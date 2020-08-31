«Слабые микробы»: как прошел съезд «Слуги народа»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов от «Слуги народа» не расслабляться, напомнив о возможности прекращения их полномочий в досрочном порядке. Глава государства выступил на внеочередном съезде партии, посвященном будущим местным выборам, назначенным на 25 октября.

«В первый день вашей работы под куполом я сказал, что партия «Слуга народа» точно войдет в историю страны. Есть два варианта: как парламент, который сделал все, что не сделали политики за годы независимости, или как парламент, который просуществовал меньше всего», — указал Зеленский.

По его оценке, пока депутаты не смогли пройти первый путь, но и к роспуску дело не идет. Особый упор Зеленский сделал на слове «пока», отметив, что текущая ситуация вокруг партии лучше всего позволяет депутатам быть в тонусе.

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«Впереди у нас местные выборы — очень важные и сложные. Поэтому мы сегодня совершаем поездки по нашей любимой Украине и презентуем стратегию развития каждого региона, потому что наша страна может быть процветающей, если будет развиваться каждый регион», — отметил президент.

Рада под руководством монобольшинства в лице «Слуги народа» смогла сделать немало, признал Зеленский и перечислил уже реализованные за год решения, выделив закон о снятии депутатской неприкосновенности и об импичменте президента.

При этом глава Украины уверен, что монобольшинство в Раде действительно существует, несмотря на данные комитета избирателей Украины, согласно которым

показатели голосования фракции «Слуга народа» в парламенте с начала года упали до 220 из 247. Формально это говорит об отсутствии монобольшинства, так как для него необходимо 226 мандатов.

«Все, кто говорит, что монобольшинство — все, что его не существует, я советую внимательно смотреть на табло, где неизменно появляются 226, 235, 240 голосов именно от партии «Слуга народа», — подчеркнул президент.

Также отдельное внимание Зеленский уделил скандалам вокруг партии, назвав микробами ряд парламентариев. По его мнению, скандальных депутатов история не вспомнит, а «Слуга народа» не заметит их на пути к успеху.

«Некоторые люди забыли, как они сюда попали и для чего. Это тоже есть. Они — микробы, бактерии в вашем здоровом организме. Но, к счастью, их очень мало, и они слабы. Их никогда не вспомнит история, не вспомнит их имена», — резюмировал президент.

Протест на фоне

Внеочередной съезд «Слуги народа» прошел в выставочном центре «Парковый». Мероприятие планировалось к проведению еще 29 августа, однако его перенесли из-за положительных тестов на COVID-19 у некоторых его участников. 31 августа собрание в итоге состоялось, а ключевым пунктом в повестке стало обсуждение предстоящих 25 октября местных выборов, к которым пропрезидентская партия подходит с не лучшими результатами.

На съезде партия официально объявила о своем решении принять участие в будущих выборах, а также представила список кандидатов в мэры крупных украинских городов. Если говорить о миллионниках, то

в Киеве «Слугу народа» представит депутат Ирина Геращук, в Одессе — юморист, актер Олег Филимонов, в Харькове — действующий губернатор области Алексей Кучер, в Днепре — главврач областной больницы, экс-депутат от партии Петра Порошнеко Сергей Рыженко, а во Львове — депутат городского совета, ветеран АТО Тарас Клефа.

К слову, во время съезда партии у здания выставочного центра проходил митинг обманутых инвесторов, несколько десятков протестующих перекрыли автомобильное движение. Как пишет «Страна.ua», полицейские жестко разогнали демонстрацию, попутно задержав организаторов протестов. Сотрудники правоохранительных органов силой оттеснили протестующих с проезжей части.

Закрытая для прессы часть съезда прошла 30 августа. В воскресенье партия выдвинула Анатолия Гонько кандидатом на довыборах в Верховную раду в 208-м избирательном округе в Черниговской области. И уже на данном этапе видится некоторый раскол, существующий внутри партии — оппоненты политика уже успели раскритиковать это решение, напомнив, что Гонько ранее фигурировал в уголовном деле о незаконном присвоении активов госпредприятия «Радиопередающий центр».

Перемены не задались

«Слуга народа», в целом, сейчас находится в некотором кризисе, поскольку партия изначально не была монолитной:

по большому счету, она не была объединением единомышленников, а стала союзом людей, берущих курс на перемены, то есть на отказ от политического вектора предшественника Зеленского на посту президента Украины Петра Порошенко.

Избиратели, которые привели «Слугу народа» к конституционному большинству в Раде в 2019 году, также, скорее, голосовали от обратного. Выбор был протестным — люди голосовали даже не за программу, а против Порошенко. Привлек и набор лозунгов — от завершения войны в Донбассе до борьбы с коррупцией.

