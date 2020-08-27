«Стрелять на поражение»: КНДР отправила спецназ к границе с Китаем

Власти Северной Кореи решили ужесточить контроль на границе с Китаем. По данным радиостанции RFA, военные получили право стрелять на поражение в любого, кто подходит к границе на расстояние одного километра. Источники СМИ в северокорейской провинции Хаген-Пукто утверждают, что таким образом правительство страны пытается предотвратить проникновение COVID-19 на свою территорию.

Соответствующее предупреждение получили жители города Хверен, отмечает RFA, людей уведомили, что враги КНДР пытаются занести вирус на территорию республики, так как «коронавирус распространился везде, кроме Северной Кореи».

Новые меры по контролю действуют на всей границе КНДР и Китая — более 1,4 тыс. км, — военные в приграничных районах начали раздавать боевые патроны, а для поддержки к рубежам прибыли подразделения спецназа северокорейской армии.

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При этом сами границы республики закрылись еще в январе — Северная Корея одной из первых приняла данное решение на фоне начала эпидемии в Китае. Интересно, что Пхеньян практически всегда был в хороших отношениях с Пекином, а контроль на границах сторон был не слишком серьезным.

Как пишет ряд западных СМИ, часть приграничных территорий охранялись довольно слабо, что открывало путь для перебежчиков и контрабандистов. То есть по факту сбежать из КНДР в Китай было проще, чем в Южную Корею — по крайней мере не нужно было преодолевать демилитаризованную зону, а достаточно было переплыть реку Амноккан.

Борьба с пандемией

Информация по усилению контроля на границе двух стран появилась после собрания политбюро ЦК трудовой партии Кореи (ТПК), на котором председательствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Одной из тем совещания как раз стала борьба с распространением коронавируса на территории государства.

По сообщению государственного агентства ЦТАК, в рамках собрания поднимался вопрос о «некоторых недостатках» карантинных мер, которые были приняты для противодействия пандемии. В ходе заседания власти решили устранить эти моменты, а также усилить меры по защите от коронавируса.

«Предложения центральных властей по поводу введения интенсивных ограничительных мер вновь были горячо приняты членами партии, работниками органов правопорядка и социальной защиты, при этом особое внимание было уделено тщательному выполнению требований карантина», — говорится в сообщении.

О каком именно усилении мер идет речь, не ясно, вероятно, это частично может затрагивать усиление контроля на границах КНДР, в том числе с Китаем — учитывая, что в КНР последнее время наблюдаются новые вспышки инфекции.

Кроме того, неизвестно, какие «недостатки» карантина обсуждали представители Политбюро, если в КНДР с января закрыты границы, прекращена работа школ и введен общественный карантин. Да и по официальным данным эти меры работают, если до сих пор нет зараженных.

К тому же, в середине августа власти даже пошли на отмену строгого режима карантина в городе Кэсон, который был введен из-за перебежчика из Южной Кореи с симптомами заболевания.

Северокорейский занавес

Впрочем, закрытость границ страны не дает оснований предполагать, как именно развивается ситуация с эпидемией в КНДР. Информация из Северной Кореи и так поступала урывками, а после начала пандемии ее стало еще меньше. Отсутствие данных не только не дает возможность составить полноценную картину, но и открывает возможность для различных спекуляций.

К примеру, ряд западных СМИ писали, что в КНДР якобы расстреливают заболевших коронавирусом, а некоторые указывали на отсутствие необходимых средств в республике для борьбы с вирусом. Однако подтверждения этой информации нет, да и вряд ли когда-то будет.

Как говорил Ким Чен Ын, государству удалось справиться с эпидемиологической угрозой благодаря приложенным партией усилиям, а также полному исполнению народом указаний властей.

«Несмотря на кризис в области здравоохранения во всем мире, мы полностью предотвратили проникновение зловредного вируса и сохранили эпидемиологическую ситуацию стабильной», — цитирует слова лидера КНДР ЦТАК.

Однако о снятии карантина или других ограничительных мер Ким Чен Ын пока не говорил, напротив, он призывал людей не расслабляться, поскольку ожидается вторая волна вируса в других государствах.