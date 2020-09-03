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«Президент сказал: «достаточно!» Как Китай стал врагом для Трампа

Помпео заявил, что Китай для США опаснее России

Коммунистическая партия Китая представляет для США большую угрозу, чем Россия, заявил американский госсекретарь Майк Помпео. По его словам, КНР наращивает свой военный потенциал, применяет для влияния на Вашингтон те способы, которых нет у Москвы, а также использует свою экономическую мощь для уничтожения десятков тысяч рабочих мест в США. Как и почему Китай стал главным врагом Белого дома — в материале «Газеты.Ru».

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в эфире телеканала Fox News, что наибольшую угрозу для его страны несет Китай. Так он ответил на вопрос, какое государство представляет для Соединенных Штатов большую опасность — Россия или КНР.

«Коммунистическая партия Китая наращивает свои вооруженные силы, она проникла в Соединенные Штаты способами, которыми не обладает Россия, и его экономическая мощь использовалась через государственные предприятия и субсидирование компаний для уничтожения десятков тысяч рабочих мест по всей стране, и это недопустимое поведение», — пояснил Помпео.

Дипломат добавил, что президент США Дональд Трамп «не позволит этому продолжаться». Приводя аргументы в подтверждение своей позиции, Помпео указал на пандемию коронавируса.

«Коммунистическая партия Китая имела шанс замедлить ее, остановить ее, сообщить миру о том, что происходит. Но вместо того чтобы предоставить нам полную информацию, они скрыли правду. Это тысячи жизней и миллиарды долларов богатства, уничтоженные в Соединенных Штатах и во всем мире. Это то, что делают авторитарные режимы. Это то, над чем работает президент Трамп. Уверен, что они больше никогда не смогут так поступить с Америкой», — подчеркнул Помпео.

Ранее госсекретарь США объявил, что Белый дом принял решение ограничить деятельность китайских дипломатов на своей территории. Так, для посещения университетских кампусов и встреч с представителями местных властей дипломатическим работникам из КНР потребуется получить специальное разрешение от Госдепартамента. Кроме того, разрешение дипломатам потребуется и для проведения «культурных мероприятий с аудиторией более 50 человек» за пределами дипломатических учреждений.

«Сегодня мы предприняли простое действие, сказав китайским дипломатам, работающим здесь, в Соединенных Штатах, что бесплатный проезд закончился, — сказал Помпео в эфире Fox News. — Их способность вести шпионаж здесь, в Соединенных Штатах… это время прошло».

Из заявлений руководства США можно сделать вывод, что антикитайский настрой стал неотделимой частью официальной линии Белого дома.

В среду министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр, выступая в эфире телеканала CNN, заявил, что Китай действует активнее, чем Россия, в вопросах вмешательства в выборы президента. Барру был задан аналогичный вопрос, что и Помпео, только среди перечисленных стран журналист назвал еще и Иран.

«Я считаю, что это Китай, — ответил министр. — Я пришел к этому выводу, поскольку видел разведывательные данные».

Американская риторика в отношении Пекина стала стремительно ужесточатся с начала пандемии коронавируса. Конечно, назвать отношения между странами хорошими нельзя было и до вспышки и распространения вируса по всему миру. Однако до этого Трамп проявлял свойственную ему переменчивость в отношении КНР, выступая то с негативными, то с нейтральными, а то и с позитивными (правда, значительно реже) заявлениями. Наконец, важным шагом стало заключение первой фазы торговой сделки между Вашингтоном и Пекином.

С началом пандемии, однако, Трамп снова занял жесткую антикитайскую позицию, причем уже без переменчивости. И чем больше коронавирус распространялся в США, тем более резкие заявления позволял себе глава Белого дома в отношении Китая. В основу его риторики легли обвинения Пекина в пандемии. Это коснулось и перспектив переговоров о второй фазе торговой сделки, и взносов США в ВОЗ, которую Трамп назвал «китайской марионеткой», после чего приостановил финансирование организации.

Одной из причин ухудшения отношения Трампа к Китаю является как раз пандемия и вызовы, с которыми США столкнулись в связи с ее распространением.

Именно вспышка коронавируса в Соединенных Штатах лишила политика его главного козыря — экономических достижений. Произошло это в преддверие президентских выборов, что фактически обезоружило предвыборную кампанию Трампа.

При этом, несмотря на введение карантина и все жертвы, на которые пошли США, чтобы минимизировать риск для граждан, Соединенные Штаты по-прежнему занимают первое место в мире по уровню заболеваемости коронавирусом и летальных исходов от него.

Таким образом, у граждан США в преддверии ноябрьских выборов появился повод обвинять свое правительство сразу в двух бедах — экономическом коллапсе и бездействии перед лицом пандемии. В таких условиях Белый дом предпочел возложить ответственность на Китай в надежде, что появление внешнего врага отведет удар от Трампа, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«В этой ситуации Трампу не остается ничего другого, кроме как обвинять в этом Китай, переводить стрелки и говорить, что во всех тех проблемах, с которыми американское общество и экономика столкнулись в 2020 году, виноват Китай.

Соответственно, чем более жесткой является антикитайская политика, тем большим молодцом выступает Трамп в защите американских интересов и наказании Китая за те проблемы, с которыми столкнулась Америка», — отмечает эксперт.

Наконец, по мере приближения выборов раскручивается и тема внешнего вмешательства. Со стороны демократов подразумевается, что Россия вмешивается в выборы, стремясь привести к победе Дональда Трампа. В случае его переизбрания с высокой долей вероятности тема «российского следа» всплывет снова, как и в 2016 году.

На этот раз команда Трампа решила, что тоже может воспользоваться этим оружием вместо подготовки стратегии защиты от новой волны обвинений в работе с Россией. В качестве врага, вмешавшегося в священный избирательный процесс при молчаливом согласии демократов, если не их участии, был выбран Китай.

В начале августа директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия и Китай поддерживают разные стороны на выборах.

«Россия использует ряд мер, чтобы, в первую очередь, очернить бывшего вице-президента Байдена, — сказал Эванина. — По нашим оценкам, Китай предпочитает, чтобы президент Трамп, которого Пекин считает непредсказуемым, не выигрывал [выборы-2020]».

Он также уточнил, что Пекин «расширяет свое влияние в преддверии ноября 2020 года, чтобы сформировать нужную политическую среду» в США и ослабить критику в адрес Китая.

Так или иначе, Белый дом делает сейчас все, чтобы личное противостояние Трампа Пекину было занесено в список его заслуг.

«В течение 40 лет Соединенные Штаты вставали на колени и преклоняли колено перед Коммунистической партией Китая, и президент Трамп сказал: «достаточно!» — заявил Помпео в интервью Fox News.