Реставрация Каддафи: ливийский кризис вернулся к истокам

Ливийский кризис входит в новую стадию: расколотую на две части страну охватили антиправительственные протесты. Демонстрации проходят в крупных городах республики на Западе, который контролирует признанное ООН правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сараджем, и на востоке, где правит временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

Акции протеста вспыхнули в конце августа, когда со стороны ПНС поступило предложение о введении режима прекращения огня с ЛНА. Однако демонстрации с этим фактически не связаны, поскольку люди потребовали отставки руководителей обеих сторон конфликта из-за патовой ситуации в республике.

Протестующие указывали на проблемы с электричеством и поставками воды, рост цен на продукты, коррупцию и отсутствие медицинской помощи в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Активисты выходили на улицы по всей стране, от Триполи до Барке, высказывая одинаковые претензии как к Сараджу, так и к Хафтару.

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По сути, протесты продемонстрировали, что ПНС и ЛНА недостает народной легитимности, несмотря на их желание объединить страну. Это отчасти подтверждает жесткая реакция сторон на демонстрации. Так, в Триполи протесты вылились в столкновения: неизвестные люди в военном камуфляже открыли огонь по демонстрантам после того, как Сарадж решил ввести комендантский час под предлогом эпидемии. А в Сирте силы ЛНА отрубили связь во всем городе, она была полностью восстановлена лишь несколько дней спустя, 3 сентября.

Острые проблемы

Ряд арабских СМИ объединяют проблемы сторон, указывая на ряд ключевых факторов нелюбви людей к Сараджу или Хафтару. Очевидно, в первую очередь, виноват внутренний конфликт, который существует в Ливии уже девять лет — с момента свержения и убийства лидера республики Муаммара Каддафи.

Второй фактор связан с международным вмешательством в ситуацию: касательно ПНС тут наиболее явно влияние Турции, при помощи которой силам Сараджа удалось остановить наступление Хафтара на Триполи. Если же говорить об ЛНА, то ее основные союзники — Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Как Хафтар, так и Сарадж пытаются добиться своих целей с помощью других государств, тем самым теряя привязку к народу Ливии.

Третий же момент заключается в режиме прекращения огня, как бы странно это ни звучало.

По сути, постоянные боевые действия позволяют ЛНА и ПНС задвинуть в долгий ящик внутренние нужды государства, а потому небольшая передышка дала населению возможность заявить о своем отношении к ситуации, подкрепив это традиционным лозунгом арабских революций — «Народ желает падения режима».

Как пишет газета Sasapost, против Хафтара также играет нежелание племени Каддафа, одной из главных военных единиц Сирта, более его поддерживать, что делает возможным захват города со стороны сил ПНС. Раскол спровоцировали массовые аресты членов племени вместе с нападением на их дома. По решению совета Каддафа его члены вышли из национальной армии ливийского фельдмаршала.

Впрочем, похожие проблемы возникли и у ПНС, только по несколько другим причинам. На западе республики началась серьезная борьба за власть между политическими элитами, отмечает The Washinton Post. По информации издания, обстановка накалилась после увольнения главы МВД Фатхи Али Башага за жесткое подавление мирных демонстраций. Этот шаг подорвал позиции Сараджа, так как Башага сыграл немалую роль в противостоянии силам Хафтара при осаде Триполи.

Таким образом, руководство как ПНС, так и ЛНА сталкивается с давлением со стороны народа и внутренним кризисом, что поднимает вопрос, может ли кто-то прийти им на смену, чтобы объединить расколотое государство.

Возвращение Каддафи?

Пока явных лидеров с той или иной стороны нет,

но ряд западных и арабских СМИ указывают на возможного претендента — сына покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи Саифа аль-Ислама Каддафи. Он заявил о своих политических амбициях еще два года назад, когда международное сообщество активно пыталось организовать парламентские и президентские выборы в Ливии.

Эти попытки были окончательно сорваны в апреле прошлого года, когда ЛНА начала наступление на Триполи, чтобы установить свой контроль над республикой. Плану Хафтара опять-таки помешала Турция, оказавшая поддержку ПНС и вернувшая ряд захваченных армией Хафтара территорий.

В марте появились сообщения о том, что ряд стран начали активно продвигать Саифа аль-Ислама как возможное решение ливийского кризиса. Как писал Bloomberg, одной из них якобы выступила Россия, хотя официально Москва не ведет никаких переговоров с Каддафи — да и в целом придерживается нейтральной позиции по отношению к ПНС и ЛНА.

В интервью «Газете.Ru» глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию при МИД РФ Лев Деньгов отмечал, что позиция России «равно приближенная по отношению ко всем участникам конфликта». В Москве уверены, что судьбу Ливии должен определить народ в соответствии с принципами национального примирения и согласия.

В Саифе аль-Исламе заинтересованы не только третьи страны, но и жители Ливии. То же племя Каддафа, по предварительным данным, подверглось атакам со стороны ЛНА за выступления в поддержку сына покойного диктатора. Да и ассоциация молодежи Сирта в конце августа выпустила заявление, в котором одобрила кандидатуру Каддафи-младшего на пост главы Ливии.

Учитывая, что племя Каддафа обладает серьезными финансовыми ресурсами, военным потенциалом и репутацией, оно вполне может склонить ряд других племен на свою сторону для поддержки Саифа аль-Ислама — это опять-таки создает проблемы для Хафтара, пытающегося удержать власть на Востоке после провального наступления на Триполи.

Каддафи-младший известен своей тягой к реформам и способностью налаживать контакты с другими странами. К примеру, при его непосредственном участии между Ливией и Великобританией были восстановлены торговые отношения.

Кроме того, он создал «Международный фонд сотрудничества в области благотворительности Каддафи», на базе которого принимал активное участие в переговорах с филиппинскими повстанцами и талибами (организация запрещена в России) об освобождении западных заложников.

Впрочем, какое место Саиф аль-Ислам может занять в будущем устройстве Ливии, пока неясно. Формально у него есть возможность побороться с Хафтаром за Восток республики, а в случае проведения общих президентских выборов и победить кандидата из ПНС.