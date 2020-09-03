«Ошибок нельзя допустить»: Лукашенко сменил силовиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в силовых ведомствах. В отставку отправлены госсекретарь Совета безопасности республики Андрей Равков и председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик.

Теперь же, по решению главы государства, Вакульчик возглавит Совбез вместо Равкова. На место председателя КГБ Белоруссии назначен Иван Тертель, который до настоящего времени руководил Комитетом госконтроля. Тертеля же на посту заменит его заместитель Василий Герасимов.

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Валерий Вакульчик возглавлял Комитет государственной безопасности республики на протяжении последних восьми лет. Именно он и Андрей Равков докладывали президенту о задержании и аресте 33 россиян перед выборами. В КГБ Белоруссии заявили, что задержанные являются бойцами «ЧВК Вагнер» (деятельность частных военных компаний запрещена российским законодательством).

Лукашенко, объясняя свое решение, в том числе, сослался на опыт нового госсекретаря Совета безопасности.

«Я не зря спросил, сколько Валерий Павлович проработал. Никто до него половины даже не смог выдержать на этой горячей должности. Очень надежный, преданный государству и народу человек, исполнительный, порядочный. Я никогда не видел за эти годы, чтобы он линию где-то скривил и в угоду чего-то сделал, — цитирует слова президента «БелТА». — У нас была жесткая договоренность: мы, все сидящие здесь, из простых семей, поэтому ни в коем случае не должны обидеть людей и не быть над народом. Мы должны все делать для народа и не забывать о том, что мы именно оттуда — от земли. И надо сказать, что комитет он [Вакульчик] в этом плане настраивал».

Лукашенко также заявил, что сейчас главной задачей Вакульчика на новом посту является обеспечение коллективной работы спецслужб и правоохранительных органов.

«Мне кажется, что, будучи государственным секретарем, вместе с главой администрации [Игорем Сергеенко, который ранее также работал на руководящем посту в КГБ], зная направление этой работы, вы сможете объединить вокруг себя не только спецслужбы, но и правоохранительные органы. И выполнять те задачи, которые сегодня поставлены перед нами. И которые возникли новые — проблемы, угрозы и так далее», — сказал президент.

И Вакульчик, и Тертель ранее были внесены в список лиц, которым запрещен въезд в Латвию, Литву и Эстонию. Всего в санкционном списке прибалтийских государств оказались 30 белорусских чиновников, в том числе, и сам Лукашенко.

Внешнеполитические ведомства этих трех стран, поясняя свои действия, заявили, что в перечень попали именно те лица, которые, с позиции балтийских республик, играют ключевую роль в «фальсификации президентских выборов» или ответственны за применения насилия в отношении протестующих.

За время протестов, разгоревшихся после выборов 9 августа, были задержаны более 7 тыс. человек. Многие из них заявляли об избиениях, три человека погибли в ходе митингов. Жесткие действия силовиков стали одним из главных двигателей протестного настроения. За кадровыми перестановками в силовых ведомствах может стоять недовольство Лукашенко работой спецслужб во время массовых протестов по всей стране.

Вместе с тем изменения в силовом руководстве республики могли также быть проведены в качестве демонстрации обеспокоенности президента «вызовами», о которых он говорит. Комментируя протесты, Лукашенко часто заявляет о внешнем вмешательстве и манипуляции других стран.

Об этом же он заявил 3 сентября в ходе встречи с новым руководством спецслужб.

«Оно [управление протестами] происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает.

Вы вчера слышали заявление министра иностранных дел России Лаврова, который уже в открытую (он вообще человек очень сдержанный в этом отношении, осторожный) заявил, что происходит на границе, — сказал Александр Лукашенко. — Мы реагируем на любые негативные телодвижения в адрес Беларуси. Для нас самое важное — не допустить разжигания в Минске какого-то пожара. Потому что так бывает всегда: начинается со столицы и перекидывается на всю страну».

Помимо кадровых перестановок в спецслужбах, Лукашенко также внес изменения по части местных исполнительных органов в нескольких районах Гомельской области. В Гомеле 9 августа после задержания за участие в протесте умер мужчина.

«Ошибок нельзя допустить. Но вы должны прекрасно понимать: есть красная черта, никому не позволено ее переходить. Если это случится, естественно, мы будем реагировать по всей строгости нашего закона. Поэтому прошу вас, доведите это до людей. Пусть они меня слишком не осуждают за какую-то мягкотелость. Никакой мягкотелости здесь нет. Страна работает, хоть многим бы хотелось (особенно нашим соседям), чтобы мы рухнули», — заявил Лукашенко, наставляя новое руководство спецслужб.