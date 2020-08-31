«Ватикан знает»: главу католиков Белоруссии не пустили на родину

Глава белорусских католиков митрополит Тадеуш Кондрусевич не смог попасть на территорию Белоруссии. Его не пропустили через польско-белорусскую границу, священнослужитель остался в Польше.

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«Митрополит Кондрусевич находится в Польше. Епархиальная машина, в которой ехал митрополит, вернулась в Минск. Ее пропустили через польско-белорусскую границу», — рассказал в комментарии ТАСС временно исполняющий обязанности пресс-секретаря Конференции католических епископов Белоруссии Юрий Санько.

«Мы будем просить разъяснений в Государственном пограничном комитете и в МВД, на каком основании было отказано во въезде», — уточнил он.

Санько добавил, что «апостольская нунциатура [посольство] уже поставлена в известность, Ватикан уже в курсе».

Ранее сам митрополит сообщил «Радио Свобода», что его, белорусского гражданина, не пускают в республику. «Я нахожусь на переходе в Кузнице Белостоцкой, меня не пустили», — сообщил митрополит.

Санько ранее подтвердил, что у Кондрусевича есть белорусский паспорт и никаких ограничений для въезда митрополита ранее не было. По словам врио пресс-секретаря, о ситуации митрополит должен доложить в соответствующие структуры Римско-католической церкви (РКЦ), что является нормальной процедурой.

Митрополит Кондрусевич некоторое время назад выехал в Польшу. Там он проводил богослужения.

На площади Независимости в Минске ОМОН разгонял протестующих 26 августа. Примерно сотня недовольных результатами выборов президента Белоруссии попытались спрятаться в Красном костеле. Силовики, как отмечали местные СМИ, увидели это и якобы заблокировали двери. Отмечалось, что людей не выпускали около 40 минут.

На следующий день митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич осудил действия силовиков. Он назвал их поступок грубым нарушением прав верующих и свободы вероисповедования. Кондрусевич заявил, что выступает против «неправомерных действий» омоновцев.

Священнослужитель напомнил, что они «по своему предназначению призваны охранять основные права граждан, в том числе и право на свободу вероисповедания, а не препятствовать в их реализации».

Митрополит потребовал от властей провести расследование инцидента и наказать виновных. «Эти и подобные действия сотрудников силовых структур не способствуют снятию напряженности ради скорейшего восстановления мира и согласия в белорусском обществе», — уверен представитель католической церкви.

Он добавил, что церковь призывает стороны пойти на диалог, чтобы разрешить «невиданный в нашей стране социально-политический конфликт».

Помимо этого глава РКЦ в Белоруссии дал интервью польскому христианскому телеканалу TV Trwam. В нем он выразил позицию католической церкви в Белоруссии относительно происходящего в республике.

Кондрусевич считает, что белорусский народ «вырос, чтобы защищать свои права, и это другое поколение» по сравнению с тем, которое было 26 лет назад.

В Белоруссии с вечера 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов. По данным ЦИК страны, победителем вновь стал Александр Лукашенко, который руководит страной более четверти века. Он набрал 80,1% голосов. Оппозиция не согласилась с такими результатами голосования.

Первые манифестации были подавлены правоохранительными органами. Многие пострадали, в том числе и сами представители силовых ведомств. По официальным данным, более 600 задержанных обратились в Следственный комитет с заявлениями об избиениях и насилии со стороны правоохранительных органов. Многие белорусы выкладывали в сеть фотографии с синяками и ссадинами.

Такая реакция на митинги со стороны власти вызвала общественный и политический резонанс. В частности, Евросоюз пообещал ввести санкции в отношении лиц, которые причастны к применению насилия по отношению к протестующим.

В настоящее время акции протеста не подавляются властями, но и не проводятся свободно. Нарушителей общественного порядка (манифестации, как правило, не согласованы) задерживают. Кроме того, власти преграждают путь к ключевым зданиям.