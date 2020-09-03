«Президент сказал: «достаточно!» Как Китай стал врагом для Трампа

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в эфире телеканала Fox News, что наибольшую угрозу для его страны несет Китай. Так он ответил на вопрос, какое государство представляет для Соединенных Штатов большую опасность — Россия или КНР.

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«Коммунистическая партия Китая наращивает свои вооруженные силы, она проникла в Соединенные Штаты способами, которыми не обладает Россия, и его экономическая мощь использовалась через государственные предприятия и субсидирование компаний для уничтожения десятков тысяч рабочих мест по всей стране, и это недопустимое поведение», — пояснил Помпео.

Дипломат добавил, что президент США Дональд Трамп «не позволит этому продолжаться». Приводя аргументы в подтверждение своей позиции, Помпео указал на пандемию коронавируса.

«Коммунистическая партия Китая имела шанс замедлить ее, остановить ее, сообщить миру о том, что происходит. Но вместо того чтобы предоставить нам полную информацию, они скрыли правду. Это тысячи жизней и миллиарды долларов богатства, уничтоженные в Соединенных Штатах и во всем мире. Это то, что делают авторитарные режимы. Это то, над чем работает президент Трамп. Уверен, что они больше никогда не смогут так поступить с Америкой», — подчеркнул Помпео.

Ранее госсекретарь США объявил, что Белый дом принял решение ограничить деятельность китайских дипломатов на своей территории. Так, для посещения университетских кампусов и встреч с представителями местных властей дипломатическим работникам из КНР потребуется получить специальное разрешение от Госдепартамента. Кроме того, разрешение дипломатам потребуется и для проведения «культурных мероприятий с аудиторией более 50 человек» за пределами дипломатических учреждений.

«Сегодня мы предприняли простое действие, сказав китайским дипломатам, работающим здесь, в Соединенных Штатах, что бесплатный проезд закончился, — сказал Помпео в эфире Fox News. — Их способность вести шпионаж здесь, в Соединенных Штатах… это время прошло».

Из заявлений руководства США можно сделать вывод, что антикитайский настрой стал неотделимой частью официальной линии Белого дома.

В среду министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр, выступая в эфире телеканала CNN, заявил, что Китай действует активнее, чем Россия, в вопросах вмешательства в выборы президента. Барру был задан аналогичный вопрос, что и Помпео, только среди перечисленных стран журналист назвал еще и Иран.

«Я считаю, что это Китай, — ответил министр. — Я пришел к этому выводу, поскольку видел разведывательные данные».

Американская риторика в отношении Пекина стала стремительно ужесточатся с начала пандемии коронавируса. Конечно, назвать отношения между странами хорошими нельзя было и до вспышки и распространения вируса по всему миру. Однако до этого Трамп проявлял свойственную ему переменчивость в отношении КНР, выступая то с негативными, то с нейтральными, а то и с позитивными (правда, значительно реже) заявлениями. Наконец, важным шагом стало заключение первой фазы торговой сделки между Вашингтоном и Пекином.

С началом пандемии, однако, Трамп снова занял жесткую антикитайскую позицию, причем уже без переменчивости. И чем больше коронавирус распространялся в США, тем более резкие заявления позволял себе глава Белого дома в отношении Китая. В основу его риторики легли обвинения Пекина в пандемии. Это коснулось и перспектив переговоров о второй фазе торговой сделки, и взносов США в ВОЗ, которую Трамп назвал «китайской марионеткой», после чего приостановил финансирование организации.

Одной из причин ухудшения отношения Трампа к Китаю является как раз пандемия и вызовы, с которыми США столкнулись в связи с ее распространением.

Именно вспышка коронавируса в Соединенных Штатах лишила политика его главного козыря — экономических достижений. Произошло это в преддверие президентских выборов, что фактически обезоружило предвыборную кампанию Трампа.

При этом, несмотря на введение карантина и все жертвы, на которые пошли США, чтобы минимизировать риск для граждан, Соединенные Штаты по-прежнему занимают первое место в мире по уровню заболеваемости коронавирусом и летальных исходов от него.

Таким образом, у граждан США в преддверии ноябрьских выборов появился повод обвинять свое правительство сразу в двух бедах — экономическом коллапсе и бездействии перед лицом пандемии. В таких условиях Белый дом предпочел возложить ответственность на Китай в надежде, что появление внешнего врага отведет удар от Трампа, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«В этой ситуации Трампу не остается ничего другого, кроме как обвинять в этом Китай, переводить стрелки и говорить, что во всех тех проблемах, с которыми американское общество и экономика столкнулись в 2020 году, виноват Китай.

Соответственно, чем более жесткой является антикитайская политика, тем большим молодцом выступает Трамп в защите американских интересов и наказании Китая за те проблемы, с которыми столкнулась Америка», — отмечает эксперт.

Наконец, по мере приближения выборов раскручивается и тема внешнего вмешательства. Со стороны демократов подразумевается, что Россия вмешивается в выборы, стремясь привести к победе Дональда Трампа. В случае его переизбрания с высокой долей вероятности тема «российского следа» всплывет снова, как и в 2016 году.

На этот раз команда Трампа решила, что тоже может воспользоваться этим оружием вместо подготовки стратегии защиты от новой волны обвинений в работе с Россией. В качестве врага, вмешавшегося в священный избирательный процесс при молчаливом согласии демократов, если не их участии, был выбран Китай.

В начале августа директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия и Китай поддерживают разные стороны на выборах.

«Россия использует ряд мер, чтобы, в первую очередь, очернить бывшего вице-президента Байдена, — сказал Эванина. — По нашим оценкам, Китай предпочитает, чтобы президент Трамп, которого Пекин считает непредсказуемым, не выигрывал [выборы-2020]».

Он также уточнил, что Пекин «расширяет свое влияние в преддверии ноября 2020 года, чтобы сформировать нужную политическую среду» в США и ослабить критику в адрес Китая.

Так или иначе, Белый дом делает сейчас все, чтобы личное противостояние Трампа Пекину было занесено в список его заслуг.

«В течение 40 лет Соединенные Штаты вставали на колени и преклоняли колено перед Коммунистической партией Китая, и президент Трамп сказал: «достаточно!» — заявил Помпео в интервью Fox News.