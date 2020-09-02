Вашингтон против Вашингтона: в США убирают «отцов-основателей»

Президент США Дональд Трамп выступил против сносов памятников «отцам-основателям» в американской столице за их причастность к рабству и угнетению меньшинств, в том числе темнокожих. Соответствующие рекомендации представила специальная комиссия Вашингтона, созданная мэром-демократом Мюриэль Боузер в июле на волне массовых протестов против расизма и жестокости полиции.

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«Радикально-либеральный мэр Вашингтона повторяет ту же риторику левых, которая использовалась для разжигания опасных беспорядков, — риторику разрушения нашей истории и разрушения нашего великого наследия», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

В список достопримечательностей, которые, по мнению авторов инициативы, необходимо снести, попали монумент первого президента США Джорджа Вашингтона, статуи первооткрывателя Америки Христофора Колумба, памятники экс-президенту и одному из основателей Демократической партии Эндрю Джексону, а также мемориал третьему главе США Томасу Джефферсона.

Трамп считает, что подобные рекомендации являются безответственными и смехотворными, отмечает Макинэни, все памятники следует сохранить и уважать — пока президент находится в Белом доме, предложения Боузер не будут выполнены.

«Как мэру столицы нашей страны, города, принадлежащего американскому народу, ей должно быть стыдно за то, что она даже предлагает такое на рассмотрение», — резюмировала пресс-секретарь Белого дома.

Вашингтон против отцов-основателей

Идея снести памятники видным представителям американского государства отнюдь не нова. В частности, за последние пять лет демократы уже дважды пытались убрать из здания Капитолия мемориалы основателей и деятелей Конфедеративных штатов Америки — они боролись за сохранение рабства на территории США, поэтому в Демпартии уверены, что им не место в здании конгресса.

Однако на «отцов-основателей» американского государства, сыгравших ключевую роль в завоевании независимости и становлении новой политической системы в США, ранее демократы не покушались. В списке комиссии мэрии Вашингтона упоминается как минимум три такие личности — Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон и Бенджамин Франклин.

С точки зрения комиссии, памятники им не отвечают «ценностям округа Колумбия», а, значит, должны быть убраны, перенесены или «контекстуализированы» — то есть на каждом монументе необходимо прикрепить пояснение о негативных фактах прошлого той или иной исторической личности.

Для отбора памятников под снос комиссия выбрала следующие критерии: системный расизм, жесткое обращение или действия по отношению к меньшинствам, владение рабами и прямое нарушение закона «О правах человека в округе Колумбия».

В итоге, помимо известных на весь мир памятников «отца-основателям», в Вашингтоне рекомендовали переименовать более 150 объектов — школ, зданий, парков, скверов и площадок, — названия которых вызывают беспокойство у жителей столицы. Как утверждают в комиссии мэрии, в основу рекомендаций легли опросы общественного мнения, проведенные в рамках задания градоначальника.

Согласно июльскому опросу ABC/The Washington Post, против сноса памятников выступают 52% респондентов, а поддерживают инициативу 43% опрошенных. При этом 68% американцев не считают верным сносить статуи первых президентов США, их уничтожение одобряют лишь 25% респондентов.

Республиканский отпор

Впрочем, пока мэрия Вашингтона пытается законно решить судьбу памятников видным государственным деятелем страны, протестующие против расизма справляются с этим самостоятельно. Начиная с июня в городах страны были осквернены или разрушены множество статуй или бюстов конфедератов.

Кроме того, под раздачу попали несколько памятников Колумбу, статуя Вашингтона в Портленде и ряд других объектов, связанных с известными американскими политиками. А в некоторых городах США местные власти самостоятельно решили избавиться от вызывающих противоречие в обществе монументов.

Массовые протесты в США спровоцировал инцидент с гибелью афроамериканца от рук полиции, что вновь запустило активные общественные дискуссии о проблеме расизма и жестокости в правоохранительных органах.

В данном контексте борьба со статуями стала неформальной частью ответа Демократической партии на события в стране, что вызвало открытое сопротивление республиканцев во главе с Трампом.

С точки зрения консервативных представителей Республиканской партии снос памятников представителям Конфедерации и любым другим деятелям прошлого — недопустимое решение, в чем их поддерживает президент США. Трамп уже обещал наложить вето на оборонный бюджет США из-за проекта демократов по переименованию военных объектов, названных в честь рабовладельцев.

Его заявление об инициативе мэра Вашингтона вновь подтвердило эту линию, так что по крайней мере в ближайшее время ожидать исчезновения ключевых достопримечательностей американской столицы не стоит. Однако уже в ближайшем ноябре — новые президентские выборы, и если на них одержит победу демократ Джо Байден, судьба памятников «отцам-основателям» США может измениться.