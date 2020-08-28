Неделимый Иерусалим: США навязывают Палестине «сделку века»

США пытаются подтолкнуть руководство Палестины к заключению мира с Израилем с помощью «сделки века» — плана Белого дома по ближневосточному урегулированию, а не за счет международных договоренностей с участием Евросоюза, ООН и России.

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Как заявил Newsweek представитель Госдепа, Вашингтон отдает предпочтение собственному плану по выходу из палестино-израильского конфликта вместо посредничества в рамках «ближневосточного квартета» — США, ЕС, Россия и ООН.

«Мы продолжаем идти по пути, который президент США Дональд Трамп указал в январе. Мы призываем палестинцев выносить любые опасения на обсуждение в контексте прямых переговоров, основанных на сделке», — указал дипломат.

Однако в Палестине предложения США рассматривать отказываются, поскольку «сделка века» имеет явный уклон в пользу Израиля.

В частности, соглашение не учитывает ключевое требование палестинцев установить столицу будущего государства в Восточном Иерусалиме. Напротив, план США признает город неделимой частью еврейского государства.

В целом в этом нет ничего удивительного, так как за два года администрация Трампа так и не выслушала вторую сторону конфликта, кооперируясь при составлении сделки в основном с Израилем. Да и основную часть плана президент США представил совместно с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне, когда представителей Палестины даже не пригласили на встречу.

Впоследствии палестинские власти разорвали все договоренности с Израилем и США, тем самым заморозив процесс ближневосточного урегулирования. Еще больше усугубило ситуацию соглашение Тель-Авива с Абу-Даби о нормализации отношений, достигнутое при прямой поддержке Вашингтона — по факту сделка подрывает настрой арабского мира на разрешение кризиса с учетом требований Палестины, и продвигает позицию США на Ближнем Востоке.

На фоне этих событий знаковым стало согласие палестинского лидера Махмуда Аббаса на возвращение к мирным переговорам с Израилей. Однако не по треку «сделки века», а через «ближневосточный квартет», который не собирался в течение двух лет.

Как заявил глава управления по переговорам организации освобождения Палестины Саиб Эрекат, палестинская сторона привержена урегулированию конфликта с Израилем на основе международного права и решения о создании двух государства, с возвращением еврейского государства к границам 1967 года — освобождением оккупированных территорий на Голанских высотах и ферме Шебаа, отказом от незаконных поселений на Западном берегу реки Иордан, а также передачей Палестине Восточного Иерусалима.

«Международное право и резолюции ООН являются отсылками к подлинному мирному процессу с четким кругом ведения и сроками для достижения конца израильской оккупации», — подчеркнул Эрекат.

При этом ООН, ЕС и России выступают за прямые переговоры между Израилем и Палестиной, поддерживая урегулирование конфликта с учетом прошлых договоренностей, в частности, созданием столицы палестинского государства в Восточном Иерусалиме.

Американский Восток

Впрочем, Вашингтон не собирается отказываться от своего желания разрешить кризис на Ближнем Востоке с учетом своих интересов, то есть в пользу Израиля и в противовес Ирану. Продвижение сделки между Тель-Авивом и Абу-Даби это опять-таки подтверждает, поскольку США подают это соглашение как пример для других стран арабского мира и пытаются склонить большую часть государств на свою сторону.

К примеру, госсекретарь США Майк Помпео говорил об этом в ходе своего ближневосточного турне. Тогда глава Госдепа посетил Израиль, ОАЭ, Судан и Бахрейн. Дипломат не скрывал, что Вашингтон надеется на нормализацию отношений этих стран с еврейским государством.

Если действия Белого дома будут успешными, а к числу союзников Израиля присоединится Саудовская Аравия, можно будет говорить о создании «нового Ближнего Востока».

Курс большинства арабских государства на взаимодействие с Тель-Авивом так или иначе сыграет против Палестины, так как власти частично потеряют поддержку арабского мира. Учитывая, что до этого государства отказывались признавать Израиль до урегулирования всех споров с палестинской стороной.

Для США же это станет крупной победой и ознаменует усиление позиций Вашингтона в регионе, так как именно Белый дом выступает прямым посредником в переговорах Израиля с арабскими государствами. При этом одним из главных успехов может стать появление серьезной антииранской коалиции в регионе, что отвечает американской политике давления в отношении Тегерана.

Однако все перспективы на этом направлении упираются в соглашение Израиля с ОАЭ, которое должно быть окончательно подписано ближе к сентябрю в Вашингтоне. Если сделка не сорвется, то скорее всего переговоры с другими странами получат дополнительный стимул.

Победа Трампа?

Формально подключение арабского мира к Израилю, может дать США дополнительный рычаг давления на Палестину для продвижения «сделки века». Но эти усилия так или иначе будут подрывать желание палестинской стороны закрыть вопрос при участии ООН, ЕС, России и других государств.

Тем не менее Вашингтон вряд ли станет отходить от своего плана в угоду Палестине, поскольку соглашение изначально продвигалось как большой прорыв американской дипломатии. Как говорил зять и советник Трампа Джаред Кушнер в интервью Politico,

стратегия США по ближневосточному урегулированию заключается не в изоляции палестинцев, а в том, чтобы не делать глупостей.

«Долгое время мы боремся с привычкой людей говорить то, что не имеет никакого смысла. Единственная причина конфликта в секторе Газа состоит в том, что они [палестинцы] сами запускают ракеты и бомбы в сторону Израиля», — уверен помощник президента США.

Белый дом готов обсуждать с Палестиной вопрос разрешения кризисной ситуации, подчеркнул Кушнер, но пытается придерживаться здравого смысла и не совершать глупостей. При этом как именно в стратегию США вписывает игнорирование основных требований палестинской стороны, он так и не пояснил.

Однако уклон в пользу Израиля и приверженность «сделке века» можно отчасти объяснить приближением американских президентских выборов. По данным за 2015 год, на территории США проживают более 7 млн лиц еврейского происхождения, поддержка которых необходима Трампу.

Согласно опросам, проведенным в ходе выборов 2016 года, 71% избирателей-евреев проголосовали за экс-госсекретаря США, кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и лишь 23% — за Трампа. В то же время январское исследование Gallup показывает, что

американские евреи продолжают поддерживать демократов, за них готовы проголосовать 65% респондентов, когда только 30% лояльны республиканцам.

В целом за Трампа выступают консервативные еврейские организации и американские евангелисты, называющие Израиль главным союзником США.

Таким образом нельзя сказать, что политика Белого дома по этому направлению была успешной, но крупная внешнеполитическая победа в виде «сделки века» отразится не только на американских евреях, но и других гражданах страны — в нынешних условиях это Трампу необходимо.

По опросу YouGov от 25 августа, соперник действующего президента, кандидат от демократов Джо Байден набирает 50% рейтинга на общенациональном уровне, когда сам Трамп получает только 41%. Представитель Демпартии достаточно давно опережает главу государства и значительно сократить разрыв Трампу до сих пор не удается.

Впрочем, говорить о том, что после выборов и возможном переизбрании президента подход США к Ближнему Востоку изменится, не стоит. Курс Вашингтона можно лишь косвенно привязать к избирательной кампании. Уклон в пользу Израиля в регионе выгоден США, поскольку с его помощью они реализуют один из главных векторов внешней политики Трампа — сдерживание Ирана.