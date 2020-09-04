«Атлантическая решимость»: США двинули танки к границе Белоруссии

Батальон армии США с тяжелой бронетехникой 4 сентября перебрасывается в Литву для проведения совместных учений. Маневры должны пройти неподалеку от восточной границы прибалтийской республики с Белоруссией.

«Войска 2-го батальона 69-го полка 2-й бригады армии США начнут развертывание в Литве для учений. Вместе с литовскими и другими союзниками они будут проводить тренировки на полигоне генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде (район Швенченис). США доставят в Литву танки Abrams, боевые машины пехоты Bradley, вездеходы и другую технику общим числом до 40 единиц», — заявили в минобороны Литвы.

В совместных учениях примут участие литовские солдаты, американские военные и дислоцированный в Литве сводный батальон НАТО передового базирования, отметили в ведомстве. Как утверждает Вильнюс, маневры не связаны с событиями в регионе и были заранее утверждены в рамках плановых учений.

Реклама

Глава группы международных связей и операций министерства Каролис Алексас обратил на это особое внимание на встрече с белорусским атташе обороны в Литве Юрием Хариным. По его словам, совместные учения носят только оборонный характер.

«Представитель минобороны Литвы подчеркнул, что маневры не направлены против какого-либо государства, включая Белоруссию. Также было подчеркнуто, что, информируя о военных учениях, Литва демонстрирует прозрачность и ожидает того же от своих соседей», — отметили в ведомстве.

При этом американские военнослужащие прибудут в Литву в рамках операции «Атлантическая решимость» (Atlantic Resolve), в соответствии с которой сухопутные войска США присутствуют в странах Прибалтики на ротационной основе уже более шести лет.

Белорусский фактор

В Литве не случайно сделали особый упор на том, что учения не привязаны к Белоруссии, поскольку на территории республики уже почти месяц проходят акции протеста. Демонстрации вспыхнули после выборов президента, несогласные с переизбранием Александра Лукашенко вышли на улицы с требованием новых выборов.

Большинство протестующих считают победителем голосования кандидата от объединенных сил оппозиции Светлану Тихановскую, которая через несколько дней после выборов уехала из Белоруссии как раз в Литву. Вильнюс с самого начала протестов высказывает поддержку белорусскому народу, да и санкции против руководства республики поддержал одним из первых.

В свою очередь, Минск считает действия Литвы и ряда других европейских стран недружественными, а передвижения войск НАТО у белорусских границ — намеком на очевидную военную поддержку Запада в отношении оппозиционных сил.

Как говорил Лукашенко за день до начала учений Литвы и США, Белоруссия развернула практически половину своей армии вдоль западных границ.

«Мы вынуждены были отвечать, видя недружественные шаги со стороны блока НАТО у наших границ. А для этого все доказательства есть, как бы они ни оправдывались, — и переброска американских, других подразделений из глубины их, натовской, территории к границам Беларуси, особенно самолетов F-16. По-моему, 16 или 18 самолетов они перебросили», — отмечал Лукашенко.

Армия Белоруссии фактически взяла под контроль западные границы с Литвой и Польшей, подчеркивал президент, спокойной жизни не будет, но Беларусь полна решимости отстоять свой суверенитет и независимость».

Минск явно крайне болезненно относится к маневрам в соседних странах, да и слова Лукашенко о переброске войск — совсем не шутка. Литва лишь первая остановка американских солдат, учения также пройдут в Эстонии и Чехии, а перемещения у белорусских рубежей как минимум несколько раз были зафиксированы в августе.

Будущие маневры военных США на эстонской территории уже раскритиковали в России, указав на провокационных характер подобных действий. Как объявили в российском посольстве в Вашингтоне, Москва считает крайне опасными для региональной стабильности планы американской стороны.

«Зачем это демонстративное бряцание оружием? Какой сигнал хотят натовцы послать нам? Кто же в действительности нагнетает напряженность в Европе? И это все происходит в условиях обострения политической обстановки в том районе европейского континента. Риторический вопрос: как бы реагировали американцы в случае проведения подобных стрельб нашими военными у границ США?» — подчеркнули в диппредставительстве.

При этом на фоне усиления войск НАТО в странах Прибалтики Белоруссия в конце августа провела собственные учения на западном направлении. Войска отрабатывали оборонительные действия вблизи государственной границы, основной тематикой маневров стала подготовка и ведение специальных и оборонительных действий.

Украинский подтекст

Стабильности региону это действительно не добавляет, поскольку Минск не только считает Запад причастным к протестам, но и готов дать ответ в случае любых нарушений на границах. В конце августа Лукашенко приказал руководству минобороны Белоруссии без предупреждения реагировать на нарушения границы на западном направлении.

«Без предупреждения. Мы их предупредили. Если они нарушают государственную границу, мы реагируем без предупреждения», — отмечал белорусский лидер.

С точки зрения руководства Белоруссии, Запад попытался реализовать в республике «украинский сценарий», то есть цветную революцию, организованную извне. Однако в Минске уверены, что им удалось выдержать первый натиск, тем самым сорвав планы недоброжелателей.

Учения у белорусских границ в эту теорию, в целом, вписываются. По иронии судьбы американская миссия «Атлантическая решимость» стартовала в 2014 году в ответ на кризис на Украине. По сути, она была направлена против «российской агрессии» в республике, главным образом из-за начавшегося конфликта в Донбассе — хотя Москва не раз опровергала какую-либо причастность к внутренним событиям на юго-востоке Украины.

Официально целью американских маневров является «усиление восточного фланга НАТО», под этой формулировкой в Литве разместили сменный контингент армии США. За шесть лет было проведено более 10 его ротаций, а затем Вашингтон изменил форму военного сотрудничества с Вильнюсом, подключившись к международным учениям на литовской территории.

С учетом всех переменных, в особенности общей ситуации в Белоруссии, нынешние учения в рамках «Атлантической решимости» вряд ли можно рассматривать как положительный фактор. В особенности на фоне жесткой позиции Минска по движениям блока у его границ.

Лукашенко уже привел армию в полную боевую готовность, и любая оплошность в ходе маневров может создать серьезную напряженность в регионе. При этом в случае провокации помимо Белоруссии в ситуация может оказаться втянутой и Россия, поскольку Москва и Минск связаны договорами о Союзном государстве и ОДКБ.

Впрочем, маневры солдат НАТО следуют параллельно официальной риторики Запада, которые, хотя и грозят санкциями Минску, но настаивают на невмешательстве в ситуацию в Белоруссии. Эту точку зрения разделяют и в Москве, особенно отмечая нежелательное давление западных стран на белорусскую сторону.

Как говорил глава МИД России Сергей Лавров, заявления Запада по белорусским протестам деструктивны, а активность НАТО у рубежей республики также касается границ Союзного государства.

«Мы осуждаем то давление, которое сейчас пытаются оказать на законные власти Белоруссии со стороны ряда зарубежных государств и одновременно оказывают поддержку оппозиции, недовольной итогами президентских выборов <…> Считаем принципиально важным позволить белорусскому народу самостоятельно разобраться в происходящем», — резюмировал министр.