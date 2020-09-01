Белорусский вопрос: США пригрозили России санкциями

Американские власти готовы ввести санкции против России, если та вмешается в ситуацию в Белоруссии и применит силу. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, который пожелал остаться анонимным.
По словам собеседника агентства, замглаву МИД России Сергея Лаврова уже предупреждали о возможных санкциях со стороны США за вмешательство в дела соседней республики. Об этом ему ранее якобы сказал замгоссекретаря Стивен Биган.
Он, как отметил анонимный источник, пояснил российской стороне, «что если русские открыто вмешаются с применением силы в ситуацию в Белоруссии, это отразится на российско-американских отношениях».
Но в настоящее время Госдепартамент якобы больше сконцентрирован на разработке санкций для самой Белоруссии, вернее отдельных ее граждан. В этот список попадут те, кто, по версии Вашингтона, был причастен к фальсификации результатов выборов в стране 9 августа.
«Это делается не только для того, чтобы назвать этих людей и пристыдить их, но и чтобы показать, что те, кто фальсифицируют выборы и применяют насилие в отношении мирных демонстрантов... понесут определенную ответственность», — отметил собеседник агенства.
На публикацию агентства уже отреагировал замглавы МИДа Сергей Рябков. По его словам, Москва и Минск могут сами разобраться в своих отношениях, передает «Интерфакс». Он посоветовал Вашингтону отказаться от попыток вмешательства в ситуацию в Белоруссии.
С вечера 9 августа в Белоруссии проходят массовые акции протеста. Они начались после того, как стали известны предварительные результаты голосования на выборах президента страны. Согласно официальным данным, победил Александр Лукашенко. Его поддержали 80,1% избирателей. Но оппозиция с такой расстановкой сил не согласна. По ее данным, за основную соперницу Лукашенко Светлану Тихановскую проголосовали 60-70%.
Первые манифестации белорусов были подавлены правоохранителями. В результате сотни человек пострадали, порядка 7 тыс. протестующих были задержаны. В сети появлялись кадры, на которых демонстранты показывали следы от избиений. Участники акций жаловались, что силовики превышали свои полномочия и применяли по отношению к ним насилие и угрозы.
Эта ситуация вызвала общественный и политический резонанс. Евросоюз отказался признавать легитимность проведенных выборов и встал на сторону протестующих. В ЕС неоднократно призывали власти республики прекратить насилие и провести новые выборы.
Кроме того, Брюссель объявил о составлении списка белорусов, против которых будут применены санкции. В перечень будут внесены лица, которые, по мнению чиновников, причастны к избиению участников акций протеста и фальсификациям.
Тем временем внешнеполитические ведомства Латвии, Литвы и Эстонии объявили список высокопоставленных чиновников Белоруссии, в отношении которых вводят свои ограничения. Людям, попавшим в «черный список», запрещен въезд на территорию прибалтийских стран.
В этот перечень были включены президент Белоруссии Александр Лукашенко и еще 29 граждан, в том числе старший сын главы государства Виктор Лукашенко. Он является помощником главы республики по нацбезопасности и членом Совбеза Белоруссии.
В качестве причины введения санкций прибалтийские власти назвали фальсификации на президентских выборах в Белоруссии, применение насилия к протестующим, а также преследование журналистов и активистов. В МИД Белоруссии уверены, что это решение было «поспешным шагом».
В последние недели две манифестации не подавлялись столь жестоко, но задержания по-прежнему происходят.