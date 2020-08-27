«Гибридная война»: Лукашенко обвинил соседей во вмешательстве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о «гибридной войне» против своей страны, передает государственное издание БелТА. По его словам, против республики началась «дипломатическая бойня» на самом высоком уровне.

При этом глава государства заверил, что у планирующих развалить страну ничего не получится.

«Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне», — сказал Лукашенко на совещании с правительством.

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Он отметил, что «неустоявшиеся соседи Белоруссии» не только открыто выражают свою позицию по вопросу проведения повторных выборов в стране, но и начинают вмешиваться во внутренние дела страны и давить на нее.

В этом контексте глава государства в очередной раз обвинил Польшу в территориальных притязаниях на Гродненскую область. «Вы видите эти заявления о том, что если Белоруссия распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно», — заверил он.

Как утверждает Лукашенко, на сегодняшний день стране приходится тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда переброшены некоторые военные части.

Массовые акции протеста продолжаются в Белоруссии уже третью неделю. Они начались сразу после выборов президента 9 августа. По официальным данным ЦИК страны, победу на них одержал Александр Лукашенко, получив около 80% голосов. Его ближайшую соперницу Светлану Тихановскую, по сведениям ЦИК, поддержали примерно 10% избирателей. Сразу после закрытия избирательных участков оппозиционеры вышли на улицы для участия в антиправительственных демонстрациях. Они утверждают, что результаты голосования были сфальсифицированы.

С того момента протесты в стране не прекращаются. 21 августа Лукашенко заявил, что в них виноваты США и Европа.

«Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так — сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно», — обратил внимание глава государства.

Он выразил мнение, что Запад пытается использовать Белоруссию против России. По его словам, «эту вот заварушку» готовили заранее. «Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон — три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались», — сказал он во время посещения агрокомбината «Дзержинский».

Лукашенко убежден, что против Белоруссии действуют несколько центров сил, где «осели правительства в изгнании».

При этом Тихановская называет происходящее демократической борьбой, а не геополитической. Соответствующее заявление она сделала 25 августа в ходе своего выступления на заседании комитета Европарламента по ситуации в Белоруссии.

«Революция в Белоруссии не является геополитической по своей природе. Она не является ни пророссийской, ни антироссийской. Также она не является революцией антиевропейского или проевропейского порядка. Это демократическая революция», — заверила оппозиционерка.

По ее словам, в Белоруссии народ борется за право свободно выбирать своих лидеров и решать собственную судьбу.

Она объявила о начале в стране мирной революции. «Мы не являемся больше оппозицией. Мы представляем большинство. Сейчас происходит мирная революция», — подчеркнула Тихановская.

Днем ранее она встретилась с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом и выразила готовность разрешить политический кризис в республике посредством диалога о мирной передаче власти и открытости для посредничества международных организаций. Биган в ответ пообещал, что он сам и народ Соединенных Штатов сделают все возможное, чтобы помочь оппозиции Белоруссии в сложившейся ситуации, передавала его слова оппозиционерка.