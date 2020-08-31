«Не все арабы в восторге»: Израиль и ОАЭ в шаге от примирения

Высокопоставленная американская и израильская делегация находятся в ОАЭ с двухдневным визитом, который призван ознаменовать заключение сделки между восточными странами о нормализации отношений.

Еще одним символическим шагом стал первый прямой авиарейс из Тель-Авива, на котором и прибыли зарубежные гости в ОАЭ. Рейсу был присвоен номер LY971 — международный телефонный код Арабских Эмиратов.

Во время визита в Абу-Даби стороны намерены обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в сфере торговли и туризма, а также вопросы безопасности. Вероятно, будет поднята и тема открытия посольств.

Реклама

В ходе визита запланирована трехсторонняя встреча между главами делегаций — советником по национальной безопасности и главой Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббатом, советником по национальной безопасности США Робертом О'Брайеном, старшим советником президента США и его зятем Джаредом Кушнером и советником по национальной безопасности ОАЭ шейхом Тахнуном бин Зайедом. Глава Совета национальной безопасности также проведет встречи с другими высокопоставленными официальными лицами ОАЭ.

Столь высокопоставленных гостей встречали соответствующе. На взлетно-посадочной полосе расстелили ковровую дорожку, были вывешены флаги Израиля и США, а над окном кабины самолета на иврите, английском и арабском языках написано слово «мир».

О заключении соглашения о нормализации отношений объявил 13 августа президент США Дональд Трамп — переговоры проходили при посредничестве Вашингтона, и его роль достаточно активно подчеркивается.

В совместном заявлении, подписанном главой Белого дома, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и кронпринцем Абу-Даби Мохаммедом бин-Зайедом, выражается надежда, что

этот исторический прорыв будет способствовать миру на Ближнем Востоке. Более того, в заявлении утверждается, что результатом сделки стала заморозка Израилем планов по аннексии территорий на Западном берегу Иордана.

Причем намерения Тель-Авива распространить суверенитет над 30% Западного берега, складывались с благословения США. Именно с подачи президента США Дональда Трампа Израиль начал двигаться в этом направлении — 28 января президент США представил свою «сделку века», подразумевающую не только аннексию территорий, но и признание Иерусалима неразделимой столицей Израиля. Палестина, предсказуемо, предложение Трампа отвергла. Однако еще в начале августа руководство Израиля демонстрировало решимость реализовать «сделку века».

И хотя такие действия вызвали бы резко негативную реакцию международного сообщества, объявление об отказе Тель-Авива от аннексии было подано как историческая сенсация и большая уступка. Об этом же на следующий день после заключения соглашения о нормализации отношений объявил и Дональд Трамп.

Во время брифинга глава Белого дома заявил, что вопрос о провозглашении суверенитета Израиля над Западным берегом реки Иордан пока снят с повестки. Трамп отметил, что данный вопрос обсуждался, но израильская сторона согласилась отложить его, продемонстрировав «большую» и «мудрую» уступку.

Палестину же это событие только встревожило — руководство страны опасается, что соглашение между ОАЭ и Израилем создаст угрозу уже устоявшейся арабской солидарности против планов Тель-Авива по аннексии спорных территорий.

Значимым стал тот факт, что самолет пролетел над воздушным пространством Саудовской Аравии, что стало еще одним важным для Израиля знаком, сигнализирующим, по крайней мере, о согласии королевства на полет. Воздушное пространство страны обычно закрыто для израильской авиации. Король Саудовской Аравии Салман бойкотирует Израиль в знак поддержки палестинцев. Однако этот жест стал своеобразным жестом поддержки соглашения между ОАЭ и Израилем.

Говорить о какой-то единодушной реакции на прогресс в отношениях сторон среди остального арабского мира не приходится, отмечает эксперт центра Карнеги в Москве Алексей Малашенко. Стоит учитывать разношерстность среди стран.

«Во-первых, и арабский, и мусульманский мир особенно, достаточно расколот. Есть Египет, который в восторге, есть Иордания, которая в восторге, есть, например, не арабская, но мусульманская Турция, есть Малайзия, которая сомневается, есть Индонезия, которая против, — отмечает эксперт. —

Говорить, что весь в целом арабский мир в восторге, я бы не стал, но главы государств, конечно, большинство за, потому что конфликт всем надоел, есть совсем другие проблемы, те же исламские экстремисты. Поэтому, если мы посмотрим в будущем, то, в общем, отношения между арабами и Израилем, в основном, будут улучшаться».

Впрочем, пока что опасаться Палестине, судя по всему, нечего. Пример Абу-Даби пока не стал заразительным. На прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео посетил Израиль, Судан, Бахрейн, ОАЭ и Оман. Однако ему не удалось добиться от третьих участников поддержки мирного соглашения.

Демонстрация роли США в переговорном процессе выглядит почти избирательной рекламой Дональда Трампа. По прибытии в Абу-Даби зять президента и его советник Джаред Кушнер первым делом сообщил, что прилетел с приветствием от Дональда Трампа.

«В самолете мы попросили пилотов летать быстрее, потому что между людьми обеих стран существует настоятельная необходимость сломать старые барьеры, узнать друг друга, завязать новые знакомства и, надеюсь, установить очень крепкие дружеские отношения. Хотя этот мир был заключен лидерами, его также всецело желает народ», — заявил Кушнер.

Трампу действительно нужны политические очки на внешнем направлении. Его противостояние с Китаем не принесло результатов, отношения с Евросоюзом стремительно ухудшаются, безуспешной оказалась и политика Вашингтона в отношении КНДР, Венесуэлы и Ирана. Да и «сделка века», которая была преподнесена как наконец-то найденный Трампом путь к урегулированию многолетнего конфликта, оказалась бесполезной.

Достижения, к слову, нужны и Биньямину Нетаньяху, который попал в ловушку, когда решительно поддержал «сделку» и объявил об аннексии территорий на Западном берегу Иордана как об уже решенном деле. Решиться же на этот шаг оказалось, в действительности, не так просто. Это поставило в тупик и Трампа, безоговорочно поддерживающего план, и Нетаньяху. Соглашение о нормализации отношений с ОАЭ подарило политикам возможность сдать назад, выставив это как уступку.

Все три стороны всячески подчеркивали значимость заключения соглашения, называя его «прорывом» и «историческим» событием. Действительно, договор стал первым подобным соглашением между арабской страной и Израилем за более чем 20 лет.

До 13 августа ни одна из стран Персидского залива не устанавливала дипломатических отношений с Израилем. Политологи сходятся во мнении, что этот шаг при посредничестве США был продиктован, во многом, опасениями сторон в связи с нарастающем влиянием в регионе Ирана. С Тегераном у Израиля и США откровенно вражеские отношения.

«Иранцы себя ведут не скажу нагло, но очень амбициозно. И, потом, вот эта идея шиитской солидарности — она повсюду, и в Сирии, и в Йемене, и даже в Египте опасаются, что часть какой-то молодежи египетской будет интересоваться шиизмом. Я думаю, что для Ирана это не самое лучшее, что могло произойти, потому что мусульманский мир всегда был расколот по принципу суннизма и шиизма, и это соглашение лишний раз вот этот шиито-сунниский конфликт усиливает», — отмечает Малашенко.