День знаний в Минске: милиционеры разогнали митинг студентов

Видеозапись с задержанием митингующих у здания Белорусского государственного университета студентов попала в интернет. Кадры инцидента были опубликованы в Telegram-канале Tut.By.

1 сентября возле главного здания БГУ собралось несколько десятков студентов, которых разогнали милиционеры. Несколько человек были задержаны, у одного мужчины люди в масках отобрали бело-красно-белый флаг.

По случаю Дня знаний президент РБ Александр Лукашенко заявил, что в стране закончилось «жаркое» лето и пора «направить энергию в созидательное русло». Это заявление он сделал, посещая Государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания в Барановичах.

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«Всем пора включаться в работу», — объявил президент.

Лукашенко подчеркнул также, что не допустит в Белоруссии гражданской войны. «Если мы начнем друг друга ломать через колено, знаете, что получится. <...> Но не переживайте, этого (гражданской войны — «Газета.Ru») не будет», — сказал он.

27 августа белорусский президент заявил, что лишит отсрочек от военной службы тех студентов, которые участвуют в акциях протеста. «Кто хочет учиться, тот будет учиться, будет иметь эту отсрочку. Кто пойдет на улицу или учиться не захочет, меры примем по закону», — заявил Лукашенко.

День спустя белорусский руководитель заявил, что в стране «заканчивается вакханалия».

Массовые акции протеста, которые жестоко подавляются силовиками, начались в Белоруссии после президентских выборов 9 августа. На них, по данным ЦИК РБ, победил Лукашенко, за него, по официальным данным, проголосовали около 80% избирателей.

Демонстрации и акции гражданского неповиновения начались в Минске и других белорусских городах сразу же после закрытия избирательных участков. Для разгона людей белорусская милиция применяла слезоточивый газ, светошумовые гранаты, стреляла по людям резиновыми пулями. За три недели протестов были задержаны несколько тысяч человек, сообщалось о десятках случаев жестокого обращения с задержанными и нарушениях прав человека. Большинство из задержанных уже отпущены. Ежедневно сообщается о задержаниях журналистов — в том числе и российских.

30 августа у здания белорусского КГБ в Минске в ходе «Марша мира и независимости» произошло столкновение демонстрантов с силовиками. ОМОН блокировал несколько тысяч человек на проспекте Независимости в районе ГУМа.

Техника продвигалась в сторону колонны протестующих, против них применяли водометы. Силовики окружали группы людей, жестко задерживали их и тащили в автозаки. Милиция также задерживала тех протестующих, которые ложились на асфальт. Несколько тысяч человек собрались на Октябрьской площади у Дворца республики и на соседних улицах. Они выстроились в колонну и направились по проспекту Победителей в сторону парка Победы и стелы «Минск — город герой». Белорусская милиция через громкоговорители призывала собравшихся разойтись.

В первые дни протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. По информации МВД Белоруссии, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, в том числе свыше 120 сотрудников милиции. По официальным данным, трое граждан погибли.

Недовольные режимом Лукашенко белорусы требуют от него уйти в отставку и провести новые выборы главы государства. Сам Лукашенко заявил, что протесты инспирируют и координируют «засланные кукловоды» из стран ближнего зарубежья и предложил спустя некоторое время внести изменения в конституцию республики.