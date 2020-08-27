Работал на Украину: военнослужащего РВСН подозревают в госизмене

ФСБ сообщила об аресте в Барнауле военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), который передавал секретные данные в главное управление разведки министерства обороны Украины. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 275 УК России о госизмене. Максимальная санкция по ней составляет 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. руб.

Как уточняет РИА «Новости», судя по погонам, задержанный — старший лейтенант.

Ведомство также опубликовало кадры задержания подозреваемого, на которых видно, как военнослужащий идет по улице с пакетом из продуктового магазина, в автомобиле сотрудников ФСБ звучит команда «работаем» и тогда военнослужащего задерживают. Офицера в наручниках доставили в Барнаульский гарнизонный военный суд, где было принято решение о его аресте.

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В июне также по подозрению в госизмене сотрудники ФСБ задержала начальника районного отдела УМВД по Курской области Дмитрия Борзенкова. По информации контрразведки, подполковника полиции привлекло «к конфиденциальному сотрудничеству» одно из подразделений Службы безопасности Украины (СБУ). В ФСБ предполагают, что Борзенков по заданию украинских спецслужб собирал и передавал им сведения, представляющие собой государственную тайну. В отношении Борзенкова возбудили уголовное дело по ст. 275 УК России.

Согласно сведениям из открытых источников, Борзенков — временно исполняющий обязанности начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области. Как сообщили РБК в УМВД по Курской области, в отношении задержанного начальника ОМВД по Золотухинскому району назначена служебная проверка. «По результатам проверки он будет уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Также указанный руководитель будет привлечен к установленной законом ответственности», — отметили в управлении.

Незадолго до этого инцидента обвинение в госизмене предъявили президенту Санкт-Петербургской Арктической общественной академии наук Валерию Митько, следовало из сообщения правозащитного объединения «Команда 29». В Арктической академии наук подтвердили эту информацию РБК.

Митько — профессор, капитан первого ранга в отставке. С 1964 по 1994 год он служил в ВМФ и ушел в отставку в звании каперанга. На тот момент он занимал должность начальника кафедры подводных информационных систем Военно-морской академии.

Как уточнила «Команда 29», его задержали еще в феврале этого года, но суд избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест.

Как утверждают правозащитники, обвинения в госизмене и шпионаже связаны с визитами профессора в Китай, где он читал лекции по приглашению Даляньского университета. Последний раз он ездил в КНР в 2018 году.

«Ему вменяется в вину то, что, будучи в России одним из ведущих специалистов по гидроакустике, он якобы вывез в своем чемодане документ с характеристиками иностранных подводных лодок, среди которых была и российская модель. Валерий Митько свою вину категорически отрицает», — отметили в «Команде 29».

У задержанного изъяли хранившиеся дома бумаги с научными трудами и накопленные $6 тыс.

Изначально на дело Митько обратило внимание издание Meduza. Как писали журналисты, ознакомившиеся с документами по делу профессора, «китайские агенты просили Митько собирать данные о способах и методах обнаружения подводных лодок» в обмен на материальное вознаграждение.

ФСБ полагает, что Митько привез требовавшиеся документы в ходе своего последнего визита в Китай, отмечает адвокат Митько Иван Павлов.

Оперативники негласно вскрыли багаж профессора в аэропорту, сфотографировали находившиеся там бумаги и отправили на экспертизу, утверждает адвокат. Как полагают эксперты, один из документов действительно содержал сведения, составляющие государственную тайну.

При этом сам Митько заверяет, что документ, содержавший характеристики подводных лодок, он взял из открытого доступа.