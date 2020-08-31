Передел Ливии: с чем турки едут в Москву

Турецкая делегация направилась в Москву для переговоров по ряду ключевых внешнеполитических вопросов. Как заявили в МИД Турции, визит дипломатов пройдет с 31 августа по 1 сентября. Среди главных тем переговоров — Ливия и Сирия, хотя что именно турецкие представители рассчитывают обсудить с российскими коллегами, пока неизвестно.

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Состав делегации Турции достаточно объемный, ее возглавляет замминистра иностранных дел страны Седат Онал — он же участвовал в прошлом раунде российско-турецких переговоров по ливийскому урегулированию.

Кроме того, в делегацию входят представители турецкого министерства национальной обороны и национальной разведывательной организации.

Если рассматривать сирийский трек, то, скорее всего, одним из вопросов станут курдские формирования, которые в Анкаре подозревают в причастности к террористическим группировкам. На фоне визита своих дипломатов в Москву МИД Турции объявил, что ожидает от России «отказа от шагов, которые могли бы отвечать интересам образований, связанных с террористами».

Заявление совпало с поездкой представителей «Демократического совета Сирии» в Россию, в Анкаре уверены, что его контролируют курдские боевики. Во внешнеполитическом ведомстве Турции отметили, что прибытие делегации «Демократического совета» в Москву противоречит духу астанинских договоренностей, в соответствии с которыми Турция, Иран и Россия согласились бороться с любыми проявлениями терроризма и сепаратизма в Сирии.

Впрочем, курдский вопрос уже долгое время имеет особое значение для Анкары, год назад турецкая сторона начала операцию на севере Сирии как раз под предлогом борьбы с террористами, в итоге ситуация была урегулирована при участии Москвы.

Ливийский вектор

Для Турции крайне важны переговоры с Россией по Ливии, хотя говорить о полном совпадении позиций двух стран по урегулированию кризиса говорить не приходится. Так, Анкара отдает предпочтение поддерживаемому ООН Правительству национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сараджем — его силы контролируют запад Ливии, в том числе столицу — Триполи.

Остальная часть республики находится под контролем Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Вместе с ним на востоке работает временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани. Враждующие стороны уже девять лет не могут прийти к консенсусу, но с апреля 2019 года ситуация обострилась из-за объявленного ЛНА наступления на Триполи.

Впоследствии Турция вмешалась в конфликт на стороне ПНС, заключив с Сараджем меморандум о сотрудничестве в военной сфере и взаимопонимании по морским зонам, что стало причиной запуска нового витка международных переговоров по урегулированию конфликта.

При этом Москва занимает нейтральную позицию, не отдавая предпочтение ни одной из сторон конфликта. Россия настаивает на урегулировании всех спорных моментов за столом переговоров, активно способствуя взаимодействию враждующих сторон.

Первые встречи представителей ЛНА и ПНС прошли в Москве в начале года при поддержки российских и турецких дипломатов, а затем последовала масштабная берлинская конференция по Ливии.

Все эти встречи объединяло одно — прямых переговоров ливийцев добиться не удалось.

По сути, итогом переговоров стало то, что мировые страны выработали необходимые нормы для себя, подтвердив запрет на поставку оружия в Ливию и назвав вмешательство в ситуацию неприемлемым. Также удалось добиться договора о прекращении огня, который не раз был нарушен и лишь с конца августа соблюдается постоянно — отчасти этому способствовали как раз контакты России и Турции.

Амбициозные планы Анкары

Тем не менее если Москва действует с учетом позиций ЛНА и ПНС в рамках урегулирования конфликта, то

Анкара за счет Правительства национального согласия реализует свои собственные планы и не обращает особого внимания на международные соглашения. В частности, Турция собирается построить военную базу в Ливии вместе с Катаром, что вряд ли способствует нормализации обстановки.

Как говорил «Газете.Ru» старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский, Турция в Ливии преследует несколько целей.

Во-первых, в соответствии с неофициальной идеологией республики в виде неоосманизма Анкара стремиться усилить свое влияние в бывших странах Османской империи — одной из них как раз была Ливия. Во-вторых, руководству Турции импонирует ПНС из-за его связи с запрещенными в РФ «Братьями мусульманами», близкими по духу к партии турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Третий фактор более прозаичен и заключается в перекройке континентального шельфа в Средиземном море в пользу Турции, что как раз регулирует соглашение сторон о взаимопонимании по морским зонам.

Прикрываясь этим договором, турки начали исследовать часть греческого шельфа в Восточном Средиземноморье, тем самым вызвав гнев Афин и спровоцировав возможные санкции со стороны ЕС.

Учитывая, что законность своих действий Турция подтверждает за счет военных кораблей в акватории, она поссорилась еще и с рядом союзников по НАТО, в том числе Францией, вставшей на сторону Греции в споре сторон.

В совокупности все эти вопросы так или иначе могут обсудить российские и турецкие дипломаты во время переговоров по Ливии. Реакция России на действия Турции по Ливии пока была достаточно сдержанной. В рамках официальных встреч или телефонных звонков глав государств Москва настаивает на организации прямого диалога между ПНС и ЛНА.

При этом в западных СМИ зачастую пишут, что Москва якобы выступает на стороне Халифы Хафтара в ливийском конфликте, хотя своими действиями, да и заявлениями Москва эту версию не подтверждает. Напротив, позиция России больше напоминает действия США по Ливии, то есть четкую привязку к необходимости диалога и прекращения огня.

В подобных обстоятельствах неизвестно, что может предложить Турция Москве в рамках переговорах по Ливии.

Прошлая встреча сторон сконцентрировалась на попытках заставить стороны соблюдать соглашения о прекращении огня, нельзя исключать что в этот раз на первый план выйдет нормализация диалога между ПНС и ЛНА.