«Попытка давления»: Захарова объяснила санкции США против НИИ

Российская сторона возмущена недавно введенными санкциями Вашингтона против научно-исследовательских институтов, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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Она акцентировала внимание на том, что попавший под американские рестрикции 48-й Центральный НИИ Министерства обороны России «последние несколько месяцев неустанно трудился над разработкой российской вакцины» от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Неясно, как Вашингтон планирует объяснить своим гражданам попытку наказать людей, которые работают — и успешно — над лекарством от болезни, убившей более 180 тысяч американцев», — приводит слова российского дипломата РИА «Новости».

Она также предположила, что причиной ограничительных мер со стороны США стала попытка давления в интересах собственных фармацевтических компаний.

США обновили санкционный список в отношении России в среду, 26 августа. В документ попали два российских научно-исследовательских института Минобороны, отмечается на сайте американского торгового ведомства. Документ Бюро промышленности и безопасности опубликовали на сайте Федерального реестра.

Американские власти подозревают, что организации разрабатывали химическое и биологическое оружие.

Ограничения введены в против 33-го Центрального научно-исследовательского испытательного института, 48-го Центрального НИИ в Кирове, Сергиевом Посаде и Екатеринбурге, а также подведомственного Минпромторгу государственного НИИ органической химии и технологии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил американские санкционные меры с «продолжением санкционной зависимости», а также «санкционным театром абсурда».

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Кремль не приемлет обвинений США к России в разработке бактериологического и химического оружия.

«Мы не можем исключать, что это очередной пример такой ничем не прикрытой, оголтелой, неконкурентной борьбы», — добавил представитель Кремля.

Российский посол в США Анатолий Антонов также назвал санкции беспочвенными и отметил, что в связи с этим РФ намерена получить объяснения от Вашингтона.

По словам Антонова, такое уведомление вызывает в России недоумение. Дипломат обратил внимание, что никаких доказательств представлено не было.

В документе используются размытые формулировки наподобие «наличия весомых оснований полагать», уточнил Антонов.

«При этом игнорируется тот факт, что международное сообщество в лице Организации по запрещению химического оружия еще в 2017 году подтвердило полное выполнение Россией положений соответствующей конвенции в части ликвидации имеющихся запасов химоружия. Хотели бы получить от коллег разъяснения по беспочвенным обвинениям», — цитируют его на странице посольства в Facebook.

Ранее в 48-м ЦНИИ проверяли российскую вакцину от коронавируса на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность.

Глава медцентра имени Гамалеи, где и был разработан препарат, выразил благодарность руководству и сотрудникам института Минобороны за плодотворную совместную работу.

Принятием решения насчет санкций занимался специальный комитет, в который вошли представители минторга, Госдепартамента, Пентагона, минэнерго и минфина США.

Американские власти посчитали, что работа исследовательских организаций противоречит интересам национальной безопасности или внешней политики США.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».

Депутат Европарламента Николас Гонсалес Касарес уже направил запрос в Европейскую комиссию о возможности закупки российской вакцины, передает RT.

«Как комиссия относится к вакцине, недавно одобренной в России? Рассматривает ли комиссия возможность приобретения этой вакцины?» — говорится в документе.

Касарес также поднял вопрос о вакцинации от гриппа к сезону-2020/21, эпидемия которого может совпасть со вспышкой коронавируса.

При этом глава аппарата Белого дома Марк Медоуз в интервью газете Politicо, которое транслировалось в прямом эфире на сайте издания, заявил, что США не примут результаты испытаний российской вакцины от коронавируса.

Как следует из слов Медоуза, в Вашингтоне считают, что «Спутник V» не соответствует «высочайшим в мире» американским стандартам в области здравоохранения и безопасности.

«Российские испытания... я бы не стал принимать эту вакцину», — сказал он.

Руководитель аппарата Белого дома также отметил, что американский препарат может быть готов к осени этого года.

В мире коронавирусом заразились больше 24 млн человек, пишет университет Джонса Хопкинса. Как указывается в сообщении, скончались от болезни более 800 тыс. человек.