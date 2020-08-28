«Очередная ложь»: пойдет ли Саакашвили в премьеры Грузии

Грузинская оппозиционная партия «Единое национальное движение», созданная экс-президентом страны Михаилом Саакашвили, решила выдвинуть своего бывшего лидера в премьер-министры на ближайших выборах. По словам председателя партии Романа Гоциридзе, такой ход будет логичным, когда Саакашвили примет окончательное решение по поводу возвращения в республику.

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«Мы в партии официально эту инициативу рассмотрим. Его вчерашнее заявление (о желании вернуться на родину) можно считать подтверждением», — отметил Гоциридзе.

Саакашвили действительно сказал о подобных планах накануне, опубликовав в социальных сетях соответствующий видеоролик. Он признался, что допустил немало ошибок во время своего президентства, но теперь получил достаточно опыта для того, чтобы «служить свой стране».

«За эти семь лет не было ни одного дня, когда бы я не интересовался новостями Грузии, и знаю точно, что период моего президентства не прошел даром и многое, что мы создали, сохранено до сих пор и функционирует.

Однако в то же время, когда я слышу новости из Грузии, понимаю, что мы можем жить намного лучше, каждый грузин может жить богаче и у нас это получится. Я возвращаюсь!» — объявил бывший президент.

На своей родине Саакашвили не был с 2013 года, он покинул Грузию на фоне запуска расследования против него и теперь путь домой для него заказан. Как заявила грузинский министр юстиции Тея Цулукиани, в Тбилиси бывшего президент ждет тюрьма, поскольку он уже заочно осужден по нескольким уголовным делам.

«Мы приветствуем, если Михаил Саакашвили найдет в себе силы и прибудет в Грузию. Прямо на границе его ждет процедура задержания», — добавила Цулукиани.

Оппозиционный подтекст

На родине Саакашвили заочно осужден на девять лет тюрьмы, его уже признали виновным в превышении служебных полномочий с применением насилия или оружия, организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, а также незаконном помиловании осужденного за убийство сотрудника «Объединенного банка Грузии».

Кроме того, бывший глава государства проходит по делам о растрате государственных средств и превышении своих полномочий при разгоне мирных демонстраций. В правящей партии «Грузинская мечта» не раз говорили, что

помиловать бывшего президента никто не собирается, так что его возвращение скорее всего откладывается как минимум до смены власти в Грузии.

Впрочем, именно перспектива скорой смены власти и стала основной причиной для объявления Саакашвили. В конце октября в Грузии должны пройти парламентские выборы, и оппозиция считает, что у нее есть все шансы на победу.

Однако опросы показывают несколько другую картину: по августовскому исследованию Survation, «Грузинская мечта» набирает 52% рейтинга, когда «Единое национальное движение» Саакашвили готовы поддержать только 19% грузин.

Третье место занимает партия «Европейская Грузия — движение за свободу» с 8%, следом идет «Альянс патриотов Грузии» — 5%, затем «Лело для Грузии» также 5% и »Георгий Вашадзе — Стратегия Агмашенебели» получает 4%.

При этом опрос IRI от 12 августа показывает чуть более размытую картину, но все также с «Грузинской мечтой» в лидерах. Так, правящая партия набирает 33%, «Единое национальное движение» — 16%, а «Европейская Грузия — движения за свободу» получает только 5%.

Таким образом, у оппозиции был бы шанс на победу, если бы она выступила против правящей партии единым фронтом, что в целом не исключалось.

Совместные протесты оппозиционеров из-за нежелания властей переходить от смешанной системы выборов к пропорциональной уже привели к определенным результатам.

Уступка заключалась во внесении изменений в избирательный кодекс, в соответствии с которыми количество депутатов, избираемых по пропорциональной системе, было увеличено с 77 до 120, а количество депутатов, избираемых по мажоритарной системе, наоборот, уменьшено с 73 до 30 депутатов от одномандатных округов.

То есть баланс 77+73 был изменен на 120+30 в пользу оппозиции, которая не имеет даже 30 популярных в народе кандидатов в мажоритарии. Да и проходной барьер на выборах опустили с 5% до 1%, что дает шанс для прохода в парламент для непопулярных партий.

Дабы «свергнуть» правящую партия оппозиция собирается заключить соглашение об отказе от коалиции с «Грузинской мечтой», что формально может лишить власти шанса сформировать кабмин и привести к появлению многопартийной коалиции оппозиции в парламенте.

Тем не менее Саакашвили в этот план не вписывается, поскольку многие оппозиционные партии не желают видеть его в качестве грузинского премьера.

Это создает опасную ситуацию, которая может разрушить все шансы оппозиции на победу, лишив их единственной возможности обыграть «Грузинскую мечту».

Саакашвили — премьер?

Саакашвили уже фактически не имеет никакого отношения к Грузии. Он уехал из страны семь лет назад, начал вести активную политическую деятельность на Украине и даже получил украинское гражданство, тем самым потеряв грузинский паспорт. Его партия «Единое национальное движение» за это время потеряла половину своих членов из-за внутренних противоречий, пока грузинские власти активно пытались привлечь экс-президента к ответственности.

Определенная популярность у политика среди народа сохраняется, но одним из лидеров его назвать нельзя. По январскому опросу Национально-демократического института (NDI), бывшего президента поддерживают 26% респондентов, когда мэр Тбилиси из «Грузинской мечты» Каха Каладзе и лидер «Европейской Грузии» Давид Бакладзе получают по 34% рейтинга в республике.

Да и нерешенным остается один интересный момент: как Саакашвили собирается уехать, если только относительно недавно занял пост главы исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины?

Сам политик говорил, что продолжит исполнять свои обязанности параллельно с предвыборной кампанией в Грузии.

«Я активно включился в грузинскую избирательную кампанию, потому что в Грузии, в отличие от Украины, в октябре проводятся национальные выборы. Одновременно я продолжаю выполнять обязанности председателя исполнительного комитета Национальной рады реформ, как раз в рамках деятельности Нацсовета я сегодня принимал у себя дома большую казахскую делегацию в составе известных бизнесменов, журналистов и политических активистов», — написал Саакашвили в Facebook.

Как такой подход будет оценивать Киев пока не ясно, но в Грузии обещания экс-президента уже назвали блефом. По мнению Кахи Каладзе, Саакашвили вряд ли собирается возвращаться на свою родину.

«Это очередная ложь, блеф. Однако, пускай приедет, нет никаких проблем. Ему придется ответить за все, что он сделал за прошедшие годы», — отметил мэр Тбилиси.

К тому же, у Саакашвили даже нет права на участие в избирательной кампании в Грузии, так как гражданство свое он потерял, приняв украинский паспорт. По факту ему даже не позволят пересечь границу республики, хотя скорее всего его задержат в рамках уголовных дел.

Последний фактор опять-таки лишает экс-президента доступа к выборам: по грузинской конституции, в них не может участвовать гражданин, осужденный за особо тяжкие преступления — а именно за это заочно приговорен Саакашвили.

В совокупности возвращение, как и участие экс-президента в выборах, возможно только в случае полного снятия с него всех обвинений. Это возможно лишь при смене власти, о чем пока говорить не приходится. Да и в целом возвращение Саакашвили не выглядит полезным для оппозиции, поскольку может разрушить хрупкое единство между партиями — что будет на руку только властям Грузии.