацией же стали не результаты Зеленского и «Слуги народа», а его конкурентов.

Если раньше опросы демонстрировали, что, хотя рейтинг президента падает, опасаться ему попросту некого, то теперь резким скачком популярности может похвастаться «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая получила 22%. Лидера партии Юрия Бойко поддерживают 20%. В апреле его рейтинг не достигал и 11%. «Оппозиционная платформа — За жизнь» еще ни разу за шесть лет после событий «евромайдана» не достигала такого уровня популярности, что, во первых, свидетельствует о постепенном спаде националистических настроений и повышении запроса на окончание войны, а, во-вторых, о разочаровании этого электората в президенте.