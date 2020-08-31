Требовал пересчета: Лукашенко уволил второго белорусского посла

Белорусский президент Александр Лукашенко уволил посла республики в Испании Павла Пустового. Об этом сообщает агентство БелТА.

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«На основании указа Павел Пустовой освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Королевстве Испания и по совместительству постоянного представителя Республики Беларусь при Всемирной туристской организации», — говорится в сообщении.

Такое решение президент страны принял из-за «ненадлежащего исполнения должностных обязанностей» Пустовым. Ранее посол в Испании опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором выступил в пользу пересчета голосов, отданных на выборах президента республики.

Дипломат отметил, что необходимо также провести судебные разбирательства в отношении тех, кто причастен к безосновательным задержаниям и избиению демонстрантов. Кроме того, он призвал к наказанию тех, кто провоцировал силовиков на жестокость, нападая на них с камнями и арматурой. Пустовой считает, что это поможет мирному разрешению ситуации в республике, «неприемлемой в европейском государстве XXI века».

Неделей ранее Лукашенко уволил еще одного посла Белоруссии — Игоря Лещеню, который представлял интересы республики в Словакии. По данным издания «Наша Нива», он стал первым из белорусских послов, кто поддержал акции протеста против итогов выборов президента.

В середине августа Лещеня выступил с видеообращением. В нем он заявил, что солидарен с белорусами, которые вышли на манифестации. «Как уроженец города Жодино, я с вами, рабочие БелАЗа и Кузнечного завода тяжелых штамповок», — заявил глава дипмиссии.

Он признался, что его шокировали истории о пытках и избиениях при подавлении первых акций протеста. «Сотни моих соотечественников почувствовали на себе, что ряд представителей правоохранительных органов в полной мере возродили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси XXI века», — отметил посол.

Лещеня также рассказал, что «в одной из фотографий месива из синяков и кровоподтеков» опознал одноклассника своей дочери, «который точно никогда не был смутьяном». Снимок был выложен на сайте издания Tut.by.

Он также обратил внимание, что зачастую МИД приравнивают к силовым ведомствам, задача которого не допустить вмешательства во внутренние дела страны. В то же время дипломат подчеркнул, что «составляющими сплоченного, сильного и не подверженного внешним влияниям государства являются уважение воли народа, его языка, истории и культуры».

В своем обращении белорусский посол выразил надежду на то, что будущее страны будет основываться на позиции всех слоев населения и представителей разных политических партий.

Впоследствии Лещеня отмечал в эфире радио «Комсомольская правда», что его слова не были демаршем против действующего президента Белоруссии. «Там есть возмущение, возмущение насилием. Когда подавляющая часть населения выходит на улицы, то надо вспоминать, что единственный источник власти в нашей стране — это народ», — сказал он и призвал главу государства провести новые выборы.

В комментарии изданию Tut.by дипломат отметил, что подал заявление об отставке. «Это — логичный шаг, поскольку, как посол, я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику», — пояснил дипломат.

МИД Белоруссии посчитал, что позиция дипломата, которую он выразил в своем видеообращении, «вышла за эти рамки», резюмировал Лещеня.