За год «Слуге народа» (да и самому Зеленскому) требовалось продемонстрировать свою приверженность переменам, однако этого так и не произошло. Более того, разные регионы Украины ожидают от нынешней власти разнонаправленных действий, найти баланс между которыми Киеву так и не удалось. Восток ждет завершения военного конфликта, Запад — более уверенных шагов в направлении евроинтеграции. Ни того, ни другого Зеленский и «Слуга народа» обеспечить не смогли. Виной ли тому желание остаться в фарватере стратегии Порошенко или экономические последствия пандемии коронавируса, — определить невозможно, скорее, речь идет об общей совокупности факторов.

Так или иначе, партия подходит к местным выборам с достаточно нестабильными результатами.

И негативным моментом тут выступает то, что рейтинг «Слуги народа» четко привязывается к рейтингу Владимира Зеленского. Партия, созданная в качестве опоры для нового президента, не может отстроиться от него в политическом пространстве. А потому и все провалы в работе главы государства переносятся на партию (хотя официально президент Украины беспартийный).

Рейтинги партии, действительно, не на высоте. Согласно данным социологической группы «Рейтинг» от 6 августа, «Слуга народа» на местных выборах может рассчитывать на 26% голосов, притом что в июле 2019 года этот показатель превышал 43%. В то же время Зеленского поддерживают 30,2% респондентов (тогда как во время президентской кампании 2019 года он получил голоса более 70% избирателей).

Одновременно подрастает поддержка оппозиционных партий. За «Оппозиционную платформу — За жизнь» готовы проголосовать 17,6% украинцев, за «Европейскую солидарность» Петра Порошенко — 15,7%.

При этом более поздние данные социологического центра им. М. Драгоманова свидетельствуют, что расхождение данных о поддержке «Слуги народа» фиксируется и по регионам:

на востоке страны партия Зеленского менее популярна, чем, например, в центре.

В частности, в середине прошлой недели были представлены данные, согласно которым в Днепре «Слуга народа» пользовался поддержкой лишь 13,51% респондентов, а в лидерах — местные партии «Пропозицiя» (22,31%) и «Громадська сила» (22,11%). Если верить этим опросам, то и на выборах мэра города представитель «Слуги народа» также не занимает лидерских позиций.

То есть в Киеве как минимум должны были зафиксировать два тренда на востоке государства: популярность местных партий растет, а разрыв между «Слугой народа» и «Оппозиционной платформой» сокращается, что должно стать тревожным сигналом для центральной власти.

На этом фоне достаточно странными выглядят действия самого Зеленского, который, очевидно, пытается спасти рейтинги своей главной политической силы. Президент, который строил свою избирательную кампанию в 2019 году вокруг образа политика, вышедшего из народа и понимающего простого украинца, попытался в 2020 году реанимировать свой имидж.

За последний месяц он успел поработать почтальоном и доставить посылку в одно из сел в Херсонской области, поиграть в баскетбол в школе-интернате Николаевской области, а в Днепре вместе с чиновниками из своего окружения пообедал в одном из сетевых фаст-фудов.

Все это у наблюдателей вызывает некоторые политико-этические вопросы: президент, как беспартийный политик, все же не должен заниматься чуть ли не прямой агитацией в преддверии местных выборов.

Однако даже если отбросить в сторону этику и прочие, плохо фиксируемые сущности, есть у наблюдателей к Зеленскому и другой вопрос. Еще 8 августа украинский ЦИК принял решение отменить местные выборы ближайшей осенью в ряде городов, расположенных на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Всего проголосовать не смогут жители 18 объединенных территориальных громад Донецкой и Луганской областей.

Права голоса фактически лишены 500 тыс. избирателей.

ЦИК Украины при этом сослался на информацию, представленную Донецкой и Луганской военно-гражданскими администрациями, те же, в свою очередь, обращаются к доводам СБУ и нацполиции о невозможности обеспечить безопасность на выборах. В то же время как минимум в части населенных пунктов региона (например, в Лисичанске и Северодонецке) голосование организовывалось и в более сложных условиях — в 2015 и 2019 годах (сейчас в регионе действует перемирие, которое в общих чертах соблюдается).

Оппозиция в лице главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука полагает, что вопросы безопасности при решении об отмене выборов в Донбассе отнюдь не главные. ЦИК Украины, с его точки зрения, пошла на этот шаг, «чтобы не демонстрировать всей стране запредельный уровень разочарования во власти у жителей Донецкой и Луганской областей».

Так или иначе, перед Зеленским и «Слугой народа» сейчас стоит весьма сложная задача — хотя бы попытаться продемонстрировать относительную политическую однородность страны, а также подтвердить мандат на политику и изменения.